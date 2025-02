«Despedir a Luis García fue una decisión totalmente equivocada»

El Mallorca-Alavés de este domingo es un duelo cargado de recuerdos para Salva Sevilla (Berja, Almería, 1984). 186 partidos como bermellón y 42 como ... albiazul dieron brillo a la dilatada trayectoria de un centrocampista que logró ascender a Primera División con ambos clubes. Sin embargo, su temporada (2022-23) en Vitoria se le hizo corta al andaluz. «Guardo un grato recuerdo. Mi familia y yo disfrutamos muchísimo dentro y fuera del campo, nos trataron muy bien y logramos ascender. Es uno de los mejores sitios en los que he estado en mi carrera», recuerda un Sevilla cuya aventura en el Alavés terminó antes de lo que hubiera deseado.

– ¿Por qué colgó las botas el pasado verano tras ascender con el Deportivo de la Coruña a Segunda?

– Era el momento. La cabeza ya me había dicho que tenía que parar y dejar paso. Lo venía asumiendo desde hacía tiempo. Tengo 40 años y no era normal estar jugando a mi edad. Estoy contento por haber aguantado tanto tiempo siendo profesional pero, a veces, la cabeza manda y había que hacerla caso.

– Su penúltima temporada en activo fue en el Alavés. ¿Qué destacaría de aquel curso?

– Guardo los mejores recuerdos. Fue un año muy bonito en el que se consiguió algo importante. Los ascensos son siempre difíciles y especiales. Y tengo muchos amigos en el club y también en Vitoria. Hemos vuelto y mantenemos contacto con mucha gente. A mi familia y a mí nos trataron fenomenal, nos encantó y nos quedamos con ganas de estar más tiempo. Lo disfrutamos mucho.

– En agosto, mes y medio después de finalizar su contrato, el Alavés le despidió públicamente. ¿Le queda la 'espinita' clavada de no haber jugado de albiazul en Primera División?

– Sí, me queda una 'espinita' muy grande. Me lo gané en el campo y no se portaron bien. No sólo por no renovarme, sino por la forma en la que me lo dijeron. Me estuvieron dando vueltas todo el verano, para arriba y para abajo, cuando ellos sabían que no iba a seguir. Se puede hacer mejor no sólo conmigo, sino con todos los jugadores. Al final, la gente que está dentro debe valorar esas cosas. Lo tenían que haber hecho de otra manera.

– ¿Usted sentía el apoyo de Luis García y el cariño de la afición?

– Claro. Y eso es lo más importante. Cuando terminó la temporada, Luis García me dijo que contaba conmigo al 100% y la afición siempre me mostró un gran cariño desde el primer día. Estoy superagradecido porque es una hinchada muy grande que merece todo el respeto. Luis y la afición me querían, pero Sergio Fernández y Urbano Santos, que son los que deciden y saben de fútbol más que yo, decidieron que no continuara.

– ¿Le dieron alguna explicación?

– No. Sigo con el mismo número y todavía no me han llamado para comentarme nada. No lo tienen que hacer, pero al final somos personas y el dar la cara, tener ese gesto conmigo, creo que dice mucho. Y todavía no lo han tenido. Incluso Sergio, cuando estaba lesionado y preparando la mudanza al terminar mi contrato, me dijo que iba a seguir. Eso también me dolió un poco más, que me prometieran que me iba a quedar y luego durante todo el verano me dieran vueltas para no sé qué cuando sabían que no me iban a renovar. No me gustó mucho la forma, pero quiero desearles lo mejor. Espero que el Alavés consiga sus objetivos, que es lo más importante, y que la afición disfrute porque lo merecen todo.

Llegada a Vitoria

– Usted fichó en el verano de 2022, con 38 años, por un club que había bajado a Segunda División y que estaba sufriendo una profunda remodelación. ¿Por qué eligió aquel proyecto?

