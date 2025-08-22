El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 2 V22/08 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:30h.

Alavés

Escudo Deportivo Alavés
BET

ALA

En directo, Betis-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 2 de la Liga EA Sports

Minuto a minuto

Nacho G. Santamarina

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:10

20:53

Carlos Martínez

Carlos Martínez

A domicilio

Un Betis irregular puede ser buena pieza para seguir puntuando y más sin el lesionado Isco.

20:52

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Lógico

No cambiar lo que dio resultado. Ya cuando lleguen nuevas fichas como el central Pacheco y el punta Boyé, habrá más competencia. Y ojalá fichemos para la izquierda a otro extremo tipo Carlos Vicente.

20:51

El Alavés ultima la cesión del central Jon Pacheco y cierra la llegada de Lucas Boyé

En directo, Betis-Alavés

El zaguero navarro, de 24 años, se ha quedado sin sitio en la Real Sociedad y el ariete argentino abrocha la delantera

20:46

Coudet repite ante el Betis el once que ganó al Levante

En directo, Betis-Alavés

Tenaglia sigue como central junto a Garcés, Parada de lateral izquierdo y Toni Martínez es la referencia ofensiva

20:46

Jon Prada

Jon Prada

Alineación

Coudet repite el once que ganó al Levante. Tenaglia sigue de central, Parada de lateral izquierdo y Toni Martínez de ‘9’.

20:39

Otra muesca para alargar un arranque prometedor del Alavés

En directo, Betis-Alavés

El bloque albiazul busca en casa del Betis en segundo triunfo consecutivo a base de ser «protagonistas» pese al magnitud del rival

20:36

20:34

Y este el del Deportivo Alavés!!!

20:33

Este es el once del Real Betis Balompié

20:32

Un bonito duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

20:31

El Glorioso viene de ganar en la primera jornada en casa contra el recién ascendido Levante UD, mientras que el Betis viene de empatar en casa, del también recién ascendido, Elche CF.

20:29

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

20:29

¡Buenas tardes! A las 21:30 horas comienza en el estadio Olímpico la Cartuja el partido que abre la 2ª jornada de Liga en Primera División entre el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés.

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Héctor Bellerín

defensa

Marc Bartra

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Aitor Ruibal

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Rodrigo Riquelme

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Eduardo Coudet

4-1-4-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Victor Parada

defensa

Antonio Blanco

centrocampista

Carlos Vicente

centrocampista

Jon Guridi

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Toni Martínez

Delantero

Estadísticas

0%

ALA

BET

0%

ALA

ALA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

