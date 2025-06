El despegue físico del Alavés de Coudet

Eduardo Coudet ya tiene en su cabeza el boceto del Deportivo Alavés 2025-26 y las piezas que necesita para darle forma. «Vamos a buscar ... jugadores técnicos que nos puedan elevar en el juego combinativo sin renunciar a la parte física y la disputa que ya viene teniendo el equipo», reconoció en EL CORREO el entrenador argentino, que ha mezclado su idea con la esencia albiazul. «El correr sin descanso y disputar cada pelota como si fuera la última va de la mano de la idiosincrasia del club y de lo que quiere la afición. Y no lo vamos a perder», avisó.

El Chacho se encargó desde que aterrizó en Vitoria de aumentar la resistencia de un equipo «bien entrenado» por Luis García. «No nos podemos relajar», confesó Antonio Blanco tras sumergirse en las primeras sesiones con Coudet. En su primer mes en Ibaia, coincidiendo con el parón por Navidad, el entrenador argentino, escoltado por el Pato Graff –asistente–, Octavio Manera y Guido Cretari –preparadores físicos– aumentó la carga física. «Hacía tiempo que no teníamos dobles sesiones», apuntó Antonio Sivera. «Trabajan como auténticos animales», añadió Víctor Laguardia para referirse a unos entrenamientos «de alta exigencia física», como los describieron los jugadores en el vestuario, en los que el balón conectó el trabajo físico y táctico.

Una 'mini-pretemporada' para reforzar a un Alavés que terminó como el sexto equipo que más corrió de toda la Primera División (112,837 kilómetros de media por partido). Los albiazules pasaron de recorrer 111,399 en las primeras 15 jornadas a 113,749 desde la llegada del Chacho, subiendo del décimo al sexto puesto en este ranking. «Siempre digo lo mismo. Somos un equipo físico», afirmó Coudet. Un punto clave para lograr la permanencia en la máxima categoría que tuvo otros elementos. «Ahí teníamos material. Obligábamos a los equipos a jugar en campo rival porque tenemos defensas muy rápidos que al espacio no iban a perder», describió Coudet, que alabó la capacidad de Mouriño, Garcés, Tenaglia y Manu Sánchez para ir arriba y recuperar su lugar cuando apretaban a campo abierto.

El Alavés mordió a su oponente en «bloque alto», tal y como detalló Coudet, como ejemplifica que fue el cuarto equipo que más tiempo estuvo en campo rival. Un 53,01% sólo superado por Barcelona (57,27%), Athletic (56,49%) y Getafe (55,78%). El Chacho, que había señalado en su presentación que aspiraba a un conjunto que se impusiera desde «la presión y la posesión», tuvo que adaptarse a las circunstancias derivadas de la «tensión del descenso» hacia un fútbol más directo. Los babazorros apenas tuvieron un 45,3% de posesión media por encuentro, los quintos que menos del torneo.

112,837 Kilómetros por partido Recorridos de media por el Alavés, los sextos que más de Primera

53,01% Del tiempo del partido Estuvieron los vitorianos en campo rival en el último campeonato

A pesar de ello, pasaron de correr –la suma de todo el equipo– 1,519 kilómetros por minuto sin balón en las primeras 15 jornadas a 1,628 con el Chacho, subiendo del decimoquinto al cuarto puesto en esta clasificación. Además, la alta intensidad (más de 21 kilómetros por hora) recorrida por minuto creció de 123,9 metros a 137 por choque. «Hemos sido superiores en la parte física a todos los rivales», confesó Coudet, que consiguió que sus jugadores tuvieran «números físicos relevantes» en el césped aunque sólo completó los cinco cambios en un tercio de los duelos. La razón: el «ritmo alto» y la dificultad para «sostenerlo» de los que entraban.

A pesar de ello, su resistencia hizo que la defensa terminara por endurecerse. En las últimas siete jornadas, el Alavés amarró la salvación al lograr 12 puntos de 21 en siete partidos en los que apenas encajó tres goles y dejó en cuatro encuentros su portería a cero. «El equipo siempre ha tenido un gran comportamiento defensivo porque nos han pateado muy poco. Sí que hemos tenido muchos errores puntuales que hemos pagado», desgranó el Chacho. El Alavés fue el séptimo equipo al que menos remataron de LaLiga por partido (10,68 tiros). Y sus porteros, los sextos que menos intervenciones realizaron por encuentro (4,34).

Cuartos en eficacia defensiva

Un cóctel de datos que hizo que los albiazules fueran, con un 84,15%, los cuartos en el ranking de eficacia de contención defensiva de Primera. Una métrica que analiza el número de posesiones del rival en las que no le crean peligro de gol. Y en esta clasificación, sólo Barcelona (86,82%), Athletic (86,61%) y Getafe (85,29%) superaron a un Alavés que pasó de encajar 1,6 goles por choque en las primeras 15 jornadas a 1 en las 23 siguientes. «Hemos mejorado todos los 'items' físicos, técnicos... de un equipo que dije que estaba bien trabajado. He estado a la altura de un club que venía de hacer una gran campaña. Los números no mienten», sentenció el Chacho.