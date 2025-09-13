El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

LaLiga EA Sports Jornada 4 S13/09 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Athletic Club

Athletic

18:30h.

Alavés

Escudo Deportivo Alavés
ATH

ALA

En directo, Athletic-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 4 de la Liga EA Sports

Minuto a minuto

Nacho G. Santamarina

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:32

18:03

«Llegaré a los 40 muy castigado con tanto choque, pero me cuesta escapar de eso»

En directo, Athletic-Alavés

El ariete, al que no le pesa ser el fichaje más caro de la historia albiazul, está listo para debutar tras superar su lesión de rodilla

18:00

Los hinchas del Alavés conquistan Pozas en la previa del derbi

En directo, Athletic-Alavés

Un centenar de aficionados albiazules dan color y calor al ambiente al ritmo de cánticos y bailes

17:53

El Chacho apuesta por Mariano como delantero centro en San Mamés

En directo, Athletic-Alavés

El '9' se estrena de inicio con el equipo vitoriano en el derbi ante el Athletic siendo el único cambio en el once de los albiazules

17:52

Jon Aroca

Jon Aroca

Escenario

Las ultimas visitas del Alavés a San Mamés han estado marcadas por un exceso de precaución que no se puede permitir. A ver si el plan de Coudet de ser protagonista también implica un cambio en ese tema.

17:50

El Alavés controla el tráfico aéreo

En directo, Athletic-Alavés

Los albiazules son el equipo con más duelos por alto ganados (66) de Primera, con Toni Martínez como líder de esta estadística en las grandes Ligas (25)

17:44

El Alavés, contra la maldición de San Mamés

En directo, Athletic-Alavés

Los albiazules, con Boyé en la convocatoria, buscan «romper las estadísticas» en Bilbao, donde llevan 20 años sin ganar al Athletic y seis sin marcar

17:41

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Cambios en punta

Si el alavesista Mariano debuta como titular en el complicado campo del Athletic, el equipo de Valverde también confía su punta de lanza a Guruzeta, como principales novedades del derbi.

17:40

Jon Prada

Jon Prada

Mariano

El punta hispano-dominicano se estrena de inicio el día que Boyé debuta en una convocatoria. Ocupa el lugar de Toni Martínez siendo el único cambio respecto al once que empató ante el Atlético.

17:39

Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!

17:39

Este es el once que presenta el Athletic

17:38

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

17:37

El Glorioso llega al derbi con cuatro puntos de nueve posibles, el Athletic por su lado llega con nueve de nueve.

17:36

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

17:36

¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en San Mamés el partido que de la 4ª jornada de Liga en Primera División entre el Athletic Club y el Deportivo Alavés.

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Eduardo Coudet

4-1-4-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Moussa Diarra

defensa

Antonio Blanco

centrocampista

Carlos Vicente

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Jon Guridi

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Mariano Díaz

Delantero

Estadísticas

0%

ALA

ATH

0%

ALA

ALA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

