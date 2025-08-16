El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, Alavés-Levante

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 1 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:34

20:53

Un reinicio para evitar disgustos

En directo, Alavés-Levante

Empieza la Liga · La renovación de Coudet marca la línea de una plantilla retocada pero aún incompleta

20:51

En directo, Alavés-Levante

20:49

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Defensa justa

Es la línea más débil del equipo y que habrá que reforzar antes de finalizar el mercado estival.

20:48

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Tres refuerzos

Como caras nuevas de la plantilla en el primer once de la temporada. El repescado central Parada, el lateral Jonny y el centrocampista Ibáñez.

20:47

Estos son los dorsales del Alavés para la temporada 2025-2026

En directo, Alavés-Levante

El equipo albiazul confirma los números oficiales para la nueva campaña. Los capitanes siguen siendo Sivera, Guevara, Benavídez y Tenaglia

20:44

Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny

En directo, Alavés-Levante

Toni Martínez será la referencia ofensiva de los albiazules

20:41

Jon Prada

Jon Prada

Capitán

Blanco llevará el brazalete por primera vez. El club ha anunciado que se une al grupo de capitanes. Sivera sigue siendo el primer capitán, pero en los partidos lo llevará un jugador de campo para poder conversar con el árbitro.

20:40

Mendizorroza levanta el telón al nuevo Alavés

En directo, Alavés-Levante

Tenaglia parte como favorito para ser central en un equipo que el Chacho Coudet quiere que sea «protagonista» ante el Levante

20:38

Y este es el primer once del Chacho Coudet!!!

20:37

Este es el once que presenta el Levante en su vuelta a la máxima categoría

20:36

Estos son los onces que presentan ambos equipos para el debut liguero.

20:36

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM

20:35

Tres puntos importantísimos que buscara llevarse el Alavés, delante de su gente, para empezar de la mejor forma la temporada.

20:34

El Alavés se enfrenta contra el recién ascendido Levante, que buscara la revancha por la fatídica derrota in extremis en la final del playoff de ascenso a primera división hace tres temporadas.

20:31

¡Buenas tardes! A las 21:30 horas comienza en Mendizorroza el primer partido de Liga en Primera División para el Deportivo Alavés y el Levante UD.

