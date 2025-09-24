En directo, Getafe-Alavés

18:36

Ya no es pretemporada

Aunque sorprendido por tanta revolución y cara nueva en el once, espero no tener que lamentarlo.

Sera buena oportunidad para ver en escena a la mal llamada unidad B, porque a día de hoy puede haber sorpresas futuras.

Aunque tanta pieza, repitiendo solo el portero y dos defensas, es un arma de doble filo. Y eso que jugamos con la valentía de dos delanteros y una banda izquierda pura. La duda es que el Getafe juega con todos sus titulares, aunque la verdad es que tiene una plantilla mucho más corta en cuanto a fichajes.