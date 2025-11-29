En directo, Barça-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 14 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:41
16:10
El colegiado del partido será Miguel Ángel Ortiz, en el VAR estará Jorge Figueroa.
16:03
Aleñá y Denis Suárez, los albiazules que crecieron junto a Luis Enrique y Messi
Los dos creativos futbolistas vuelven con el Alavés a un Camp Nou en el que moldearon su fútbol junto a talentos como Iniesta o Busquets
15:57
Estem en Barça! 👋 pic.twitter.com/fXFAxG0pGh— Deportivo Alavés (@Alaves) November 29, 2025
15:56
La afición del Alavés podrá estar en el Camp Nou
La Liga autoriza al club blaugrana la apertura de una zona visitante para el encuentro de este sábado
15:49
Cabeza de turco o damnificado
La última y clara derrota del Barca en Europa marcará su duelo contra un Alavés que no tiene nada que perder. Hasta insulta tanta juventud en la defensa y medular blaugrana, mientras que le toca al albiazul Parada parar a Yamal en un tridente suspirado.
Lógicamente, el Alavés prescinde de su segundo delantero para el once, jugando con extremos verdaderos. La clave será mantener la buena presión defensiva y por el contrario, sorprender a su adelantada línea sin fueras de juego.
15:48
Alfonso Fernández de Trocóniz, en la previa
«El equipo está generando mucho y cuando generas los goles acaban llegando. Confiamos en que la situación se revierta»
«El equipo tiene su identidad y está haciendo un magnífico trabajo»
15:48
Coudet, en la previa
Calebe y Abde
«Queremos darle amplitud y ser anchos a la hora de defender ante un rival que explota las bandas»
¿Once defensivo?
«Los cambios no son para resguardarse. Modificamos tratando de buscar soluciones. A los que no les toque iniciar están bien. Venimos con la intención de ganar»
15:46
Coudet: «Debemos ser un equipo que se anime a jugar»
El técnico del Alavés anuncia algún cambio en el once y pide «ser inteligentes» ante el Barcelona
15:37
Cambios
Coudet modifica su esquema y abandona los dos delanteros. Deja a Boyé solo arriba, refresca las bandas con Calebe y Abde, refuerza la media con Pablo Ibáñez y mete a Parada de lateral izquierdo
15:33
El Alavés muta para asaltar el Camp Nou
Coudet plantea un cambio de dibujo y un bloque «corto e intenso» para recuperar la fluidez ofensiva que le permita tutear al Barcelona
15:27
Coudet sale con un delantero y cuatro cambios en el Camp Nou
Parada entra en el lateral izquierdo, Pablo Ibáñez refuerza el medio campo y Calebe y Abde refrescan las bandas
15:23
Y este el que presenta el Deportivo Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @FCBarcelona_es— Deportivo Alavés (@Alaves) November 29, 2025
¡¡¡CON TODO, MUCHACHOS!!!#LALIGAEASPORTS#BarçaAlavés | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/5A0NxYixQm
15:22
Este es el once que presenta el FC Barcelona
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaAlavéspic.twitter.com/hIqrkHSw38— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2025
15:21
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
15:21
El Alavés necesita puntuar después de dos partidos sin hacerlo para alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, el Barcelona quiere volver a ganar para ponerse en primera posición.
15:16
El Glorioso es decimocuarto con 15 puntos. El Barcelona, por su lado, es segundo con dieciséis puntos más (31).
15:15
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
15:15
¡Buenas tardes! A las 16:15 horas comienza en el Spotify Camp Nou el partido de la 14ª jornada de Liga en Primera División entre el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés.
