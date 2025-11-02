El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria

En directo, Alavés-Espanyol

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 11 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:16

20'

Minuto 20' de partido en Mendizorroza: Deportivo Alavés 1-0 Real Club Deportivo Espanyol.

18'

Balón a banda para Jofre que se marcha de Yusi, gana línea de fondo, la pone atras... providencial Jonny cortando el pase.

18'

Balón a banda para Calebe que encara a su par, lo fija, llega al pico del área, recorta hacia dentro, dispara al paalo alejado... se marcha fuera por muy poco.

14'

Balón para Yusi que conduce, llega a la frontal, abre para Jonny que se la deja a Yusi, dispara... nueva parada de Dmitrovic sacando un gran pie abajo.

11'

Gran balón a banda para Yusi que con un buen control se marcha de su par, pone un buen centro raso al primer palo... paradón de Dmitrovic tras el toque de puntera de Boyé adelantándose a Cabrera.

10'

Minuto 10' de partido en Vitoria: Deportivo Alavés 1-0 RCD Espanyol.

9'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Denis Suárez

Primer gol del centrocampista alavesista que aumenta la nómina de goleadores y para poner pronto tierra de por medio.

Enlace copiado

7'

Falta lejana que manda directa al área Expósito... atrapa Sivera sin complicaciones.

Icono 5'

Gran giro de Boyé que consigue abrir al lateral del área para Aleñá, este la pone al punto de penalti... GOOOOOOOL de Denis llegando en segunda línea que con el interior y mucha tranquilidad consigue adelantar a los babazorros en la primera ocasión del partido.

Primer tiempo

Comienza el partido en Mendizorroza!!!

Enlace copiado

Icono16:10

El colegiado del partido es Guillermo Cuadra, en el VAR estará Javier Iglesias.

16:08

Así ha sido el regreso de Kike García a Mendizorroza: «¡Bienvenido a casa, Kikegol!»

En directo, Alavés-Espanyol

El delantero del Espanyol se reencuentra con el Alavés tras dos temporadas, 71 partidos y 18 goles

Enlace copiado

16:00

«A Kike García le queremos mucho, pero que marque en otros partidos», bromea el Chacho

En directo, Alavés-Espanyol

El Alavés aparca la Copa y se centra de lleno en la competición liguera con la visita de un «durísimo» Espanyol

Enlace copiado

15:50

Urko, el vitoriano que se hizo futbolista mientras soñaba con jugar en Mendizorroza: «Volver es especial»

En directo, Alavés-Espanyol

El centrocampista, que busca recuperar protagonismo en el Espanyol, regresa al templo albiazul tras alcanzar la madurez futbolística. «Me fijré en mi familia y amigos en la grada», admite

Enlace copiado

15:43

Coudet regresa al encuentro que le puso contra las cuerdas

En directo, Alavés-Espanyol

El argentino, que llegó a poner su futuro en manos del club tras sufrir una dolorosa derrota ante el Espanyol en febrero, llega al duelo respaldado y en sintonía con la grada

Enlace copiado

15:36

15:35

Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»

En directo, Alavés-Espanyol

El conquense, ahora en el Espanyol, se reencuentra con un Alavés en el que dejó huella más allá de los 13 goles con los que selló la permanencia

Enlace copiado

15:35

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Kike García

El querido ariete manchego vuelve a Mendizorroza como titular y único punta de un Espanyol que ha forjado un conjunto muy compacto y difícil de batir, con un inicio prometedor.

Enlace copiado

15:33

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Denis Suárez y Calebe

El gallego repite en la medular y el brasileño vuelve al once en detrimento del extremo Carlos Vicente.

Enlace copiado

15:30

El Alavés quiere ahuyentar sus fantasmas

En directo, Alavés-Espanyol

Los de Coudet aspiran a terminar con su sequía y traducir las buenas sensaciones en puntos frente a un Espanyol que cotiza al alza

Enlace copiado

15:25

Jon Prada

Jon Prada

Parada

El central madrileño es el sustituto del lesionado Pacheco en el eje de la zaga. Parada rindió a gran nivel en Vallecas y el Chacho apuesta porque acompañe a Tenaglia en una defensa con cuatro laterales.

Enlace copiado

15:24

Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés

En directo, Alavés-Espanyol

El lateral izquierdo madrileño es el único futbolista que repite respecto al partido de Copa frente al Getxo

Enlace copiado

15:21

Y este el del Deportivo Alavés!!!

Enlace copiado

15:21

Este es el once del RCD Espanyol

Enlace copiado

15:20

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

15:19

El Glorioso es decimotercero con 12 puntos. El Espanyol, por su lado, es quinto con seis puntos más (18).

15:15

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:15

¡Buenas tardes! A las 16.15 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 11ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Real Club Deportivo Espanyol.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  6. 6 Retenciones kilométricas en la A-8 y la N-634 para volver de Cantabria
  7. 7

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  8. 8 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Alavés-Espanyol