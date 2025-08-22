En directo, Betis-Alavés

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
BET
ALA
Nacho G. Santamarina
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:10
20:53
Un Betis irregular puede ser buena pieza para seguir puntuando y más sin el lesionado Isco.
Enlace copiado
20:52
No cambiar lo que dio resultado. Ya cuando lleguen nuevas fichas como el central Pacheco y el punta Boyé, habrá más competencia. Y ojalá fichemos para la izquierda a otro extremo tipo Carlos Vicente.
Enlace copiado
20:51
El zaguero navarro, de 24 años, se ha quedado sin sitio en la Real Sociedad y el ariete argentino abrocha la delantera
Enlace copiado
20:46
Tenaglia sigue como central junto a Garcés, Parada de lateral izquierdo y Toni Martínez es la referencia ofensiva
Enlace copiado
20:46
Coudet repite el once que ganó al Levante. Tenaglia sigue de central, Parada de lateral izquierdo y Toni Martínez de ‘9’.
Enlace copiado
20:39
El bloque albiazul busca en casa del Betis en segundo triunfo consecutivo a base de ser «protagonistas» pese al magnitud del rival
Enlace copiado
20:36
📍 La Cartuja #RealBetisAlavés#GoazenGloriosopic.twitter.com/jFnufF9hbO— Deportivo Alavés (@Alaves) August 22, 2025
20:34
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @RealBetis— Deportivo Alavés (@Alaves) August 22, 2025
¡¡CON TODO, MUCHACHOS!!#LALIGAEASPORTS#RealBetisAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/TaNxVVuGEL
Enlace copiado
20:33
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 22, 2025
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisAlavés!#DíaDeBetispic.twitter.com/YDtUaFQJbr
Enlace copiado
20:32
Un bonito duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
20:31
El Glorioso viene de ganar en la primera jornada en casa contra el recién ascendido Levante UD, mientras que el Betis viene de empatar en casa, del también recién ascendido, Elche CF.
20:29
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
20:29
¡Buenas tardes! A las 21:30 horas comienza en el estadio Olímpico la Cartuja el partido que abre la 2ª jornada de Liga en Primera División entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés.
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Junior Firpo
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Aitor Ruibal
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Rodrigo Riquelme
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Eduardo Coudet
4-1-4-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Facundo Garcés
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Victor Parada
defensa
Antonio Blanco
centrocampista
Carlos Vicente
centrocampista
Jon Guridi
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Carles Aleñá
centrocampista
Toni Martínez
Delantero
0%
BET
0%
ALA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.