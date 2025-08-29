El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez, que celebra su gol contra el Levante, estará en Gamarra. EFE

Cuatro jugadores del Alavés firmarán autógrafos en las piscinas de Mendizorroza y Gamarra

La sesión junto al estadio será con Ibáñez y Jonny el 2 de septiembre y un día después los protagonistas serán Toni Martínez y Parada

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:32

El Deportivo Alavés vuelve este sábado a Mendizorroza. Tras reencontrarse con su afición el feliz estreno liguero frente al Levante, los jugadores albiazules buscan alargar ese idilio ante un adversario exigente, el Atlético. Pero no será la única oportunidad que los hinchas albiazules tendrán para estar cerca de los jugadores babazorros.

El Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria ha organizado en colaboración con el club dos sesiones de firmas de autógrafos la próxima semana. Los emplazamientos serán las piscinas de Mendizorroza y Gamarra, aún concurridas y más teniendo en cuenta el buen pronóstico meteorológico de la próxima semana.

La primera firma se desarrollará en el recinto junto al estadio el próximo martes 2 de septiembre. En ella los protagonistas serán dos de los fichajes del equipo babazorro: Pablo ibáñez y Jonny Otto. El evento arrancará a las 17.00 horas y se extenderá durante aproximadamente una hora. En ella los presentes podrán obtener su firma o alguna fotografía.

El segundo acto se desarrollará un día después en el parque de Gamarra. En concreto, en el frontón del recinto. Ahí, a la misma hora, estarán presentes tanto Toni Martínez como Víctor Parada para acercarse a los hinchas babazorros.

