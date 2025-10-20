En directo, Alavés-Valencia
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 9 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:27
25'
Profundidad
En el primer cuarto del duelo, el Valencia ha pisado más el área contraria.
24'
Balón para Calebe que se lleva el balón cerca de la frontal, se mete al área, se marcha de Gayá, la pone al segundo palo... no encuentra rematador.
20'
Balón al espacio de Blanco buscando la carrera de Calebe... atrapa Agirrezabala.
20'
Minuto 20' de partido en Vitoria: Deportivo Alavés 0-0 Valencia CF.
18'
Balón al lateral del área para Danjuma que conduce, encara, se mete en área, deja atrás a Jonny y Blanco, le pega al palo corto... atrapa Sivera.
13'
Balón para Danjuma que conduce hacia el área, fija, abre para la llegada de Gayá que la pone... atento Sivera para atrapar el centro.
11'
Falta que golpea Rioja... se marcha por encima del larguero.
10'
Balón a la frontal para Diego López que puede probar el disparo... falta de Blanco, a medio metro del área.
10'
Minuto 10' de partido en Mendizorroza: Deportivo Alavés 0-0 Valencia CF.
7'
Los jugadores del Alavés y el Valencia también se plantan por el partido en Miami
La parroquia albiazul también ha protestado por jugar entre semana con un tifo en el que reivindica «derecho para las aficiones»
5'
Dinámicas
El Alavés quiere repetir victoria en casa ante un Valencia que todavía no ha ganado a domicilio esta temporada, aunque menos mal que el visitante Javi Guerra ha fallado solo ante Sivera.
4'
Balón a varios metros de la frontal para Ibáñez, prueba el disparo... se marcha fuera.
1'
Balón a la espalda de la defensa para Guerra que se planta mano a mano con Sivera, golpea... el golpeo es tan malo que se convierte en un pase para Danjuma que puede rematar a placer algo escorado... la tira fuera, se salva el Alavés.
Primer tiempo
Comienza el partido en Mendizorroza!!!
20:55
El colegiado del partido será Iosu Galech, en el VAR estará Daniel Trujillo.
20:52
Rioja
El extremo vuelve con el Valencia por segunda vez a Mendizorroza. Un lustro, 189 partidos, 17 goles y 22 asistencias de albiazul le contemplan. Ha sido ovacionado al mencionar su nombre por megafonía.
20:51
Boyé y Toni Martínez
Ante el Elche, el argentino y el murciano vieron puerta. Coudet da continuidad a la doble punta frente al Valencia en buscar de repetir el mismo plan ofensivo que desembocó en 25 remates y 14 córneres.
20:50
Coudet no se fía de la convulsa situación que vive el Valencia: «De ninguna manera pensaría que viene desenfocado»
El entrenador argentino apuesta por repetir la exitosa fórmula que dio el triunfo ante el Elche, «finalizar mucho y generar muchas ocasiones de gol»
20:40
Coudet repite once, con Calebe en la derecha y Carlos Vicente en el banquillo
El Chacho calca ante el Valencia la alineación que utilizó frente al Elche, con dos puntas (Toni Martínez y Boyé) en ataque
20:36
🫂 Ongi etorri, @luisitocarrile.#AlavésValencia | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/T1AXRAC9Fr— Deportivo Alavés (@Alaves) October 20, 2025
20:34
«Quiero ser el jugador extranjero con más partidos en el Alavés»
El argentino, uno de los líderes del vestuario, es «ambicioso» con su nuevo rol: «Disfruto de central tanto como lo hacía de lateral»
20:30
El Valencia, un club en constante ebullición
La profunda crisis económica que arrastra desde hace una década el conjunto che lastra su capacidad deportiva y enciende a la afición
20:24
El Alavés examina su nueva pegada
Tras el parón de 15 días, el Alavés busca hoy ante los che repetir la fórmula de juego y «finalizaciones» que le permitió ganar al Elche
20:21
Equilibrio
Se antoja un partido donde cada duelo particular se antoja esencial ante calidades tan parejas.
20:15
Calebe
El brasileño dejó buenas sensaciones en la derecha hasta su lesión pasada la media hora frente al Elche. Ante el Valencia repite de inicio, ocupando otra vez Carlos Vicente el banquillo.
20:12
Rival irregular
Contra un equipo que destaca por sus individualidades ofensivas, habrá que estar seguros en defensa y atacar su mayor debilidad defensiva.
20:10
Mismo once
El Alavés repite la última alineación antes del parón. Aunque no olvidemos que la victoria no llegó hasta bien entrada la segunda mitad y justo después de tres cambios al unísono en la medular.
20:06
Y este el que presenta el deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @valenciacf— Deportivo Alavés (@Alaves) October 20, 2025
GARAIPENAREN BILA!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésValencia | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/VOYkU9ZFST
20:05
Este es el once que presenta el Valencia Club de Fútbol
⚽ XI INICIAL 🆚 @Alaves#AlavésValencia#ADNVCFpic.twitter.com/EX4zVnyA7J— Valencia CF (@valenciacf) October 20, 2025
20:05
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
20:03
Los dos equipos buscan seguir sumando para alejarse de la zona de descenso.
20:03
El Glorioso es undécimo con 11 puntos. El Valencia, por su lado, es decimoquinto con tres puntos menos (8).
20:01
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
20:00
¡Buenas tardes! A las 21 horas comienza en Mendizorroza el partido que cierra la 9ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Valencia Club de Fútbol.
