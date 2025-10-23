La delantera del Alavés se pelea con un balón que «no quiere entrar»

El gol volvió a dar la espalda al Alavés ante el Valencia. «Hicimos un gran juego, sometimos al rival... Nos faltó el gol», se lamentó ... Coudet. Una responsabilidad que asumen los delanteros por su olfato para conducir el balón al fondo de la red. Ante el conjunto che repitieron Lucas Boyé y Toni Martínez como dupla en el ataque, la punta de un equipo que ha afilado la hoja y es más punzante. El Chacho les pedía «finalizar más» y lo han cumplido. Pero la efectividad volvió a ser esquiva a la hora de herir al rival. «Hay días en los que la pelota no quiere entrar», reconoció este miércoles el murciano en Ibaia.

El gol sigue siendo la tarea pendiente de los albiazules, y quizá la única. Llevan nueve tantos –tres de ellos ante el Elche– en otras tantas jornadas, lo que les sitúa como el sexto de la liga con menos efectividad. No obstante, Toni Martínez, que se podría decir que actuó como portavoz de los delanteros ayer, destacó que esta nueva versión con más 'colmillo' logrará 'engordar' el contador más pronto que tarde.

«No es por no generar o intentarlo, lo cual sí que sería una preocupación más grande. Generamos peligro y generando ocasiones estamos más cerca». Y trató de rebajar la presión con el precedente: «Venimos de meterle tres al Elche». De hecho, para remediar esta 'sequía' intermitente –hasta el Elche el equipo disparaba 3,17 veces por partido–, Coudet ha optado por rearmar la artillería con dos arietes. Más pólvora en el ataque. «Con dos delanteros se genera mucho más y con un mediapunta puedes tener a lo mejor un poco más de posesión, un poco más de control del juego». Sensaciones que comparte tras la sociedad que ha creado junto a Boyé. «El equipo se tiene que aprovechar de lo que generemos».

Porque ambos buscan apretar el gatillo, pero también ayudar en la creación del juego. En cuestión de dos meses han conseguido conectar sobre el verde, como si hubiesen aterrizado juntos el año pasado enMendizorroza. Se entienden y lo demuestran. «Nos sentimos muy cómodos los dos, estamos encajando muy bien. Se ha notado ese impacto de manera positiva en el ataque del equipo». Respecto a este nuevo dibujo, el ariete murciano habló acerca de las instrucciones del Chacho para tratar de superar la defensa rival. «Me tocó jugar más de interior en un cuadrado a la hora de tener el balón». Pero también se deja caer a las bandas para arrastrar rivales o aprovechar espacios, una posición en la que también se le vio el año pasado.

«Me siento muy cómodo en esos movimientos y viendo el fútbol de cara». No obstante, tiene claro cuál es la premisa: «Ayudamos en la faceta creativa, pero soy un delantero y tengo la obligación de llegar al área».

Delanteros «muy pesados»

Son, en cierto modo, los agitadores del juego. «Los defensas rivales nos dicen después del partido que somos muy pesados». También porque muerden sin descanso en la presión. «Somos los primeros defensas. Igual que queremos que nos traigan el balón para finalizar, nosotros también tenemos que defender en bloque», comentó, en relación a esa solidez defensiva que muestra el equipo. «Somos el equipo menos goleado de LaLiga frente a conjuntos que juegan la Champions y tienen a los mejores jugadores del mundo». No es algo baladí.

Precisamente, el próximo rival también cuenta con 'billete' europeo, aunque en esta ocasión de Conference League. El Rayo Vallecano se medirá hoy al Hacken en Suecia, una 'peaje' que los albiazules tratarán de aprovechar. «Vengo de un sitio donde he jugado Europa (por el Oporto). Buscaremos meter esa marcha extra para aprovechar el físico», afirmó Martínez. Pese a ello, «el Rayo es un equipo con una plantilla extensa», lo cual le permitirá hacer rotaciones. El que no gestiona esfuerzos es un Alavés que busca insistentemente mejorar su registros históricos en Liga. «Vernos en una posición cómoda en la tabla es una tranquilidad extra», apuntó, además de pedir a sus compañeros «no levantar el pie del acelerador».