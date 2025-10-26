En directo, Rayo-Alavés
Sigue la narración, minuto a minuto, del partido de la jornada 10 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Domingo, 26 de octubre 2025, 20:06
19'
Balón de Chavarría al área... el remate de interior de Pedro Díaz se marcha fuera por poco.
18'
Perdida atrás del Rayo, balón a la frontal para Blanco que dispara... la saca casi sobre la línea Mendy.
15'
Similares automatismos
En Vallecas se enfrentan dos equipos con juego parecido con el objetivo de tener el balón en campo contrario y no especular demasiado, aunque puede ser que el conjunto local esté más hecho, como lo demuestra su participación en competición europea.
10'
Centro al área de Unai López... el remate de cabeza de Lejeune lo atrapa sin mucho problema Sivera.
10'
Minuto 10' de partido en Vallecas: Rayo Vallecano 0-0 Deportivo Alavés.
8'
Comienzo trepidante
Primera ocasión clara del albiazul Aleña y posible penalti al rayista Alemao.
6'
Balón a banda para Vicente, la pone al punto de penalti... la saca Andrei.
5'
Centro al segundo palo por parte de Aleñá... atrapa Batalla en dos tiempos.
5'
Centro al área por parte de Vicente... la saca a córner de Frutos.
3'
Balón a línea de fondo para Valentín, la pone al área para Alemao... el remate de cabeza del brasileño se marcha fuera.
2'
Gran conducción de Jonny que llega a la frontal, mete un gran pase interior para Aleñá que recibe de espaldas dentro del área, se gira, golpea... se marcha fuera por poco.
1'
Buena pared entre Blanco y Denis, este último se la lleva, prueba el disparo desde lejos... contra la zaga local.
Primer tiempo
Comienza el partido en el Estadio de Vallecas!!!
20:57
El colegiado del partido será Víctor García, en el VAR Juan Luis Pulido.
20:56
Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, en DAZN
Sobre el Rayo como ejemplo para llegar a Europa : «Las competiciones europeas tienen que ser una ilusión. Es un orgullo jugarlas independientemente de cuál sea. Es muy complicado, pocos equipos las juegan, y el que tú la juegues demuestra que estás haciendo las cosas bien. Siempre nuestro objetivo tiene que ser el mantener la categoría, que es lo fundamental, y a partir de ahí intentar que sea lo antes posible para ver, cuando lo hayas conseguido, los partidos que quedan y por qué no soñar».
Sobre la renovación de Sivera (finaliza en 2027) : «Es uno de los jugadores que más temporadas lleva con nosotros. Es un magnifico portero y hay que recordar que fue campeón de Europa con la selección sub 21. Para nosotros es una pieza básica y esperamos que siga muchos años con nosotros porque la seguridad que transmite, no solo a nivel futbolístico, sino también por lo que representa al club por sus valores como persona, es un ejemplo».
¿Hay Sivera para rato? : «Vamos a intentarlo. Por el Deportivo Alavés, siempre».
20:44
🧠 𝑭𝑶𝑪𝑼𝑺#LALIGAEASPORTS#RayoAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/HZj8SJSjDp— Deportivo Alavés (@Alaves) October 26, 2025
20:41
La delantera del Alavés se pelea con un balón que «no quiere entrar»
Toni Martínez rebaja la preocupación por la falta de pegada y destaca que «generando peligro como hacemos estamos más cerca» del gol
20:31
La telaraña se teje desde la delantera
Boyé y Toni Martínez figuran en el 'top 5' de recuperadores del Alavés en campo rival. Inician la presión con sus más de 40 sprints por partido
20:22
El Alavés se crece bajo mínimos
La solidez defensiva del bloque menos goleado de Primera ha hecho olvidar un rosario de problemas en la zaga
20:20
Coudet establece la doble punta en el Alavés: «Mis equipos juegan así»
El entrenador argentino apostó en las dos últimas jornadas por Lucas Boyé y Toni Martínez en el ataque, con un resultado que le anima a repetir la fórmula
20:15
Cambios
Ante el Valencia, Coudet introdujo en el campo a la hora a Carlos Vicente, Denis Suárez y Aleñá por Calebe, Pablo Ibáñez y Abde. Una fórmula que repite de inicio en Vallecas.
20:14
Novedades en la medular
Donde más ‘overbooking’ hay, se apuesta de inicio por dos peloteros como Aleña y Suárez y por un puñal por la derecha como Carlos Vicente, con Blanco como inamovible de ancla.
20:12
Carlos Vicente, Denis Suárez y Aleñá, novedades en el once del Alavés en Vallecas
Coudet rediseña sus bandas y el doble pivote frente al Rayo, manteniendo a Boyé y Toni Martínez en la punta de ataque
20:11
Y este el del deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el duelo 🆚 @RayoVallecano— Deportivo Alavés (@Alaves) October 26, 2025
¡¡¡VAMOS, GLORIOSO!!!#LALIGAEASPORTS#RayoAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/3ilIn3jypn
20:10
Este es el once del Rayo Vallecano
🔎 La alineación del equipo local#LALIGAEASPORTS#RayoAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 https://t.co/deOgJ72bAG— Deportivo Alavés (@Alaves) October 26, 2025
20:09
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
20:08
Los dos equipos quieren seguir sumando para alejarse de la zona de descenso.
20:06
El Glorioso es undécimo con 12 puntos. El Rayo Vallecano, por su lado, es decimosegundo con un puntos menos (11).
20:02
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
20:00
¡Buenas tardes! A las 21.00 horas comienza en el Estadio de Vallecas el partido de la 10ª jornada de Liga en Primera División entre el Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés.
