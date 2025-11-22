Diez ejemplos en seis meses de un proceso largo pero sin clausuras reales

La propuesta de clausura de un mes de Mendizorroza no es, ni mucho menos, la única realizada por la Comisión Antiviolencia en los últimos meses. ... De hecho, se ha convertido en algo habitual que en cada informe realizado por este organismo dependiente del Consejo Superior de Deportes -y que a su vez va de la mano del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes- se propongan un rosario de castigos a varias entidades. Tampoco es la primera vez en la que el Alavés centra sus focos, aunque nunca antes había sido con una propuesta de cierre.

El club albiazul es el único señalado en el informe publicado ayer, pero cuenta con varios acompañantes en los textos de los últimos meses. Sin ir más lejos, desde el pasado junio hasta diez entidades -nueve de fútbol y una de fútbol sala- han recibido propuestas de sanción similares a las del Alavés. Solo la del club vitoriano tiene relación con actividades relacionadas con grupos ultras, pero tampoco es la más grave ni en términos económicos ni en lo que respecta a la posibilidad de cierre del recinto.

En el segundo caso, la propuesta más dura es la que afecta al hoy rival albiazul, el Celta. En junio, Antiviolencia planteó la clausura por tres meses de Balaídos por, entre otros motivos. «no establecer las necesarias medidas de control de acceso y permanencia de espectadores», lo que colapsó vías de evacuación, y por permitir la entrada irregular de varios aficionados hacia la zona de animación. Y dos meses de cierre pidió entonces Antiviolencia al pabellón del Palma Fútbol Sala por «graves deficiencias» en el control de acceso y un exceso de aforo de 800 espectadores. Las multas en ambos casos son cuantiosas: 350.000 euros para el Celta y 100.000 para el conjunto balear.

El resto de señalados son la Real Sociedad, el Oviedo, el Alcoyano, el Zaragoza, el Burgos, el Avilés, el Juventud de Torremolinos, el Talavera de la Reina. En todos los casos lo que se censura es la falta de medidas de previsión para impedir la invasión de campo tras el final del encuentro.

Nada de celebrar en el campo

En la mayoría de los casos esa invasión se produjo para celebrar un ascenso. En el caso del Zaragoza fue para despedirse de La Romareda antes de su remodelación y en el del Alcoyano para protestar por el descenso. Se da la circunstancia incluso que en el campo del Burgos los invasores no fueron los locales, sino los del Levante. Eso no ha frenado el procedimiento, acompañado por una multa de 10.000 euros para todos los locales. En el caso donostiarra -con su filial- se eleva a 50.000 por algunos agravantes.

El cierre de los estadios del Atlético, Valencia o Espanyol llegó tras la sanción del Comité de Competición federativo

Esta profusión de sanciones contrasta, en cambio, con sus efectos prácticos. El intrincado y largo procedimiento hace que en la práctica totalidad de los casos todo haya quedado en nada. Solo en algunos se ejecutó la multa económica, pero nunca se ha procedido al cierre. Esto solo han llegado tras la denuncia del Comité de Competición de la FEF, que sigue otros cauces. Así fue con las recientes clausuras parciales del Metropolitano (2025) y Mestalla (2023) o la total del campo del Espanyol (2023). En ninguno de los casos el castigo de Antiviolencia ha prosperado.