La defensa del Alavés continúa en obras

El Deportivo Alavés edificó su salvación en la solidez defensiva. En las últimas nueve jornadas del curso pasado, los albiazules apenas encajaron cuatro goles y ... dejaron cinco veces su portería a cero. Sin embargo, en las dos primeros partidos del nuevo curso, los vitorianos han tenido que recoger el balón de su red frente al Levante en Mendizorroza y el Betis en Sevilla.

Ante los valencianos, el gol de Tenaglia en el minuto 92 selló un triunfo (2-1) puesto en cuarentena tras el empate granota. Sin embargo, en La Cartuja, la primera derrota llegó después de encajar un gol que tuvo varios desajustes: Parada, dubitativo en el corte, perdió una pugna con Altimira, que abrió un hueco en la zaga vitoriana. Y su centro fue rematado por el Cucho Hernández. El rebote, también en el área pequeña, le quedó a Lo Celso, que solo hizo el 1-0 con el que los verdiblancos se llevaron el triunfo. «El partido ha estado en las áreas. Tenemos que hacer más daño en la rival y ser más contundentes en la nuestra», apuntó Carlos Vicente.

Y es que más allá del remate de Guridi en el minuto 2 que podía haber cambiado el signo del duelo y del codazo de Ricardo Rodríguez sobre Garcés que pudo ser penalti en el epílogo, el Alavés sufrió ante el Betis por la falta de coordinación en una presión que no fue armónica, con un desequilibrio en la izquierda en la que Aleñá, más tirado al centro para la elaboración, le dio toda la banda a Parada, que tuvo problemas ante dos futbolistas veloces como Ruibal y Bellerín.

«No hemos estado todo lo intensos que debemos estar a la hora de recuperar», afirmó Eduardo Coudet. «No hemos salido con la intensidad que tocaba», destacó Sivera, artífice con sus paradones al Cucho, Bellerín y Pablo García de que el Alavés se mantuviera en el partido. «En la primera parte sentíamos que llegábamos un poco tarde a la presión. No tanto por orden, sino por falta de intensidad. En la segunda hemos corregido los fallos, hemos robado más balones y hemos hecho muchas más faltas, que es algo en lo que incide mucho el míster. Hemos intentado tirar y apretar, pero no ha habido suerte», dijo Vicente.

Los albiazules volvieron a ser valientes. «Vamos a ir a cada partido a ser protagonistas. Queremos marcar desde el principio nuestra esencia y personalidad de ser contundentes, intensos y manejar los tiempos del partido», recalcó el aragonés.

En La Cartuja, dominaron con un 51% de posesión a un rival con pedigrí europeo. Tuvieron los mismos remates a puerta que su oponente –cinco– y durante largas fases del partido combinaron con soltura. Sin embargo, les faltó fluidez en la elaboración. «Hemos estado muy imprecisos en la circulación y hemos perdido muchos balones sin presión con los que podríamos haber manejado el juego», confesó el Chacho haciendo autocrítica.

Falta de piezas atrás

En las dos primeras jornadas, Coudet ha repetido alineación. Un plan en el que la defensa ha estado compuesta por Jonny Otto en el lateral derecho, Parada en el izquierdo y Garcés en el eje acompañado por un Tenaglia que se ha reubicado como central zurdo. Una configuración provisional, ya que la dirección deportiva trabaja en el fichaje de, al menos, un central que cubra la marcha de Mouriño al Villarreal.

5 Porterías a cero Dejó el Alavés en las últimas nueve jornadas de la pasada Liga, encajando apenas cuatro goles en ese periodo. Números con los que selló la permanencia.

La incorporación de Jon Pacheco como cedido desde la Real Sociedad que ultima el club será un alivio para un equipo que está compitiendo con su retaguardia en obras. Con Maras tocado y en la rampa de salida y Moussa Diarra recuperado tras la operación bucal que le mantuvo en el final de la pretemporada de baja, Coudet ha apostado por su dupla argentina mientras espera la llegada de un nuevo central. La polivalencia de Tenaglia y de Parada –zaguero en los últimos tres amistosos del verano pero lateral izquierdo en el arranque– está cubriendo los huecos, con Yusi en la recámara para dar el salto al once en el carril zurdo.

«La defensa la vamos a ir viendo en cada partido. No vamos a saber hasta que se cierre el mercado cuál va a ser la composición real de la plantilla», reconoció el Chacho tras ganar el Levante. El club y el cuerpo técnico trabajan en dar solidez a sus cimientos mientras el estilo de juego sigue afianzándose pase a pase.

Ajustar la banda izquierda, en la que buscan un futbolista más específico –Juan Cruz es el favorito– que dé más equilibrio a un costado que ocupa un mediapunta, Aleñá, también ordenaría a un Alavés que mantuvo ante el Betis, en largas fases, la intensidad y el juego combinativo que mostró frente al Levante. «Hemos corregido errores, hemos tenido ocasiones y hemos llegado vivos al final», sentenció Sivera, poniendo la segunda mitad como modelo a seguir ante el Atlético.