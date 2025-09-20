En directo, Alavés-Sevilla

17:38

Últimos fichajes

Después de debutar unos minutos en Bilbao, Denis Suárez y Lucas Boyé ya se hacen un sitio en el once titular en Vitoria ante el Sevilla. Los sacrificados, el centrocampista navarro Ibáñez que siempre había sido de la partida y en punta, deberán esperar Toni Martínez y más Mariano.