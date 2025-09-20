En directo, Alavés-Sevilla
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 5 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:23
17:55
El Alavés, el cuarto equipo de Primera con el límite salarial más bajo
Los vitorianos cuentan con dos millones más de margen respecto al mismo periodo del año pasado
17:51
«Me han colgado la etiqueta de jugador con talento que no corre y soy todo lo contrario»
El gallego, que dejó su sello en San Mamés, asume el reto albiazul y del Chacho. «Estoy en la edad perfecta para el fútbol», afirma
17:41
El Alavés quiere ir «a por más» en Mendizorroza
Los de Coudet, con la probable novedad de Denis Suárez, buscan ante el Sevilla igualar su mejor arranque en Primera
17:39
Boyé y Denis Suárez, novedades del once del Alavés ante el Sevilla
El Chacho prescinde Pablo Ibáñez y Mariano respecto a la alineación de San Mamés
17:38
Últimos fichajes
Después de debutar unos minutos en Bilbao, Denis Suárez y Lucas Boyé ya se hacen un sitio en el once titular en Vitoria ante el Sevilla. Los sacrificados, el centrocampista navarro Ibáñez que siempre había sido de la partida y en punta, deberán esperar Toni Martínez y más Mariano.
17:37
Boye y Denis
El Chacho apuesta por el argentino en punta y el gallego en el doble pivote. Dos fichajes de renombre que darán otro toque al Alavés como se vio en la segunda parte en San Mamés.
17:36
Y este el del Deportivo Alavés!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para medirnos al @SevillaFC— Deportivo Alavés (@Alaves) September 20, 2025
ELKARREKIN LORTUKO DUGU!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésSevilla | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/TTgUeNBCLn
17:35
Este es el once del Sevilla
🔎 La alineación del conjunto visitante#LALIGAEASPORTS#AlavésSevilla | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 https://t.co/yjkRosr43t— Deportivo Alavés (@Alaves) September 20, 2025
17:35
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
17:34
Los dos equipos buscan sumar de tres para seguir con el gran arranque liguero.
17:32
El Glorioso es octavo con 7 puntos. El Sevilla, por su lado, es decimotercero con tres puntos menos (4).
17:30
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
17:30
¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 5ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Sevilla Fútbol Club.