– Mi llegada fue gracias a Luis García, que fue el que siempre confió en mí. Se marchó mucha gente pero vino otra importante. Se hizo un vestuario muy bueno, con jugadores de gran calidad y se dieron los resultados. Se consiguieron cosas importantes y ascender, que es muy difícil en Segunda con todas las grandes plantillas y los clubes históricos que hay. Fue todo perfecto.

– ¿Con qué ascenso se queda de los siete que logró?

– Con el primero, que fue con el Betis, aunque es verdad que fue una sensación diferente porque éramos muy favoritos por equipo y presupuesto. Luego he tenido algunos muy especiales como el del Alavés: por su forma, en el último minuto, de penalti... Fue muy bonito. También los dos seguidos con el Mallorca desde Segunda B a Primera cuando nadie esperaba eso de nosotros.

– Aquella campaña en Vitoria, ¿dudaron en algún momento de que conseguirían subir?

– No, siempre confiamos. En diciembre tuvimos una mala racha de resultados, bajamos un poco y perdimos algo de confianza. Pero salimos y en el play off estábamos totalmente convencidos de que podíamos conseguirlo. Ésa fue la clave. La forma en la que lo logramos, en la última jugada, demuestra que el equipo confiaba al máximo en lograrlo.

– Hubo dos momentos difíciles para usted. El penalti que falló en el empate (1-1) ante el Granada y su lesión en el play off. ¿Cómo los superó?

– Fueron los más difíciles. Cuando uno asume la responsabilidad y falla es su culpa, pero llevaba 13 penaltis seguidos marcados. La 'mala pata' fue que fallé el que nos hubiera acercado al ascenso directo, pero seguimos peleando y lo logramos. La lesión fue otra cosa que nunca me había pasado y sucedió en el peor momento, en el play off. No pude ayudar al equipo desde dentro y me fastidió. Sí desde fuera, que a veces también es importante.

– Ha mencionado a Luis García. ¿Qué ha significado para usted?

– Estoy superagradecido. Desde el primer día conectamos y nos entendimos con sólo mirarnos. Es un entrenador que te da confianza para que las cosas salgan y lo ha hecho bien a lo largo de todos los años. Siempre que sale de un equipo la gente está con él y le muestra su cariño. Es un entrenador que se hace querer, muy cercano a la afición y que trabaja al máximo para conseguir los objetivos, que es lo importante.

– Desde fuera pero conociendo cómo es el vestuario albiazul. ¿Cómo vio su despido?

– Desde mi opinión personal creo que fue una decisión totalmente equivocada. Se está viendo en los resultados y no tengo nada en contra de Coudet. Le deseo lo mejor, pero para mí fue una decisión equivocada. El equipo estaba en el objetivo, fuera del descenso, y los jugadores y la afición estaban con él. Pero ellos tomaron esa decisión y lo harían por el bien del club. Por ahora no les está saliendo, pero les deseo lo mejor para que el Alavés siga en Primera, que es lo más importante.

– ¿Ha hablado con Luis García?

– Sí, un par de veces. No sobre su salida ni de fútbol, sino para darle ánimos y para ver cómo se encontraba. No se lo esperaba y fue difícil para él.

– Al vestuario le afecta cuando se toma una decisión drástica y los resultados no acompañan. ¿Ha charlado de ello con sus excompañeros en el Alavés?

– Sí. Ellos tienen que aceptar que el entrenador se va y que llega otro con ideas nuevas. La mala suerte es que no les están saliendo las cosas. Pero ellos confían mucho y van a dar el máximo, trabajando día a día para conseguir el objetivo, que estoy seguro que lo van a lograr.

– Penúltimo y tras cinco jornadas sin ganar, ¿cómo se levanta a un equipo como este Alavés?

– Tienen jugadores con mucha experiencia que han estado en situaciones parecidas. Al final, los partidos se deciden por detalles y están teniendo mala suerte. Deben animarse, no bajar los brazos, estar unidos y confiar en el entrenador y en lo que hacen. Además, con esa afición, entre todos, estoy seguro de que las cosas van a cambiar, van a salir de abajo y al final estarán felices de haber logrado el objetivo.