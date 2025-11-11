En directo, el Alavés busca rival en la Copa
Los albiazules se enfrentarán a los humildes Ourense y Portugalete o a un equipo de cuarta categoría
Martes, 11 de noviembre 2025, 12:09
12:47
Tienen disponible la señal de televisión de la Federación en la parte superior de sus pantallas. Tanto por ahí como en los comentarios podrán seguir en vivo el sorteo de Copa, que comenzará en unos minutos
12:32
El resto de equipos quedan encuadrados en un segundo grupo. Son los siguientes:
Primera división: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe
Segunda división: Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete
Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.
Segunda RFEF: Torrent, Atlético Antoniano, Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey.
Tercera RFEF: Cieza
12:27
Los bombos de la zona norte son los siguientes:
Primera división: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.
Segunda división: Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Dépor, Cultural y deportiva Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra.
Primera RFEF: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell.
Segunda RFEF: Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus y Ebro.
Tercera RFEF: Portugalete
Copa Federación: Ourense
12:25
Para este sorteo también se mantienen los criterios de proximidad. El mapa peninsular ha quedado partido por la mitad, entre norte y sur, para determinar los grupos en los que se divide el sorteo. Los vascos estarán encuadrados en el grupo 1.
12:07
Las eliminatorias se disputarán entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4. Serán a partido único en el campo del equipo de menor categoría y, al igual que ocurrió en la primera ronda, el VAR no estará disponible
12:06
Buenas tardes. En poco menos de una hora comenzará el sorteo de la segunda ronda de la Copa. En el bombo varios equipos vascos entre los que figuran el Alavés y la Real Sociedad, como equipos de Primera, y el Portugalete, que milita en Tercera RFEF y tiene garantizado medirse a un equipo de la máxima categoría
De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
-
