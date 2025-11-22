El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Grada de animación del Metropolitano, que fue clausurada un partido del pasado curso. E. C.

Diez ejemplos en seis meses de un proceso largo pero sin clausuras reales

Aunque es habitual que Antiviolencia proponga duros castigos, solo se han ejecutado los planteados por la FEF

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

La propuesta de clausura de un mes de Mendizorroza no es, ni mucho menos, la única realizada por la Comisión Antiviolencia en los últimos meses. ... De hecho, se ha convertido en algo habitual que en cada informe realizado por este organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes -y que a su vez va de la mano del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes- se propongan un rosario de castigos a varias entidades. Tampoco es la primera vez en la que el Alavés centra sus focos, aunque nunca antes había sido con una propuesta de cierre.

