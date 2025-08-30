En directo, Alavés-Atlético de Madrid
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 3 de la Liga EA Sports
Nacho Santamarina
Sábado, 30 de agosto 2025, 16:02
15'
Rebotes adversos
Después de un fallo en la maldita banda izquierda del albiazul Diarra, un ex como Giuliano marca, no sin fortuna pero siempre con ahínco.
Enlace copiado
13'
Penalti que golpea con la derecha Carlos Vicente... GOOOOOOOOOL del atacante babazorro que le pego con la derecha abierto engañando a Oblak.
12'
Córner que saca en corto Vicente para Guridi que llega desde el primer palo, la devuelve de primeras, la pone rasa y tensa Vicente... penalti de Sorloth sobre Tenaglia que se le adelantó al atacante noruego que le pegó una patada en el intento de despeje.
11'
Centro al segundo palo por parte de Aleñá para Vicente que la baja, pone el centro... se marcha a córner.
10'
Minuto 10' de partido: Deportivo Alavés 0-1 Atlético de Madrid.
9'
Blandos
Diarra falla en el inicio de la jugada y luego se lía despejándola, pero el resto de la defensa no va fuerte al balón, que termina en el gol de Giuliano.
Enlace copiado
8'
Calor
A ver quien responde mejor físicamente, que dependerá también de quien se disponga mejor tácticamente y del acierto técnico.
Enlace copiado
6'
Perdida en el medio campo de Diarra, se la lleva Giuliano que se mete en el área, la pone atrás para el remate de Almada... gran parada de Sivera pero el rebote le cae a Giuliano que se la lleva a trompicones contra Diarra y Tenaglia, golpea... GOL del Atlético que aprovecha el error en defensa del Alavés.
4'
Dudas visitantes
El Atlético, pese a su irregularidad, no está exento de gran calidad y solo cambia un elemento de su defensa en el once, como el Alavés en la misma demarcación.
Enlace copiado
1'
Balón a línea de fondo para Hancko que la pone... se marcha fuera el centro.
Primer tiempo
Comienza el partido en Mendizorroza!!!
Enlace copiado
16:55
El colegiado del partido será Víctor García, en el VAR estará Pablo González.
16:49
📋 Nuestro o̶t̶r̶o̶ 𝐗𝐈— Deportivo Alavés (@Alaves) August 30, 2025
¡Todos a participar en el 𝐛𝐮𝐟𝐚𝐧𝐝𝐞𝐨 + 𝐡𝐢𝐦𝐧𝐨! #AlavésAtleti #Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/KD8LNds9Hq
16:40
Ready for it.— Deportivo Alavés (@Alaves) August 30, 2025
🦊🔒🛡️ pic.twitter.com/TWtruys4GF
16:37
Expectativas
Al Alavés se le ha dado bien últimamente el Atlético de Madrid en Mendi. Y si el rival llega con más dudas, buen momento para ganar, sumar seis de nueve y llegar al parón con mucha confianza.
Enlace copiado
16:35
El Alavés completa con Denis Suárez un centro del campo construido para dominar
Firma hasta 2027 tras rescindir con el Villarreal y se reencuentra con Coudet, el técnico que sacó su mejor fútbol. Llevará el dorsal 4 y entra en convocatoria ante el Atlético
Enlace copiado
16:33
Diarra
En principio deberá defender al exalbiazul Giuliano. Todo un reto ante un extremo rápido.
Enlace copiado
16:20
Mendizorroza quiere dar otro golpe sobre la mesa
Los albiazules se han impuesto en dos de las tres últimas visitas a Vitoria de un Atlético de Madrid que llega a la cita con dudas
Enlace copiado
16:18
Último fichaje
Hasta ahora, el pelotero Denis Suárez se sube al carro ofensivo albiazul. Aún así, sigo pensando que sigue faltando un extremo izquierdo con desborde y profundidad para cerrar una plantilla, que por lo menos suma más elementos que las últimas temporadas.
Enlace copiado
16:14
Una sola variación
Recuperado de su lesión Diarra sustituye a Parada en el lateral izquierdo, penalizado por su blandura en el gol bético de la última derrota en Sevilla.
Enlace copiado
16:14
Diarra
El maliense entra en el lateral izquierdo por Parada. Tenaglia y Garcés siguen como centrales.
Enlace copiado
16:13
Coudet apuesta por Diarra como lateral izquierdo
El Chacho introduce al maliense por Parada, repitiendo el resto del once
Enlace copiado
16:08
Y este el que presenta el Alavés!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @Atleti.— Deportivo Alavés (@Alaves) August 30, 2025
¡¡ADELANTE, DEPORTIVO!!#LALIGAEASPORTS#AlavésAtleti | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/CStzjwZj85
Enlace copiado
16:08
Este es el once que presenta el Atlético
XI. pic.twitter.com/XZwWAgu4S1— Atlético de Madrid (@Atleti) August 30, 2025
Enlace copiado
16:07
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
16:06
El Glorioso es decimoprimero con 3 puntos. El Atlético, por su lado, es decimoquinto con un punto.
16:02
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
16:01
¡Buenas tardes! A las 17.00 horas comienza en Mendizorroza el partido de la 3ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
- 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
-
8
-
9
- 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.