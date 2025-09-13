En directo, Athletic-Alavés

Secciones
Nacho G. Santamarina
Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:32
18:03
El ariete, al que no le pesa ser el fichaje más caro de la historia albiazul, está listo para debutar tras superar su lesión de rodilla
18:00
Un centenar de aficionados albiazules dan color y calor al ambiente al ritmo de cánticos y bailes
17:53
El '9' se estrena de inicio con el equipo vitoriano en el derbi ante el Athletic siendo el único cambio en el once de los albiazules
17:52
Las ultimas visitas del Alavés a San Mamés han estado marcadas por un exceso de precaución que no se puede permitir. A ver si el plan de Coudet de ser protagonista también implica un cambio en ese tema.
17:50
Los albiazules son el equipo con más duelos por alto ganados (66) de Primera, con Toni Martínez como líder de esta estadística en las grandes Ligas (25)
17:44
Los albiazules, con Boyé en la convocatoria, buscan «romper las estadísticas» en Bilbao, donde llevan 20 años sin ganar al Athletic y seis sin marcar
17:41
Si el alavesista Mariano debuta como titular en el complicado campo del Athletic, el equipo de Valverde también confía su punta de lanza a Guruzeta, como principales novedades del derbi.
17:40
El punta hispano-dominicano se estrena de inicio el día que Boyé debuta en una convocatoria. Ocupa el lugar de Toni Martínez siendo el único cambio respecto al once que empató ante el Atlético.
17:39
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el derbi ante el @AthleticClub— Deportivo Alavés (@Alaves) September 13, 2025
AURRERA, MUTILAK!!#LALIGAEASPORTS#AthleticAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/t1vdnHPNRw
17:39
✊ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @alaves— Athletic Club (@AthleticClub) September 13, 2025
¡A por la cuarta victoria de la temporada!#AthleticAlavés#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YrjDjdA34y
17:38
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
17:37
El Glorioso llega al derbi con cuatro puntos de nueve posibles, el Athletic por su lado llega con nueve de nueve.
17:36
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
17:36
¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en San Mamés el partido que de la 4ª jornada de Liga en Primera División entre el Athletic Club y el Deportivo Alavés.
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Iñaki Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Eduardo Coudet
4-1-4-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Facundo Garcés
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Moussa Diarra
defensa
Antonio Blanco
centrocampista
Carlos Vicente
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Jon Guridi
centrocampista
Carles Aleñá
centrocampista
Mariano Díaz
Delantero
