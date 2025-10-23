El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La delantera del Alavés se pelea con un balón que «no quiere entrar»

Toni Martínez rebaja la preocupación por la falta de pegada y destaca que «generando peligro como hacemos estamos más cerca» del gol

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:08

El gol volvió a dar la espalda al Alavés ante el Valencia. «Hicimos un gran juego, sometimos al rival... Nos faltó el gol», se lamentó ... Coudet. Una responsabilidad que asumen los delanteros por su olfato para conducir el balón al fondo de la red. Ante el conjunto che repitieron Lucas Boyé y Toni Martínez como dupla en el ataque, la punta de un equipo que ha afilado la hoja y es más punzante. El Chacho les pedía «finalizar más» y lo han cumplido. Pero la efectividad volvió a ser esquiva a la hora de herir al rival. «Hay días en los que la pelota no quiere entrar», reconoció este miércoles el murciano en Ibaia.

