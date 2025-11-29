El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

En directo, Barça-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 14 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:41

Icono16:10

El colegiado del partido será Miguel Ángel Ortiz, en el VAR estará Jorge Figueroa.

16:03

Aleñá y Denis Suárez, los albiazules que crecieron junto a Luis Enrique y Messi

En directo, Barça-Alavés

Los dos creativos futbolistas vuelven con el Alavés a un Camp Nou en el que moldearon su fútbol junto a talentos como Iniesta o Busquets

Enlace copiado

15:57

15:56

La afición del Alavés podrá estar en el Camp Nou

En directo, Barça-Alavés

La Liga autoriza al club blaugrana la apertura de una zona visitante para el encuentro de este sábado

Enlace copiado

15:49

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Cabeza de turco o damnificado

La última y clara derrota del Barca en Europa marcará su duelo contra un Alavés que no tiene nada que perder. Hasta insulta tanta juventud en la defensa y medular blaugrana, mientras que le toca al albiazul Parada parar a Yamal en un tridente suspirado.

Enlace copiado

15:48

Alfonso Fernández de Trocóniz, en la previa

«El equipo está generando mucho y cuando generas los goles acaban llegando. Confiamos en que la situación se revierta»

«El equipo tiene su identidad y está haciendo un magnífico trabajo»

Enlace copiado

15:48

Coudet, en la previa

Calebe y Abde

«Queremos darle amplitud y ser anchos a la hora de defender ante un rival que explota las bandas»

Enlace copiado

15:46

Coudet: «Debemos ser un equipo que se anime a jugar»

En directo, Barça-Alavés

El técnico del Alavés anuncia algún cambio en el once y pide «ser inteligentes» ante el Barcelona

Enlace copiado

15:37

Jon Prada

Jon Prada

Cambios

Coudet modifica su esquema y abandona los dos delanteros. Deja a Boyé solo arriba, refresca las bandas con Calebe y Abde, refuerza la media con Pablo Ibáñez y mete a Parada de lateral izquierdo

Enlace copiado

15:33

El Alavés muta para asaltar el Camp Nou

En directo, Barça-Alavés

Coudet plantea un cambio de dibujo y un bloque «corto e intenso» para recuperar la fluidez ofensiva que le permita tutear al Barcelona

Enlace copiado

15:27

Coudet sale con un delantero y cuatro cambios en el Camp Nou

En directo, Barça-Alavés

Parada entra en el lateral izquierdo, Pablo Ibáñez refuerza el medio campo y Calebe y Abde refrescan las bandas

Enlace copiado

15:23

Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!

Enlace copiado

15:22

Este es el once que presenta el FC Barcelona

Enlace copiado

15:21

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

15:21

El Alavés necesita puntuar después de dos partidos sin hacerlo para alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, el Barcelona quiere volver a ganar para ponerse en primera posición.

15:16

El Glorioso es decimocuarto con 15 puntos. El Barcelona, por su lado, es segundo con dieciséis puntos más (31).

15:15

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

15:15

¡Buenas tardes! A las 16:15 horas comienza en el Spotify Camp Nou el partido de la 14ª jornada de Liga en Primera División entre el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  7. 7 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  8. 8

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Barça-Alavés

En directo, Barça-Alavés