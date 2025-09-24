El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Factoría 9
Directo

En directo, Getafe-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 6 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:40

Actualizado Hace 1 minuto

37'

Gran recuperación arriba de Mariano que conduce, se mete en el área, la pone atrás para el remate de Rebbach... paradón de Soria a mano cambiada.

33'

Balón al área por parte de Iglesias... la saca de cabeza Pacheco.

Icono 30'

Amarilla para Abqar por una patada sobre Toni.

30'

Minuto 30' de partido en el Coliseum: Getafe 0-0 Deportivo Alavés.

26'

Córner que pone al primer palo Rebbach... despeja el Getafe pero el balón le cae a Youssef que dispara desde la frontal... se estrella contra Femenía.

26'

Balón entre centrales para Toni que conduce, se mete en el área... despeja a córner Djene yendo al suelo y despejando.

24'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Falta inexistente

El albiazul Mariano se hubiese quedado solo ante el portero tras el error de Abqar, que forma en la habitual defensa de tres hombres del Getafe.

Enlace copiado

24'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

De menos a más

Parece que el Alavés ha cogido el timón ante un Getafe que empezó más incisivo.

Enlace copiado

22'

Centro al primer palo por parte de Rebbach... la saca Mayoral.

Icono 20'

Amarilla para Calebe por una falta sobre Rico.

20'

Minuto 20' de partido: Getafe Club de Fútbol 0-0 Deportivo Alavés.

17'

Balón a la espalda de la defensa buscando la carrera de Rebbach... atrapa Soría.

16'

Balón para Mariano que conduce, acaba disparando desde lejos... buena parada de Soria que desvía el disparo.

13'

Balón largo para Mariano que la baja de pecho, golpea de volea... se marcha fuera, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego.

10'

Minuto 10' de partido en Madrid: Getafe CF 0-0 Deportivo Alavés.

9'

Disparo lejano por parte de Rico... bloquea la zaga babazorra.

7'

Balón al lateral del área para Kamara que la pone... atrapa Sivera.

3'

Balón a banda para Rico que la pone al punto de penalti, el balón le cae a Kamara tras un rechace, se queda solo contra Sivera, golpea... paradón de Sivera que saca una gran mano, aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego.

Primer tiempo

Arranca el partido en el Coliseum!!!

Enlace copiado

18:56

Jon Prada

Jon Prada

Abqar

El marroquí se mide al Alavés como titular en el Getafe. Después de 97 partidos de albiazul y de no concretarse su renovación, Abqar se encuentra con su exequipo.

Enlace copiado

Icono18:55

El colegiado del partido será Alejandro quintero, en el VAR estará Juan Luis Pulido.

18:52

La doble huella de Aleñá en Getafe y Vitoria

En directo, Getafe-Alavés

Bordalás, su técnico en el Coliseum, y Coudet, su entrenador en el Alavés, alaban al medio catalán, reubicado en la banda izquierda albiazul

Enlace copiado

18:44

Coudet: «Llevamos muchos entrenamientos combinando a Toni Martínez y Mariano arriba»

En directo, Getafe-Alavés

El entrenador argentino explica su revolución en el once para «dar oportunidad a todos» y «generar competencia interna»

Enlace copiado

18:36

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Ya no es pretemporada

Aunque sorprendido por tanta revolución y cara nueva en el once, espero no tener que lamentarlo.

Sera buena oportunidad para ver en escena a la mal llamada unidad B, porque a día de hoy puede haber sorpresas futuras.

Enlace copiado

18:29

Jon Prada

Jon Prada

Banda izquierda

Por primera vez en la temporada, el Alavés sale con un lateral izquierdo (Yusi) y un extremo izquierdo (Abde). Dos perfiles más puros que Diarra y Aleñá, los inquilinos del costado zurdo en las últimas tres jornadas.

Enlace copiado

18:28

Jon Prada

Jon Prada

Ocho cambios

Coudet da descanso a Tenaglia, Blanco, Carlos Vicente, Aleñá y Guridi, intocables hasta ahora, y apuesta por Calebe, Pacheco, Abde, Yusi o Guevara, que se estrenan de inicio.

Enlace copiado

18:18

Coudet: «Tenemos que recuperar fuera los puntos que perdimos en Mendizorroza»

En directo, Getafe-Alavés

El entrenador argentino no descarta hacer cambios en su once frente al Getafe, un rival «muy duro»

Enlace copiado

18:16

Coudet revoluciona el once con ocho cambios

En directo, Getafe-Alavés

Pacheco, Yusi, Guevara, Pablo Ibáñez, Calebe, Abde, Mariano y Toni Martínez entran en la alineación para medirse al Getafe

Enlace copiado

18:11

A por un botín oculto en el barro

En directo, Getafe-Alavés

El Alavés prepara cambios para la visita al aguerrido Getafe en el Coliseum, donde todavía no conoce la victoria en Primera

Enlace copiado

18:08

Y este el que presenta el Deportivo Alavés

Enlace copiado

18:07

Este es el once que presenta el Getafe CF

Enlace copiado

18:06

Un apasionante duelo para el que a tenemos onces confirmados!!!

18:05

Ambos equipos buscan volver a sumar de tres para olvidarse de la mala jornada anterior y volver a sumar puntos.

18:03

El Glorioso es decimoprimero con 7 puntos. El Getafe, por su lado, es octavo con dos puntos más (9).

18:02

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

18:01

¡Buenas tardes! A las 19.00 horas comienza en El Coliseum el partido de la 6ª jornada de Liga en Primera División entre el Getafe Club de Fútbol y el Deportivo Alavés.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10

    Adiós a la antidiva del cine italiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Getafe-Alavés

En directo, Getafe-Alavés