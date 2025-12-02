El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Portugalete-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey

Nacho G. Santamarina

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:10

Icono 2'

Cambio de orientación de Aleñá para Vicente, este controla en la frontal tras el error en el despeje de Tapiador, le pega la corta... GOOOOL de Carlos Vicente que con un cañonazo a la escuadra adelanta al Alavés.

1'

Recuperación de Alfaro que manda un balón largo para Gómez, corta Diarra pero la pelota queda muerta, se la lleva del Cura que llega la frontal, golpea... se marcha muy desviado.

Primer tiempo

Comienza el partido en La Florida!!!

Icono18:55

El colegiado del partido será Alejandro Muñiz, en esta segunda ronda de la Copa del Rey no hay VAR.

18:50

FIFPro considera «extremadamente desproporcionada e injusta» la sanción a Facundo Garcés

En directo, Portugalete-Alavés

El sindicato considera «víctimas» de terceras personas a los siete futbolistas castigados con 12 meses de inhabilitación

18:41

Coudet hace balance de su año en Mendizorroza: «Pasas buenas dinámicas y alguna tormenta»

En directo, Portugalete-Alavés

«Se me ha pasado muy rápido», reflexiona el Chacho antes de su aniversario en el Alavés

18:34

Asun y Elisa, las amamas de la Copa: «Ir al fútbol me quita los dolores»

En directo, Portugalete-Alavés

Incombustibles. Son las socias más longevas del Alavés y el Portugalete, ocho décadas de una fidelidad inquebrantable

18:25

Coudet se lleva a cinco futbolistas del filial y da descanso a Pacheco, Jonny, Parada y Calebe

En directo, Portugalete-Alavés

Blanco, sancionado ante la Real Sociedad, está en la lista copera para medirse al Portugalete

18:17

Coudet: «Hay que trabajar todos los partidos»

En directo, Portugalete-Alavés

El técnico del Alavés tiene a todos disponibles ante el Portugalete, aunque confirma que hará cambios y dará minutos a los jóvenes

18:14

Jon Prada

Jon Prada

Egoitz

El vitoriano, que ya fue titular en Copa el curso pasado ante el Compostela y que jugó en Getxo, es titular ante el Portugalete. Ocupa el lugar de Jonny, al que Coudet ha dejado en Vitoria.

18:11

El canterano Egoitz, en un once albiazul con muchos titulares

En directo, Portugalete-Alavés

Coudet recupera los dos delanteros (Toni Martínez-Mariano) para la visita al Portugalete, dando la titularidad a Yusi, Aleñá y Carlos Vicente

18:07

Estos son los elegidos por el Chacho Coudet!!!

18:06

Un bonito e importante partido para el que ya tenemos once confirmado!!!

18:03

El Portugalete, de Tercera RFEF, llega a esta segunda ronda tras eliminar por 1-0 al Valladolid, El Glorioso, por su lado, lo hace tras ganar por 0-7 al CD Getxo.

18:01

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

18:01

¡Buenas tardes! A las 19.00 horas comienza en el Estadio La Florida el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey que enfrenta al Club Portugalete y al Deportivo Alavés.

