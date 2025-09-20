El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Alavés-Sevilla

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 5 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:23

17:55

El Alavés, el cuarto equipo de Primera con el límite salarial más bajo

Los vitorianos cuentan con dos millones más de margen respecto al mismo periodo del año pasado

17:51

«Me han colgado la etiqueta de jugador con talento que no corre y soy todo lo contrario»

El gallego, que dejó su sello en San Mamés, asume el reto albiazul y del Chacho. «Estoy en la edad perfecta para el fútbol», afirma

17:41

El Alavés quiere ir «a por más» en Mendizorroza

Los de Coudet, con la probable novedad de Denis Suárez, buscan ante el Sevilla igualar su mejor arranque en Primera

17:39

Boyé y Denis Suárez, novedades del once del Alavés ante el Sevilla

El Chacho prescinde Pablo Ibáñez y Mariano respecto a la alineación de San Mamés

17:38

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Últimos fichajes

Después de debutar unos minutos en Bilbao, Denis Suárez y Lucas Boyé ya se hacen un sitio en el once titular en Vitoria ante el Sevilla. Los sacrificados, el centrocampista navarro Ibáñez que siempre había sido de la partida y en punta, deberán esperar Toni Martínez y más Mariano.

17:37

Jon Prada

Jon Prada

Boye y Denis

El Chacho apuesta por el argentino en punta y el gallego en el doble pivote. Dos fichajes de renombre que darán otro toque al Alavés como se vio en la segunda parte en San Mamés.

17:36

Y este el del Deportivo Alavés!!

17:35

Este es el once del Sevilla

17:35

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

17:34

Los dos equipos buscan sumar de tres para seguir con el gran arranque liguero.

17:32

El Glorioso es octavo con 7 puntos. El Sevilla, por su lado, es decimotercero con tres puntos menos (4).

17:30

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

17:30

¡Buenas tardes! A las 18.30 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 5ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Sevilla Fútbol Club.

