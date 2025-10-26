En directo, Rayo-Alavés

20:56

Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, en DAZN

Sobre el Rayo como ejemplo para llegar a Europa : «Las competiciones europeas tienen que ser una ilusión. Es un orgullo jugarlas independientemente de cuál sea. Es muy complicado, pocos equipos las juegan, y el que tú la juegues demuestra que estás haciendo las cosas bien. Siempre nuestro objetivo tiene que ser el mantener la categoría, que es lo fundamental, y a partir de ahí intentar que sea lo antes posible para ver, cuando lo hayas conseguido, los partidos que quedan y por qué no soñar».

Sobre la renovación de Sivera (finaliza en 2027) : «Es uno de los jugadores que más temporadas lleva con nosotros. Es un magnifico portero y hay que recordar que fue campeón de Europa con la selección sub 21. Para nosotros es una pieza básica y esperamos que siga muchos años con nosotros porque la seguridad que transmite, no solo a nivel futbolístico, sino también por lo que representa al club por sus valores como persona, es un ejemplo».

¿Hay Sivera para rato? : «Vamos a intentarlo. Por el Deportivo Alavés, siempre».