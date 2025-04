El desafío de derribar a un gigante

Jon Prada Domingo, 13 de abril 2025, 00:36 Comenta Compartir

Eduardo Coudet no quiere que nadie se relaje. «Ganar siempre genera un poco más de tranquilidad, pero por ahora no me puedo permitir el lujo ... de disfrutar», reconoció el viernes un entrenador al que la victoria (0-1) en Girona le ha dado un respiro. Un oasis en una travesía por el desierto en la que el Chacho no ha bajado el ritmo. Reclama «seguir exigiendo» en una carrera a la que todavía le quedan ocho etapas. Nadie se rinde. El triunfo (1-3) de Las Palmas en Getafe, la victoria (0-2) del Espanyol en Balaídos y la derrota (0-1) del Leganés ante el Barça ejemplifican que todo está abierto. El margen con el descenso, que ahora marcan los canarios, se ha estrechado en un punto, aunque los albiazules seguirán fuera una jornada más.

Los resultados recientes –ocho puntos de los últimos 15– han aliviado a unos babazorros concienciados en seguir trabajando y sumando para alejarse de abajo. «Dependemos de nosotros mismos», repiten en el vestuario convencidos en sus posibilidades a pesar de que el calendario se empina. Sevilla, Real Sociedad, Atlético y Athletic les esperan tras recibir este domingo (16.15 horas) al Real Madrid. Derribar al primer gigante del curso es el desafío de un Alavés que contará con un Mendizorroza abarrotado para firmar una gesta inédita en casa desde que Manu García 'ajustició' a Julen Lopetegui en 2018. Ampliar Siete años después, los blancos llegan de nuevo heridos tras el revés liguero frente al Valencia en el Bernabéu (1-2) y el mazazo ante el Arsenal (3-0) en la ida de los cuartos de la Champions. Carlo Ancelotti está en el alambre como entonces el entrenador guipuzcoano, aunque Coudet no se fía. «Sería una falta de respeto. Más allá del momento, sigue siendo el Real Madrid», zanjó el argentino visualizando sobre el césped del Paseo de Cervantes a Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo percutiendo contra el muro de Owono. A pesar de la envergadura del rival, el sentir de la caseta es de confianza en sus posibilidades y de lo oportuno del día para plantar cara al campeón. Son el 'sandwich' entre los dos duelos frente al Arsenal. El Alavés quiere indigestársele al Real Madrid en medio del llamamiento a la remontada en el Bernabéu. «Es un momento perfecto para dar un golpe encima de la mesa en casa», confesó Carlos Vicente. Y con ese sentir afrontan una cita de alta exigencia y, por lógica, reservado pronóstico en la que aspiran a alejarse del descenso con el primer triunfo del año frente a uno de los 'cocos'. Noticia relacionada Manu García: «Fue épico, un regalo del fútbol» «Somos un equipo difícil, intenso, que hemos demostrado que podemos competir y ganar a grandes rivales», detalló Manu Sánchez enumerando la lista de oponentes con pedigrí europeo –Betis, Villarreal, Real Sociedad o Girona– derrotados. Sin embargo, en esta balanza pesan poco los puntos ante sus rivales directos (7 de 24) y nada los logrados frente a los tres grandes. Cero de doce El Alavés, al margen del colista Valladolid, es el único de los otros cuatro contendientes por la permanencia que no ha sumado ante Real Madrid, Barcelona y Atlético. Todos los demás han rascado 'algo' que les ha dado oxígeno en su lucha por la supervivencia. Los vitorianos tienen un rosco en cuatro intentos. Cayeron en sus dos partidos frente al Barça (0-3 en Mendizorroza y 1-0 en Montjuic) y también perdieron, con polémica por un penalti por mano de Abqar, en el Metropolitano (2-1). 6 Puntos Ha logrado el Leganés ante Real Madrid, Barcelona y Atlético. Es el que más seguido de Espanyol (5), Las Palmas (4) y Alavés (0) Y en la ida en Chamartín, el Real Madrid acabó «pidiendo la hora», como recalcó Manu Sánchez, para ganar (3-2). El 3-0 en el minuto 48 fue contrarrestado por los goles de Benavídez y de Kike García en el epílogo, llevando el sufrimiento al Bernabéu. El Alavés compitió pero se fue de vacío. Una historia que se ha repetido cuatro veces esta temporada. En contraste están sus oponentes por evitar el descenso. El Espanyol ha sumado cinco puntos por su doble empate frente al Atlético (0-0 y 1-1) y su triunfo ante el Madrid (1-0). El Leganés, seis de 18 tras derrotar a los de Simeone en Butarque (1-0) y a domicilio al Barça (0-1). De Montjuic también sacó 'tajada' Las Palmas (1-2), que antes anuló en casa a los de Ancelotti (1-1) para acumular cuatro de 15 puntos. Han logrado un tesoro que el Alavés aspira a hallar ante unos blancos a los que se les escapa el liderato. El plan es claro. «Quiero que seamos un bloque corto que trate de ser físico y que no dé tiempo al rival a pensar y jugar», detalló un Coudet que pidió ser «inteligentes» y «estar siempre en el partido». Para ello, repetir la portería a cero de Girona es tan complejo como necesario. «Tenemos que presionar arriba y ser intensos», añadió Sánchez. «Su fase defensiva no es la mejor, pero si están enchufados te pueden meter cinco. Todo empieza por ser sólidos e ir creciendo», remató Vicente, que abogó por hacer que el Madrid se sienta «incómodo» en Mendizorroza. La afición también jugará como hizo el sábado en el multitudinario recibimiento al equipo en el hotel. Las bengalas y las gargantas alentaron y calentaron a unos agradecidos jugadores. Es su turno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión