Coudet valora colocar a Toni Martínez como única referencia ante el Girona

La roja a Lucas Boyé en el tiempo añadido del triunfo (2-1) del Deportivo Alavés sobre el Espanyol ha obligado a Eduardo Coudet a ... cambiar sus planes. «Nos comimos, entre comillas, su expulsión por no poder sustituirlo. Era nuestra primera referencia ofensiva en el balón parado, sacando muchas pelotas, y también adelante. Era el delantero que teníamos para alejarnos», lamentó el Chacho. Frente al Girona (sábado, 14.00 horas) el técnico se verá obligado a romper la dupla formada por el argentino y Toni Martínez que tan bien se ha compenetrado, ofensiva y defensivamente, en las últimas cuatro jornadas, valorando dejar como única referencia al murciano.

Boyé y Martínez han salido de inicio frente a Elche (3-1), Valencia (0-0), Rayo (1-0) y Espanyol, siendo los primeros en iniciar la presión albiazul. «Los defensas nos dicen que somos muy pesados», confesó el murciano. Y más allá del trabajo oscuro, los dos puntas han aumentado el caudal ofensivo vitoriano en una pareja con cualidades complementarias: Boyé fija a los defensas y baja y guarda unos balones que Toni busca al espacio y por alto.

Sin embargo, esta puesta en escena no se podrá llevar a cabo en Montilivi. Sin el potente delantero argentino, autor con sus robos del gol de Denis Suárez y del suyo propio ante el Espanyol en otro encuentro de gran derroche y nivel futbolístico, el Chacho ha trabajado esta semana en Ibaia con la vista puesta en reforzar la medular frente a un Girona al que le gusta dominar la posesión. Ante el conjunto de Míchel, el entrenador argentino podría dibujar un once con un único delantero (Toni Martínez), plantando un esquema con un mediapunta que fue el habitual el curso pasado y en seis de las primeras siete jornadas. Y también en la última media hora frente al Espanyol, cuando necesitaba mayor control y retiró al murciano del campo, regresando al 1-4-2-3-1.

Un once en el que Mariano sería el primer cambio en ataque, con Pablo Ibáñez con muchas opciones de entrar en la alineación babazorra. La capacidad física y recorrido del navarro le convierten en un elemento clave a la hora de presionar y dar ritmo a un conjunto en el que Coudet tiene una amplia gama de mediocampistas para conformar su sala de máquinas. Blanco es el único imprescindible como ancla. Denis Suárez, titular en las últimas dos jornadas junto al cordobés y que ha sido padre esta semana, podría seguir teniendo continuidad en un doble pivote en el que Guevara está aprovechando sus minutos.

Los jugadores más rápidos

Con la defensa todavía en cuadro por la lesión de Pacheco y la inhabilitación de Garcés, Parada apunta a continuar como central junto a Tenaglia. Las bandas son otro terreno en el que el Chacho tiene mucho dónde elegir. Calebe (derecha) y Aleñá (izquierda) rindieron a buen nivel ante el Espanyol, con Carlos Vicente y Abde como refresco. El aragonés y el argelino modificaron a la hora de partido la fisionomía de los costados. «Pusimos los dos jugadores más rápidos que tenemos para cerrar el choque», explicó Coudet, que buscó con su salida mayor verticalidad. Una variante a tener en cuenta de cara a una visita a Montilivi en la que el Alavés buscará un triunfo a domicilio ante el colista con el que marcharse al parón mirando a la parte alta de la tabla.