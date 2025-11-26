El CTA considera en su análisis «acertado» el penalti de Sivera sobre Aspas pero obvia la 'falta' de Toni Martínez

Como cada jornada, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha seleccionado varias jugadas para analizar en su programa Tiempo de Revisión, distribuido a través de ... los canales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Una recopilación en la que ha elegido dos acciones de la derrota (0-1) del Alavés ante el Celta en Mendizorroza.

Una de ellas es el penalti de Sivera sobre Iago Aspas en el minuto 53 del partido que, a la postre, le dio el triunfo a los vigueses. Según el CTA, la decisión del árbitro, Juan Martínez Munuera, fue «correcta». «El portero local (Sivera) trata de arrebatarle el balón al delantero celtiña (Aspas), pero éste controla antes y el guardameta, que llega más tarde, lo derriba con su cuerpo. El árbitro no lo duda y señala los 11 metros de manera correcta. El VAR también esta de acuerdo y no interviene», afirma Marta Frías, la portavoz del organismo arbitral.

El penalti sobre Iago Aspas que transformó el propio capitán celeste.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DZ3P2j7Uil — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 22, 2025

En su explicación, el CTA incide en que Sivera «llega tarde a la disputa una vez el balón le ha sobrepasado y, con su cuerpo, hace de obstáculo derribando al delantero, que ya había controlado el balón. Esta acción, según la IFAB (International Board) debe sancionarse con tiro penal». «El CTA considera que en el campo se tomó la decisión acertada y que el arbitro señaló correctamente penalti», sentencia. Un análisis que obvia que Aspas, aunque es golpeado por Sivera, se deja caer sobre el portero y que la pelota, tras tocarla, estaba fuera de su control.

El CTA también pasa la lupa a la acción entre Tenaglia e Ilaix Moriba en el minuto 70 del partido. «El jugador del Alavés, tras caer al suelo, se reincorpora e impacta con la cabeza en el costado del futbolista del Celta que pasa junto a él», afirma el ente arbitral, que analiza si «estaríamos ante una conducta antideportiva o violenta». El CTA considera que «la jugada debió ser sancionada con tarjeta amarilla por conducta antideportiva al carecer el impacto de fuerza excesiva o brutalidad». No cree que fuera una agresión pero sí ve un «error» en que Martínez Munuera no le mostrara amarilla a Tenaglia, aunque sí considera que el VAR «actuó correctamente al no intervenir ya que su protocolo se limita a la revisión de acciones de posible expulsión».

No analiza la falta de Toni Martínez

Donde no entra el CTA es en la 'falta' de Toni Martínez sobre Marcos Alonso en la primera mitad y con 0-0 en el marcador. Una acción discutible que ni la linier ni el árbitro dejaron finalizar a pesar de que el Alavés tenía una opción franca de marcar. «Era un reclamo mío y de todo el estadio. Le pedía que se dejara terminar la jugada, después ya se podía revisar en el VAR para castigarla o no. Era muy fina, pero me daba la sensación de que no era falta, Alonso se empieza a desequilibrar en la carrera», confesó Coudet.

«Cada pretemporada viene un árbitro y nos dice que se va a dejar jugar mucho, que no se van a pitar las faltitas… Lo que se dice luego hay que cumplirlo. No es que hayamos perdido por esa acción, pero creo que tenemos que dar todos un poquito más», reprochó Martínez: «Que deje jugar, luego ya está el VAR. Estaba mano a mano con el portero, con Lucas Boyé solo...». En ese sentido, al igual que el Chacho, también reclamó igualdad. «La asistente decía que era claro, el árbitro que igual no era... Había controversia», sentenció.