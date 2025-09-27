En directo, Mallorca-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 7 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:43
17:50
Coudet: «Que el Mallorca llegue herido es un arma de doble filo»
El entrenador albiazul no se fía de la clasificación y advierte de que «va a ser un partido difícil»
17:45
Otra tarde sin miedo lejos de casa
El Alavés cierra en Palma el trío de visitas a campos malditos con el afán de asentar sus sensaciones fuera de Mendizorroza
17:41
Tenaglia acompaña a Pacheco como central tras la sanción a Garcés
El Chacho Coudet introduce seis cambios (Tenaglia, Parada, Blanco, Carlos Vicente, Aleñá y Boyé) respecto al once que empató en Getafe
17:39
Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @RCD_Mallorca— Deportivo Alavés (@Alaves) September 27, 2025
AURRERA, MUTILAK!!!#LALIGAEASPORTS#MallorcaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/iQ7t9Gjad7
17:38
Este es el once que presenta el Mallorca
🔎 La alineación del conjunto local#LALIGAEASPORTS#MallorcaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 https://t.co/gncNWoxS96— Deportivo Alavés (@Alaves) September 27, 2025
17:37
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
17:36
Ambos equipos buscan sumar de tres, el Mallorca por urgencia y salir de la zona roja, y el Alavés por seguir abriendo distancia con la zona baja.
17:36
El Glorioso es decimo con 8 puntos. El Mallorca, por su lado, es colista con seis puntos menos (2).
17:34
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
17:33
¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en Son Moix el partido de la 7ª jornada de Liga en Primera División entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Deportivo Alavés.
-
