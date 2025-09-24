En directo, Getafe-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 6 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:40
37'
Gran recuperación arriba de Mariano que conduce, se mete en el área, la pone atrás para el remate de Rebbach... paradón de Soria a mano cambiada.
33'
Balón al área por parte de Iglesias... la saca de cabeza Pacheco.
30'
Amarilla para Abqar por una patada sobre Toni.
30'
Minuto 30' de partido en el Coliseum: Getafe 0-0 Deportivo Alavés.
26'
Córner que pone al primer palo Rebbach... despeja el Getafe pero el balón le cae a Youssef que dispara desde la frontal... se estrella contra Femenía.
26'
Balón entre centrales para Toni que conduce, se mete en el área... despeja a córner Djene yendo al suelo y despejando.
24'
Falta inexistente
El albiazul Mariano se hubiese quedado solo ante el portero tras el error de Abqar, que forma en la habitual defensa de tres hombres del Getafe.
24'
De menos a más
Parece que el Alavés ha cogido el timón ante un Getafe que empezó más incisivo.
22'
Centro al primer palo por parte de Rebbach... la saca Mayoral.
20'
Amarilla para Calebe por una falta sobre Rico.
20'
Minuto 20' de partido: Getafe Club de Fútbol 0-0 Deportivo Alavés.
17'
Balón a la espalda de la defensa buscando la carrera de Rebbach... atrapa Soría.
16'
Balón para Mariano que conduce, acaba disparando desde lejos... buena parada de Soria que desvía el disparo.
13'
Balón largo para Mariano que la baja de pecho, golpea de volea... se marcha fuera, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego.
10'
Minuto 10' de partido en Madrid: Getafe CF 0-0 Deportivo Alavés.
9'
Disparo lejano por parte de Rico... bloquea la zaga babazorra.
7'
Balón al lateral del área para Kamara que la pone... atrapa Sivera.
3'
Balón a banda para Rico que la pone al punto de penalti, el balón le cae a Kamara tras un rechace, se queda solo contra Sivera, golpea... paradón de Sivera que saca una gran mano, aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego.
Primer tiempo
Arranca el partido en el Coliseum!!!
18:56
Abqar
El marroquí se mide al Alavés como titular en el Getafe. Después de 97 partidos de albiazul y de no concretarse su renovación, Abqar se encuentra con su exequipo.
18:55
El colegiado del partido será Alejandro quintero, en el VAR estará Juan Luis Pulido.
18:52
La doble huella de Aleñá en Getafe y Vitoria
Bordalás, su técnico en el Coliseum, y Coudet, su entrenador en el Alavés, alaban al medio catalán, reubicado en la banda izquierda albiazul
18:44
Coudet: «Llevamos muchos entrenamientos combinando a Toni Martínez y Mariano arriba»
El entrenador argentino explica su revolución en el once para «dar oportunidad a todos» y «generar competencia interna»
18:36
Ya no es pretemporada
Aunque sorprendido por tanta revolución y cara nueva en el once, espero no tener que lamentarlo.
Sera buena oportunidad para ver en escena a la mal llamada unidad B, porque a día de hoy puede haber sorpresas futuras.
Aunque tanta pieza, repitiendo solo el portero y dos defensas, es un arma de doble filo. Y eso que jugamos con la valentía de dos delanteros y una banda izquierda pura. La duda es que el Getafe juega con todos sus titulares, aunque la verdad es que tiene una plantilla mucho más corta en cuanto a fichajes.
18:29
Banda izquierda
Por primera vez en la temporada, el Alavés sale con un lateral izquierdo (Yusi) y un extremo izquierdo (Abde). Dos perfiles más puros que Diarra y Aleñá, los inquilinos del costado zurdo en las últimas tres jornadas.
18:28
Ocho cambios
Coudet da descanso a Tenaglia, Blanco, Carlos Vicente, Aleñá y Guridi, intocables hasta ahora, y apuesta por Calebe, Pacheco, Abde, Yusi o Guevara, que se estrenan de inicio.
18:18
Coudet: «Tenemos que recuperar fuera los puntos que perdimos en Mendizorroza»
El entrenador argentino no descarta hacer cambios en su once frente al Getafe, un rival «muy duro»
18:16
Coudet revoluciona el once con ocho cambios
Pacheco, Yusi, Guevara, Pablo Ibáñez, Calebe, Abde, Mariano y Toni Martínez entran en la alineación para medirse al Getafe
18:11
A por un botín oculto en el barro
El Alavés prepara cambios para la visita al aguerrido Getafe en el Coliseum, donde todavía no conoce la victoria en Primera
18:08
Y este el que presenta el Deportivo Alavés
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el duelo ante el @GetafeCF— Deportivo Alavés (@Alaves) September 24, 2025
¡¡¡A POR LOS TRES PUNTOS!!!#LALIGAEASPORTS#GetafeAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/u8k6KPjZVk
18:07
Este es el once que presenta el Getafe CF
🔎 La alineación del equipo azulón#LALIGAEASPORTS#GetafeAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 https://t.co/Klsd18e0wS— Deportivo Alavés (@Alaves) September 24, 2025
18:06
Un apasionante duelo para el que a tenemos onces confirmados!!!
18:05
Ambos equipos buscan volver a sumar de tres para olvidarse de la mala jornada anterior y volver a sumar puntos.
18:03
El Glorioso es decimoprimero con 7 puntos. El Getafe, por su lado, es octavo con dos puntos más (9).
18:02
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
18:01
¡Buenas tardes! A las 19.00 horas comienza en El Coliseum el partido de la 6ª jornada de Liga en Primera División entre el Getafe Club de Fútbol y el Deportivo Alavés.
