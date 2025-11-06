El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Toni Martínez y Aleñá, ante el Rayo Vallecano. FACTORÍA9

Coudet valora colocar a Toni Martínez como única referencia ante el Girona

La sanción a Boyé rompe la pareja de puntas que ha sido titular en las últimas cuatro jornadas, lo que llevará al Chacho a reforzar el medio campo

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

La roja a Lucas Boyé en el tiempo añadido del triunfo (2-1) del Deportivo Alavés sobre el Espanyol ha obligado a Eduardo Coudet a ... cambiar sus planes. «Nos comimos, entre comillas, su expulsión por no poder sustituirlo. Era nuestra primera referencia ofensiva en el balón parado, sacando muchas pelotas, y también adelante. Era el delantero que teníamos para alejarnos», lamentó el Chacho. Frente al Girona (sábado, 14.00 horas) el técnico se verá obligado a romper la dupla formada por el argentino y Toni Martínez que tan bien se ha compenetrado, ofensiva y defensivamente, en las últimas cuatro jornadas, valorando dejar como única referencia al murciano.

