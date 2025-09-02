Denis: «Vengo a ayudar al Alavés a dar un paso más, que no sea estar sufriendo»

Denis Suárez tenía claro que debía echarle paciencia para que cuajase la opción de recalar en el Deportivo Alavés. Pero la «insistencia» del club ... vitoriano, sobre todo de la mano del Chacho Coudet y Sergio Fernández, ha sido clave para que haya podido desembarcar en el proyecto albiazul tras un verano de interés continuo en hacerse con sus servicios. «No viene de un día. Antes de empezar la pretemporada ya había hablado con ellos. Sabíamos que si se daba era para los últimos días y siempre lo he tenido presente. Ha sido el club que más cariño me ha demostrado y más ganas», ha destacado en su presentación.

Por eso ha puesto en valor su especial agradecimiento a esas dos figuras. También ha subrayado el rol adoptado por su hasta ahora entrenador, Marcelino García Toral, que comprendió su deseo de abandonar el Villarreal para buscar una mayor cuota de protagonismo. «Empecé la pretemporada en el Villarreal y sabía de mi situación. El entrenador contaba conmigo, no ha sido él el que ha dicho que me fuese, sino que fue una decisión mutua para tener continuidad», ha expuesto. Por eso, también la receptividad del club groguet a la hora de permitir su rescisión y que pudiera llegar como agente libre al Alavés.

Ha sido una suma de factores lo que ha terminado de convencerle. Cree que el contexto actual de la entidad es el propicio para desembarcar. Está motivado para que el Alavés siga creciendo y quiere ser importante en ese camino. «Vengo con mucha ilusión y ganas a un club consolidado en Primera. Vengo a ayudar a dar un paso más, que no sea estar peleando y sufriendo. Creo que se dan muchas circunstancias para poder hacer una gran temporada y que el Alavés dé un paso más. Un reto para mí y me genera mucha ilusión», ha destacado.

Otro elemento es la posibilidad de que Coudet vuelva a ser su entrenador. Ya coincidieron de 2020 a 2022 en el Celta, un periodo clave en la carrera de Denis Suárez. «Me dio la continuidad que necesitaba y fue una de mis mejores temporadas en la élite», ha recordado. Una de las claves, que el técnico viera en él capacidades para adoptar un rol distinto. «Me cambió de posición, estaba más acostumbrado a jugar de interior y él confió en el doble pivote», ha explicado.

En el doble pivote o más adelantado

Queda la duda de cuál será su demarcación en el Alavés. Él se muestra abierto a jugar en varias, porque cree que puede aportar en todas ellas. «No lo hemos hablado mucho. El otro día entré de interior por la izquierda. Siempre he jugado de doble pivote un poco adelantado, pero puedo adaptarme a situaciones intermedias. Puntualmente he jugado detrás del punta. Pero jugaré donde él me ponga y trataré de dar el máximo donde sea», ha destacado. Sus primeros minutos, con el '4' a la espalda, llegaron casi por sorpresa, pocas horas después de cerrarse el fichaje.

Por eso aún es un novato, aunque esas primeras sensaciones han sido positivas. «Solo he entrenado un día, pero veo un equipo con muchísimas ganas. Así lo demuestra en cada entrenamiento», ha destacado. Eso le obligará, percibe, a dar el máximo para hacerse en un hueco en el once que está caro. «Vengo como uno más a trabajar. El fútbol es el mundo actual, da igual dónde hayas jugado. Estoy con la convicción de que si estoy en mi mejor nivel jugaré muchísimos partidos», ha sentenciado.