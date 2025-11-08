El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Girona-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 12 de la Liga EA Sports

Nacho G.Santamarina

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:02

33'

Centro al área por parte de Tsygankov... el remate de cabeza de Arnau se marcha muy desviado.

33'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Primer tercio

Quedan todavía dos para igualar al rival e intentar superarlo.

30'

Gran cambio de orientación de Denis para Yusi, este pone el centro al punto de penalti... la saca Blind.

30'

Minuto 30' de partido en Girona: Girona Fútbol Club 1-0 Deportivo Alavés.

28'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Balón local

Hay que intentar disputárselo más, porque el Girona con la pelota está haciendo los mejores minutos de la temporada. Pero también sabemos que sin su posesión, sufre en demasía.

25'

Buena jugada por banda derecha del Girona, el balón acaba en la frontal para el remate final de Witsel... lo bloquea Blanco.

23'

Balón interior para Bryan que controla en el área, le pega al palo alejado... se marcha fuera por muy poco.

21'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Da primero el Girona

Aunque el Alavés tuvo una gran acción con ocasión de Denis Suárez, se adelanta primero el equipo local con un contrario tan habilidoso como Bryan Gil centrando desde la izquierda.

Es evidente que cada conjunto tendrá sus opciones y hay que esperar y confiar en acertar cuando llegue el momento.

20'

Minuto 20' de partido: Girona FC 1-0 Deportivo Alavés.

19'

Balón muerto en la frontal que se lleva Ounahi, le pega con rosca al palo alejado... se marcha fuera por muy poco.

17'

Centro-chut desde el pico del área por parte de Aleñá... despeja de puños Gazzaniga.

Icono 15'

Balón a banda para Bryan que encara a su par, llega a línea de fondo, pone el centro al segundo palo para el remate de cabeza de Tsygankov... GOL tras tocar en el palo.

12'

Balón al pico del área para Calebe que encara, la mete al área para Toni que de espaldas descarga a la frontal para el remate de Blanco... atrapa Gazzaniga.

11'

Gran conducción de Denis que rompe líneas, toca dentro para Mariano que de primeras se la devuelve al espacio, controla nuevamente Denis que se queda mano a mano con Gazzaniga... gran parada del portero local yendo rápido abajo.

10'

Centro al segundo palo por parte de Tsygankov... atrapa Sivera.

10'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Dominio versus contragolpe

El Girona amasará la pelota y el Alavés debe sorprenderle a la contra. Pero el partido es muy largo, como para haber diferentes escenarios y hartarse de paciencia. El objetivo de ambos equipos es por lo menos llegar con opciones de ganar al final.

10'

Minuto 10' de partido en Montilivi: Girona Fútbol Club 0-0 Deportivo Alavés.

6'

Balón para Bryan que controla en la frontal, golpea... atrapa en dos tiempos Sivera.

6'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Valiente Tenaglia

En central patenta una segunda barrera individual tras la primera en una falta directa en contra para proteger más a su portero Sivera.

3'

Balón al lateral del área para Bryan, encara, pone el centro al área... lo bloquea Jonny.

2'

Centro al primer palo por parte de Tsygankov... lo saca Toni.

2'

Falta en la frontal que golpea directamente a puerta Ounahi... la saca con la cabeza Tenaglia.

Primer tiempo

Comienza el partido en Montilivi!!!

Icono13:55

El colegiado del partido será Adrián Cordero, en el VAR estará Mario Melero.

13:49

13:45

Coudet, sobre la titularidad de Mariano: «Le veo bien»

En directo, Girona-Alavés

El delantero hispano-dominicano ocupará el lugar de Lucas Boyé, sancionado tras la expulsión ante el Espanyol

13:41

Boyé viaja a Girona con el grupo a pesar de estar sancionado

En directo, Girona-Alavés

El delantero argentino ha querido estar con sus compañeros en Montilivi en un partido importante para el despegue albiazul

13:38

13:35

Coudet, ilusionado con el rumbo del equipo: «No le veo techo al Alavés»

En directo, Girona-Alavés

Los resultados refuerzan la atractiva idea de juego de Eduardo Coudet, que apuesta por agregar la «técnica» a la idiosincrasia «guerrera» del Alavés

13:26

Coudet: «Pacheco ya está disponible y viajará a Girona»

En directo, Girona-Alavés

El entrenador argentino reconoce que le ha «sorprendido» su rápida recuperación de la rotura de ligamentos del hombro que sufrió hace menos de dos semanas

13:21

«El gol que marque en Liga con el Alavés será el más especial por todo lo que he pasado»

En directo, Girona-Alavés

El '9', que «nunca» se planteó la retirada, quiere coger impulso tras un año inactivo: «El fútbol es un sueño que vivo desde niño»

Enlace copiado

13:15

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Asignatura pendiente

Toca ya una alegría como visitante. A diferencia de la temporada pasada con Coudet y una vez con Mendizorroza como fortín sería importante dar la talla fuera de casa.

13:14

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Tocar lo justo

Mariano es la única novedad por la baja de Boyé sin cambiar el esquema. En Girona ante el colista habrá que jugar con su ansiedad, lo que es un arma de doble filo ante contrario herido y peligroso no exento de calidad.

13:13

Radiografía de la primera media hora «de otro mundo» que el Alavés quiere repetir en Girona


En directo, Girona-Alavés

Los albiazules aspiran a prolongar en Montilivi el fútbol «combinativo» y lleno de «esfuerzo» con el que sometieron al Espanyol en la primera parte

13:08

Jon Prada

Jon Prada

Pacheco

A pesar de volver a la convocatoria, el argentino no corre riesgos y el navarro empezará en el banquillo. Parada será titular como central junto a Tenaglia.

13:08

Jon Prada

Jon Prada

Mariano

Coudet apuesta por mantener su once con dos puntas, sustituyendo a Boyé por Mariano. No hace más variaciones en su once respecto a la victoria ante el Espanyol.

13:07

Mariano sustituye a Boyé en el once del Alavés frente al Girona

En directo, Girona-Alavés

Coudet mantiene su plan con dos puntas en una alineación en la que Parada sigue como central a pesar del regreso de Pacheco

13:06

Y este el que presenta el Chacho Coudet!!!

13:05

Este es el once que presenta Michel

13:05

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

13:04

El Alavés busca volver a ganar para seguir con la buena dinámica y seguir alejándose de la zona de descenso, el Girona necesita ganar para meter presión a los equipos de la zona baja.

13:03

El Glorioso es octavo con 15 puntos. El Girona, por su lado, es último con ocho puntos menos (7).

13:02

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

13:01

¡Buenas tardes! A las 14.00 horas comienza en Montilivi el partido de la 12ª jornada de Liga en Primera División entre el Girona Fútbol Club y el Deportivo Alavés.

