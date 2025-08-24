El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sivera vuela para detener un balón en la derrota ante el Betis. EFE

La defensa del Alavés continúa en obras

Los albiazules no han dejado su portería a cero en las dos primeras jornadas mientras esperan un central que complete su zaga

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:29

El Deportivo Alavés edificó su salvación en la solidez defensiva. En las últimas nueve jornadas del curso pasado, los albiazules apenas encajaron cuatro goles y ... dejaron cinco veces su portería a cero. Sin embargo, en las dos primeros partidos del nuevo curso, los vitorianos han tenido que recoger el balón de su red frente al Levante en Mendizorroza y el Betis en Sevilla.

