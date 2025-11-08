En directo, Girona-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 12 de la Liga EA Sports
Nacho G.Santamarina
Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:02
33'
Centro al área por parte de Tsygankov... el remate de cabeza de Arnau se marcha muy desviado.
33'
Primer tercio
Quedan todavía dos para igualar al rival e intentar superarlo.
Enlace copiado
30'
Gran cambio de orientación de Denis para Yusi, este pone el centro al punto de penalti... la saca Blind.
30'
Minuto 30' de partido en Girona: Girona Fútbol Club 1-0 Deportivo Alavés.
28'
Balón local
Hay que intentar disputárselo más, porque el Girona con la pelota está haciendo los mejores minutos de la temporada. Pero también sabemos que sin su posesión, sufre en demasía.
Enlace copiado
25'
Buena jugada por banda derecha del Girona, el balón acaba en la frontal para el remate final de Witsel... lo bloquea Blanco.
23'
Balón interior para Bryan que controla en el área, le pega al palo alejado... se marcha fuera por muy poco.
21'
Da primero el Girona
Aunque el Alavés tuvo una gran acción con ocasión de Denis Suárez, se adelanta primero el equipo local con un contrario tan habilidoso como Bryan Gil centrando desde la izquierda.
Es evidente que cada conjunto tendrá sus opciones y hay que esperar y confiar en acertar cuando llegue el momento.
Enlace copiado
20'
Minuto 20' de partido: Girona FC 1-0 Deportivo Alavés.
19'
Balón muerto en la frontal que se lleva Ounahi, le pega con rosca al palo alejado... se marcha fuera por muy poco.
17'
Centro-chut desde el pico del área por parte de Aleñá... despeja de puños Gazzaniga.
15'
Balón a banda para Bryan que encara a su par, llega a línea de fondo, pone el centro al segundo palo para el remate de cabeza de Tsygankov... GOL tras tocar en el palo.
12'
Balón al pico del área para Calebe que encara, la mete al área para Toni que de espaldas descarga a la frontal para el remate de Blanco... atrapa Gazzaniga.
11'
Gran conducción de Denis que rompe líneas, toca dentro para Mariano que de primeras se la devuelve al espacio, controla nuevamente Denis que se queda mano a mano con Gazzaniga... gran parada del portero local yendo rápido abajo.
10'
Centro al segundo palo por parte de Tsygankov... atrapa Sivera.
10'
Dominio versus contragolpe
El Girona amasará la pelota y el Alavés debe sorprenderle a la contra. Pero el partido es muy largo, como para haber diferentes escenarios y hartarse de paciencia. El objetivo de ambos equipos es por lo menos llegar con opciones de ganar al final.
Enlace copiado
10'
Minuto 10' de partido en Montilivi: Girona Fútbol Club 0-0 Deportivo Alavés.
6'
Balón para Bryan que controla en la frontal, golpea... atrapa en dos tiempos Sivera.
6'
Valiente Tenaglia
En central patenta una segunda barrera individual tras la primera en una falta directa en contra para proteger más a su portero Sivera.
Enlace copiado
3'
Balón al lateral del área para Bryan, encara, pone el centro al área... lo bloquea Jonny.
2'
Centro al primer palo por parte de Tsygankov... lo saca Toni.
2'
Falta en la frontal que golpea directamente a puerta Ounahi... la saca con la cabeza Tenaglia.
Primer tiempo
Comienza el partido en Montilivi!!!
Enlace copiado
13:55
El colegiado del partido será Adrián Cordero, en el VAR estará Mario Melero.
13:49
🔥 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑵𝑺𝑶𝑺 🔥#LALIGAEASPORTS#GironaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/6KhAKqkYO8— Deportivo Alavés (@Alaves) November 8, 2025
13:45
Coudet, sobre la titularidad de Mariano: «Le veo bien»
El delantero hispano-dominicano ocupará el lugar de Lucas Boyé, sancionado tras la expulsión ante el Espanyol
Enlace copiado
13:41
Boyé viaja a Girona con el grupo a pesar de estar sancionado
El delantero argentino ha querido estar con sus compañeros en Montilivi en un partido importante para el despegue albiazul
Enlace copiado
13:38
Ya en Montilivi 🏟#GironaAlavés#GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/dUQBIR1v6i— Deportivo Alavés (@Alaves) November 8, 2025
13:35
Coudet, ilusionado con el rumbo del equipo: «No le veo techo al Alavés»
Los resultados refuerzan la atractiva idea de juego de Eduardo Coudet, que apuesta por agregar la «técnica» a la idiosincrasia «guerrera» del Alavés
Enlace copiado
13:26
Coudet: «Pacheco ya está disponible y viajará a Girona»
El entrenador argentino reconoce que le ha «sorprendido» su rápida recuperación de la rotura de ligamentos del hombro que sufrió hace menos de dos semanas
Enlace copiado
13:21
«El gol que marque en Liga con el Alavés será el más especial por todo lo que he pasado»
El '9', que «nunca» se planteó la retirada, quiere coger impulso tras un año inactivo: «El fútbol es un sueño que vivo desde niño»
Enlace copiado
13:15
Asignatura pendiente
Toca ya una alegría como visitante. A diferencia de la temporada pasada con Coudet y una vez con Mendizorroza como fortín sería importante dar la talla fuera de casa.
Enlace copiado
13:14
Tocar lo justo
Mariano es la única novedad por la baja de Boyé sin cambiar el esquema. En Girona ante el colista habrá que jugar con su ansiedad, lo que es un arma de doble filo ante contrario herido y peligroso no exento de calidad.
Enlace copiado
13:13
Radiografía de la primera media hora «de otro mundo» que el Alavés quiere repetir en Girona
Los albiazules aspiran a prolongar en Montilivi el fútbol «combinativo» y lleno de «esfuerzo» con el que sometieron al Espanyol en la primera parte
Enlace copiado
13:08
Pacheco
A pesar de volver a la convocatoria, el argentino no corre riesgos y el navarro empezará en el banquillo. Parada será titular como central junto a Tenaglia.
Enlace copiado
13:08
Mariano
Coudet apuesta por mantener su once con dos puntas, sustituyendo a Boyé por Mariano. No hace más variaciones en su once respecto a la victoria ante el Espanyol.
Enlace copiado
13:07
Mariano sustituye a Boyé en el once del Alavés frente al Girona
Coudet mantiene su plan con dos puntas en una alineación en la que Parada sigue como central a pesar del regreso de Pacheco
Enlace copiado
13:06
Y este el que presenta el Chacho Coudet!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el encuentro 🆚 @GironaFC— Deportivo Alavés (@Alaves) November 8, 2025
AURRERA, MUTILAK!!!#LALIGAEASPORTS#GironaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/ZFz59iX5ab
Enlace copiado
13:05
Este es el once que presenta Michel
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAlavéspic.twitter.com/TulNBRMY0o— Girona FC (@GironaFC) November 8, 2025
Enlace copiado
13:05
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
13:04
El Alavés busca volver a ganar para seguir con la buena dinámica y seguir alejándose de la zona de descenso, el Girona necesita ganar para meter presión a los equipos de la zona baja.
13:03
El Glorioso es octavo con 15 puntos. El Girona, por su lado, es último con ocho puntos menos (7).
13:02
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
13:01
¡Buenas tardes! A las 14.00 horas comienza en Montilivi el partido de la 12ª jornada de Liga en Primera División entre el Girona Fútbol Club y el Deportivo Alavés.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
-
2
- 3 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
- 4 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
- 5 Trapagaran y Muskiz recuperan el agua potable pero recomiendan no beber si está turbia
- 6 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad