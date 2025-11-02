En directo, Alavés-Espanyol
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 11 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:16
20'
Minuto 20' de partido en Mendizorroza: Deportivo Alavés 1-0 Real Club Deportivo Espanyol.
18'
Balón a banda para Jofre que se marcha de Yusi, gana línea de fondo, la pone atras... providencial Jonny cortando el pase.
18'
Balón a banda para Calebe que encara a su par, lo fija, llega al pico del área, recorta hacia dentro, dispara al paalo alejado... se marcha fuera por muy poco.
14'
Balón para Yusi que conduce, llega a la frontal, abre para Jonny que se la deja a Yusi, dispara... nueva parada de Dmitrovic sacando un gran pie abajo.
11'
Gran balón a banda para Yusi que con un buen control se marcha de su par, pone un buen centro raso al primer palo... paradón de Dmitrovic tras el toque de puntera de Boyé adelantándose a Cabrera.
10'
Minuto 10' de partido en Vitoria: Deportivo Alavés 1-0 RCD Espanyol.
9'
Denis Suárez
Primer gol del centrocampista alavesista que aumenta la nómina de goleadores y para poner pronto tierra de por medio.
7'
Falta lejana que manda directa al área Expósito... atrapa Sivera sin complicaciones.
5'
Gran giro de Boyé que consigue abrir al lateral del área para Aleñá, este la pone al punto de penalti... GOOOOOOOL de Denis llegando en segunda línea que con el interior y mucha tranquilidad consigue adelantar a los babazorros en la primera ocasión del partido.
Primer tiempo
Comienza el partido en Mendizorroza!!!
16:10
El colegiado del partido es Guillermo Cuadra, en el VAR estará Javier Iglesias.
16:08
Así ha sido el regreso de Kike García a Mendizorroza: «¡Bienvenido a casa, Kikegol!»
El delantero del Espanyol se reencuentra con el Alavés tras dos temporadas, 71 partidos y 18 goles
16:00
«A Kike García le queremos mucho, pero que marque en otros partidos», bromea el Chacho
El Alavés aparca la Copa y se centra de lleno en la competición liguera con la visita de un «durísimo» Espanyol
15:50
Urko, el vitoriano que se hizo futbolista mientras soñaba con jugar en Mendizorroza: «Volver es especial»
El centrocampista, que busca recuperar protagonismo en el Espanyol, regresa al templo albiazul tras alcanzar la madurez futbolística. «Me fijré en mi familia y amigos en la grada», admite
15:43
Coudet regresa al encuentro que le puso contra las cuerdas
El argentino, que llegó a poner su futuro en manos del club tras sufrir una dolorosa derrota ante el Espanyol en febrero, llega al duelo respaldado y en sintonía con la grada
15:36
Es, exactamente, la cara que esperábamos que pusiese al vernos.— Deportivo Alavés (@Alaves) November 2, 2025
💙🏠 ¡Bienvenido a casa, KIKEGOL! pic.twitter.com/nnWxp7aySP
15:35
Kike García, un «tipazo» que vuelve a Mendizorroza: «Es un 10 en todo»
El conquense, ahora en el Espanyol, se reencuentra con un Alavés en el que dejó huella más allá de los 13 goles con los que selló la permanencia
15:35
Kike García
El querido ariete manchego vuelve a Mendizorroza como titular y único punta de un Espanyol que ha forjado un conjunto muy compacto y difícil de batir, con un inicio prometedor.
15:33
Denis Suárez y Calebe
El gallego repite en la medular y el brasileño vuelve al once en detrimento del extremo Carlos Vicente.
15:30
El Alavés quiere ahuyentar sus fantasmas
Los de Coudet aspiran a terminar con su sequía y traducir las buenas sensaciones en puntos frente a un Espanyol que cotiza al alza
15:25
Parada
El central madrileño es el sustituto del lesionado Pacheco en el eje de la zaga. Parada rindió a gran nivel en Vallecas y el Chacho apuesta porque acompañe a Tenaglia en una defensa con cuatro laterales.
15:24
Parada sustituye a Pacheco en el centro de la zaga del Alavés
El lateral izquierdo madrileño es el único futbolista que repite respecto al partido de Copa frente al Getxo
15:21
Y este el del Deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @RCDEspanyol— Deportivo Alavés (@Alaves) November 2, 2025
¡¡¡A POR TODAS!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésEspanyol | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/MQoaPUG9fE
15:21
Este es el once del RCD Espanyol
📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) November 2, 2025
▶️ Aquest és l’11 de Manolo González!#AlavésEspanyol#RCDEpic.twitter.com/wvPAhdLWgp
15:20
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
15:19
El Glorioso es decimotercero con 12 puntos. El Espanyol, por su lado, es quinto con seis puntos más (18).
15:15
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:15
¡Buenas tardes! A las 16.15 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 11ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Real Club Deportivo Espanyol.
