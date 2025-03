En directo, Alavés-Rayo

18:01

Coudet, en la previa en DAZN

Vuelta tras el parón: «El tiempo para trabajar viene bien. Después, a partir del resultado, hablaremos si nos ha venido bien o no parar. Los dos tenemos jugadores internacionales. Siempre el tiempo es bueno y, después, el partido dirá»

Planteamiento: «Más allá del rival, que sabemos que es un equipo muy difícil, físico y veloz en salida, trataremos de hacer nuestro partido, de ser protagonistas. No dependemos sólo del once inicial sino cómo nos desarrollemos en los 90 minutos»

Vuelta de Sivera: «Todos los jugadores son importantes. Trabajamos con todos por igual y al que le toque entrar va a hacerlo de la mejor manera»

Pérdidas de tiempo: «Es fútbol. No analizamos las pérdidas de tiempo. Batalla es argentino. A mí como argentino también me ha tocado estar en campo. Tenemos ese colmillo, ese manejar los tiempos del partido, pero LaLiga, en ese sentido, va tomando el tiempo y siempre hay adicionales. Como entrenadores pensamos en jugar 100 minutos y no es un tema que me desvele»