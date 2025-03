El Deportivo Alavés firma un fin de semana perfecto

Jon Prada Lunes, 10 de marzo 2025, 13:15 Comenta Compartir

Con excepción del Alavés Gloriosas, inmerso en la lucha por el ascenso a Primera División, las temporadas hasta ahora de los principales conjuntos albiazules están marcadas por la irregularidad. El primer equipo lucha por la permanencia en la máxima categoría al igual que el filial en Segunda RFEF. Sin embargo, por primera vez en todo el curso, los tres principales bloques de la estructura vitoriana ganaron sus partidos el mismo fin de semana.

Una jornada perfecta para todos ellos. Todo empezó el sábado a mediodía, cuando las Gloriosas derrotaron (2-1) al Dux Logroño en Ibaia. Después de adelantarse con un gol de penalti de Inés, la expulsión de Nayadet y el empate, también desde los once metros, de Isina no impidieron que lograran el triunfo. Baquerizo, en el minuto 80, mantuvo en la carrera por el ascenso directo al combinado de Andrea Esteban. «Orgullosa y muy contenta de cómo el equipo ha sabido competir», confesó la entrenadora turolense, que celebró los 42 puntos (tienen 43) que les aseguran, prácticamente, el play off de ascenso.

Las albiazules están segundas, a dos puntos del primer puesto del Alhama a seis jornadas del final de la temporada regular. Después de tres triunfos consecutivos, están cerca de recuperar el liderato. Acechan su objetivo como el equipo de Eduardo Coudet: salir de los puestos de descenso. «El fútbol nos ha devuelto lo que nos viene quitando desde la injusticia», afirmó el entrenador argentino después de doblegar (1-0) al Villarreal en Mendizorroza en un partido épico.

Los babazorros, que se pusieron en ventaja de forma temprana por medio de Manu Sánchez, resistieron con diez durante 45 minutos por la expulsión de Sivera y con nueve el eterno tiempo añadido de un cuarto de hora después de la roja a Blanco. Bajo el diluvio y con Mendizorroza en llamas, el Alavés logró un triunfo que cortó todas sus malas rachas: seis jornadas sin ganar, 14 duelos sin dejar la portería a cero y cuatro meses sin catar un triunfo en Vitoria. Los de Coudet ahuyentaron sus fantasmas y se acercan a un punto de la salvación.

Una zona 'segura' que ocupa en Segunda RFEF el Alavés B después de ganar el domingo en un duelo directo por la permanencia al Calahorra. Un 3-0 en Ibaia, con goles de Morcillo, Egoitz y Aimar, que les saca de puestos del descenso a Tercera después de encadenar su segunda victoria consecutiva. «Ha sido un partido muy trabajado. Hemos tenido fases muy buenas y otras muy sufridas, pero hemos logrado un resultado muy merecido», apuntó Molo Casas. El descenso directo se queda dos puntos por detrás después de un fin de semana perfecto para el primer filial albiazul.