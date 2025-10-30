En directo, Getxo-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la primera ronda de la Copa del Rey
Nacho G. Santamarina
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:02
70'
Minuto 70' de partido en Gobela: CD Getxo 0-5 Deportivo Alavés.
69'
Balón al lateral del área para Morcillo, pone un buen centro al área para Mariano... su remate se marcha fuera por poco.
64'
Balón a banda para Rebbach que encara a su par, le tira un caño, se mete en área, prueba el remate algo escorado y cayéndose... atrapa sin problemas Josu.
62'
Balón a banda para Garrido que pone el centro al segundo palo... el remate de cabeza de Álvarez flojo y lejano lo atrapa sin problemas Raúl Fernández.
60'
Doble cambio en el Alavés.
Se marchan Ibáñez y Ballestero
Entran Pinillos y Morcillo
60'
Minuto 60' de partido: CD Getxo 0-5 Deportivo Alavés.
58'
Cambio en el Getxo.
Se marcha Torralvo
Entra Dávila
57'
Balón a banda para Carlos Vicente que corre hasta el lateral del área, pone un buen balón entre defensa y portero para Mariano... GOOOOOL de Mariano que remato a placer.
56'
Amarilla para Santos por una entrada por detrás sobre Guridi.
55'
Balón al pico del área para Mariano que prueba el disparo al palo corto... atento Josu yendo abajo y blocando.
54'
Balón para Rebbach que controla en la frontal, dispara... despeja sin problemas Josu.
52'
Cambio en el Getxo.
Se marcha Azpiazu
Entra Garrido
50'
Balón entre central y lateral para Carlos Vicente que la pone atrás para Mariano... GOOOL, anulado por fuera de juego de Vicente.
50'
Minuto 50' de partido en Gobela: Club Deportivo Getxo 0-4 Deportivo Alavés.
48'
Balón a banda para Ballestero que pone el centro al segundo palo... despeja Ansotegui.
46'
Balón al espacio de Ballestero para Rebbach que gana línea de fondo, la pone atrás... llega Guridi que la deja más atrás para Mariano que golpea... paradón de Josu.
Descanso
Y también hay cambio en el Getxo que cambio el portero.
Se marcha Argoitia
Entra Josu
Descanso
Se ha realizado el primer cambio del partido en el Deportivo Alavés.
Entra Egoitz
Se marcha Parada
Descanso
Club Deportivo Getxo 0-4 Deportivo Alavés
Descanso
Final del primer tiempo en Gobela
43'
Balón interior para Torralvo, recorta ante la llegada de Protesoni, vuelve a recorta sobre Guevara, pone un buen pase a la frontal para Pradera... gran intervención de Ballestero forzando la falta en ataque.
41'
Balón en el medio campo que se lleva Torralvo, empieza a conducir, llega al área, recorta hacia fuera, sigue conduciendo, remata algo escorado... contra el lateral de la red.
40'
Minuto 40' de partido en Gobela: CD Getxo 0-4 Deportivo Alavés.
39'
Balón a línea de fondo para Mariano que pone el centro atrás... GOOOOOL de Carlos Vicente que remata a contrapié del portero Argoitia haciéndole imposible intervenir.
37'
Buen balón entre líneas de Ibáñez para Guridi que se gira, remata solo delante de la portería... nuevo paradón de Argoitia que saca un gran pie.
37'
Balón a banda para Diarra que pone un centro al segundo palo... error garrafal de Ansotegui que deja solo a Ibáñez... paradón de Argoitia que salio rápido a achicar.
31'
Error en salida de balón del Getxo, la gana Rebbach que abre para Carlos Vicente, remata solo delante de Argoitia... GOOOOOL del Deportivo Alavés que sigue aumentando el resultado.
30'
Minuto 30' de partido en Getxo: CD Getxo 0-2 Deportivo Alavés.
27'
Nuevo balón al espacio de de Ibáñez para Carlos Vicente que llega al lateral del área, de primeras pone el pase de la muerte... GOOOOOOL de Mariano que remató a placer.
26'
Balón al pico del área para pradera que de primeras y de tacón descarga para la llegada de Ansotegui que golpea... se estrella contra Protesoni.
24'
Centro al segundo palo por parte de Canales... el remate d Azpiazu que se encontraba en una buena posición se marcha desviado.
22'
Centro al primer palo por parte de Rebbach... despeja la zaga del Getxo.
20'
Minuto 20' de partido: Getxo 0-1 Alavés.
18'
Nuevo balón entre central y lateral al espacio, en esta ocasión para Ibáñez que gana línea de fondo, la pone atrás... se marcha fuera sin encontrar rematador.
17'
Salida rápida del Getxo con la conducción de Markel Pradera, intenta un pase entre líneas para Álvarez... atento Raúl Fernández para salir y hacerse con el balón.
16'
Balón largo para Carlos Vicente que le gana la carrera a su par, dispara algo escorado... gran parada de Argoitia que no se venció.
14'
Balón largo para Mariano que controla, encara hacia el área, recorta, se marcha de su par... el disparo en semifallo le cae a Vicente que esta en una buena posición para disparar... se vuelve a marchar por encima del travesaño.
14'
Balón al borde del área para Vicente que hace un buen control hacia delante, dispara... se marcha por encima del larguero.
13'
Balón a la espalda para Vicente que hace un gran control, recorta... gran intercepción de Ansotegui que despeja.
12'
Centro al primer palo por parte de Rebbach... despeja Pradera.
10'
Minuto 10' de partido en Gobela: Club Deportivo Getxo 0-1 Deportivo Alavés.
9'
Balón arriba para Ander Pradera que gana el duelo a Protesoni, golpea pese a tener a Ballestero encima... atrapa Raúl Fernández el remate mordido del delantero del Getxo.
8'
Balón a la espalda de la defensa para Rebbach que se puede quedar solo... atento el guardameta Argoitia saliendo y haciéndose con la posesión.
8'
Balón largo para Carlos Vicente que recibe en el pico del área, la deja atrás para Ballestero que de primeras pone un gran centro al segundo palo... GOOOOOOOOOOL de Mariano que con un gran cabezazo cruzado adelanta al Deportivo Alavés.
5'
Balón largo para Vicente que la gana por velocidad, desde la banda pone un bueno centro al área... despeja Berenguer.
4'
Gran control y autopase de Ballestero que se marcha, abre para Vicente que recibe en el lateral del área, la pone... se marcha directamente fuera.
2'
Balón al lateral del área para Álvarez que la pone atrás... despeja Parada.
Primer tiempo
Comienza el partido en Gobela!!!
19:56
El colegiado del partido será Miguel Sesma, recordad que no hay VAR en esta primera ronda de Copa del Rey.
19:54
El subdirector de banco y el universitario que desafían al Alavés en la Copa: «Es como jugar la Champions»
Jagoba Plaza cambiará el traje por las botas y Beñat Fernández la mochila de clase por la de fútbol. «Es el partido de nuestras vidas»
-
