En directo, Barça-Alavés

Cabeza de turco o damnificado

La última y clara derrota del Barca en Europa marcará su duelo contra un Alavés que no tiene nada que perder. Hasta insulta tanta juventud en la defensa y medular blaugrana, mientras que le toca al albiazul Parada parar a Yamal en un tridente suspirado.

Lógicamente, el Alavés prescinde de su segundo delantero para el once, jugando con extremos verdaderos. La clave será mantener la buena presión defensiva y por el contrario, sorprender a su adelantada línea sin fueras de juego.