En directo, Alavés-Levante
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 1 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:34
20:53
Un reinicio para evitar disgustos
Empieza la Liga · La renovación de Coudet marca la línea de una plantilla retocada pero aún incompleta
20:51
20:49
Defensa justa
Es la línea más débil del equipo y que habrá que reforzar antes de finalizar el mercado estival.
20:48
Tres refuerzos
Como caras nuevas de la plantilla en el primer once de la temporada. El repescado central Parada, el lateral Jonny y el centrocampista Ibáñez.
20:47
Estos son los dorsales del Alavés para la temporada 2025-2026
El equipo albiazul confirma los números oficiales para la nueva campaña. Los capitanes siguen siendo Sivera, Guevara, Benavídez y Tenaglia
20:44
Blanco lucirá el brazalete en un Alavés que tiene las novedades de Parada, Ibáñez y Jonny
Toni Martínez será la referencia ofensiva de los albiazules
20:41
Capitán
Blanco llevará el brazalete por primera vez. El club ha anunciado que se une al grupo de capitanes. Sivera sigue siendo el primer capitán, pero en los partidos lo llevará un jugador de campo para poder conversar con el árbitro.
20:40
Mendizorroza levanta el telón al nuevo Alavés
Tenaglia parte como favorito para ser central en un equipo que el Chacho Coudet quiere que sea «protagonista» ante el Levante
20:38
Y este es el primer once del Chacho Coudet!!!
👥 Nuestro primer 𝗫𝗜 de la temporada #LALIGAEASPORTS#AlavésLevanteUD | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/k9ngsG7IU5— Deportivo Alavés (@Alaves) August 16, 2025
20:37
Este es el once que presenta el Levante en su vuelta a la máxima categoría
ALINEACIÓN | Este es nuestro once para medirnos al @Alaves.#AlavésLevanteUDpic.twitter.com/LjCpCKPqCc— Levante UD (@LevanteUD) August 16, 2025
20:36
Estos son los onces que presentan ambos equipos para el debut liguero.
20:36
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM
20:35
Tres puntos importantísimos que buscara llevarse el Alavés, delante de su gente, para empezar de la mejor forma la temporada.
20:34
El Alavés se enfrenta contra el recién ascendido Levante, que buscara la revancha por la fatídica derrota in extremis en la final del playoff de ascenso a primera división hace tres temporadas.
20:31
¡Buenas tardes! A las 21:30 horas comienza en Mendizorroza el primer partido de Liga en Primera División para el Deportivo Alavés y el Levante UD.
-
