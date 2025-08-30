En directo, Alavés-Atlético de Madrid

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 3 de la Liga EA Sports

Nacho Santamarina

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:02

15'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Rebotes adversos

Después de un fallo en la maldita banda izquierda del albiazul Diarra, un ex como Giuliano marca, no sin fortuna pero siempre con ahínco.

13'

Penalti que golpea con la derecha Carlos Vicente... GOOOOOOOOOL del atacante babazorro que le pego con la derecha abierto engañando a Oblak.

12'

Córner que saca en corto Vicente para Guridi que llega desde el primer palo, la devuelve de primeras, la pone rasa y tensa Vicente... penalti de Sorloth sobre Tenaglia que se le adelantó al atacante noruego que le pegó una patada en el intento de despeje.

11'

Centro al segundo palo por parte de Aleñá para Vicente que la baja, pone el centro... se marcha a córner.

10'

Minuto 10' de partido: Deportivo Alavés 0-1 Atlético de Madrid.

9'

Jon Prada

Jon Prada

Blandos

Diarra falla en el inicio de la jugada y luego se lía despejándola, pero el resto de la defensa no va fuerte al balón, que termina en el gol de Giuliano.

8'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Calor

A ver quien responde mejor físicamente, que dependerá también de quien se disponga mejor tácticamente y del acierto técnico.

6'

Perdida en el medio campo de Diarra, se la lleva Giuliano que se mete en el área, la pone atrás para el remate de Almada... gran parada de Sivera pero el rebote le cae a Giuliano que se la lleva a trompicones contra Diarra y Tenaglia, golpea... GOL del Atlético que aprovecha el error en defensa del Alavés.

4'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Dudas visitantes

El Atlético, pese a su irregularidad, no está exento de gran calidad y solo cambia un elemento de su defensa en el once, como el Alavés en la misma demarcación.

1'

Balón a línea de fondo para Hancko que la pone... se marcha fuera el centro.

Primer tiempo

Comienza el partido en Mendizorroza!!!

16:55

El colegiado del partido será Víctor García, en el VAR estará Pablo González.

16:49

16:40

16:37

Jon Aroca

Jon Aroca

Expectativas

Al Alavés se le ha dado bien últimamente el Atlético de Madrid en Mendi. Y si el rival llega con más dudas, buen momento para ganar, sumar seis de nueve y llegar al parón con mucha confianza.

16:35

El Alavés completa con Denis Suárez un centro del campo construido para dominar

En directo, Alavés-Atlético de Madrid

Firma hasta 2027 tras rescindir con el Villarreal y se reencuentra con Coudet, el técnico que sacó su mejor fútbol. Llevará el dorsal 4 y entra en convocatoria ante el Atlético

16:33

Fernando Ruiz de Esquide

Fernando Ruiz de Esquide

Diarra

En principio deberá defender al exalbiazul Giuliano. Todo un reto ante un extremo rápido.

16:20

Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa

En directo, Alavés-Atlético de Madrid

Los albiazules se han impuesto en dos de las tres últimas visitas a Vitoria de un Atlético de Madrid que llega a la cita con dudas

16:18

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Último fichaje

Hasta ahora, el pelotero Denis Suárez se sube al carro ofensivo albiazul. Aún así, sigo pensando que sigue faltando un extremo izquierdo con desborde y profundidad para cerrar una plantilla, que por lo menos suma más elementos que las últimas temporadas.

16:14

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Una sola variación

Recuperado de su lesión Diarra sustituye a Parada en el lateral izquierdo, penalizado por su blandura en el gol bético de la última derrota en Sevilla.

16:14

Jon Prada

Jon Prada

Diarra

El maliense entra en el lateral izquierdo por Parada. Tenaglia y Garcés siguen como centrales.

16:13

Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo

En directo, Alavés-Atlético de Madrid

El Chacho introduce al maliense por Parada, repitiendo el resto del once

16:08

Y este el que presenta el Alavés!!!

16:08

Este es el once que presenta el Atlético

16:07

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

16:06

El Glorioso es decimoprimero con 3 puntos. El Atlético, por su lado, es decimoquinto con un punto.

16:02

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

16:01

¡Buenas tardes! A las 17.00 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 3ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid.

Top 50
