En directo, Alavés-Atlético de Madrid

13:28

Placeres en el once rival

Me imagino a Mouriño y Garcés alegrándose al saber que el delantero que acompaña a Julián Álvarez es Griezmann y no Sorloth. El francés no pasa por su mejor momento y creo que la envergadura y la forma de atacar los espacios del noruego podría dañar más a una pareja de centrales que defiende mejor hacia delante que hacia atrás.

Y la banda izquierda, con un modesto Javi Galán y un Gallagher todavía por definir, invita al Alavés a persistir por su lado. Balones a Carlos Vicente.