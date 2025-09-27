El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Begoña Gómez planta al juez Peinado para que le concrete su imputación en la causa por malversación

En directo, Mallorca-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 7 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:43

17:50

Coudet: «Que el Mallorca llegue herido es un arma de doble filo»

En directo, Mallorca-Alavés

El entrenador albiazul no se fía de la clasificación y advierte de que «va a ser un partido difícil»

Enlace copiado

17:45

Otra tarde sin miedo lejos de casa

En directo, Mallorca-Alavés

El Alavés cierra en Palma el trío de visitas a campos malditos con el afán de asentar sus sensaciones fuera de Mendizorroza

Enlace copiado

17:41

Tenaglia acompaña a Pacheco como central tras la sanción a Garcés

En directo, Mallorca-Alavés

El Chacho Coudet introduce seis cambios (Tenaglia, Parada, Blanco, Carlos Vicente, Aleñá y Boyé) respecto al once que empató en Getafe

Enlace copiado

17:39

Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!

Enlace copiado

17:38

Este es el once que presenta el Mallorca

Enlace copiado

17:37

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

17:36

Ambos equipos buscan sumar de tres, el Mallorca por urgencia y salir de la zona roja, y el Alavés por seguir abriendo distancia con la zona baja.

17:36

El Glorioso es decimo con 8 puntos. El Mallorca, por su lado, es colista con seis puntos menos (2).

17:34

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

17:33

¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en Son Moix el partido de la 7ª jornada de Liga en Primera División entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Deportivo Alavés.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  5. 5

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  9. 9 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses
  10. 10

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Mallorca-Alavés

En directo, Mallorca-Alavés