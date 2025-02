Coudet, sobre el Barça-Alavés: «Para traer un buen resultado debemos hacer un partido perfecto»

El Alavés afronta este domingo (14.00 horas) un examen mayúsculo. Los hombres de Coudet visitan al huracán Barça, un equipo que ha recuperado su mejor versión. «Futbolísticamente llegan en un gran estado de forma y con la idea clara. Es un rival más que ... difícil», ha reconocido el entrenador argentino. Sin embargo, los albiazules afilan sus espadas para tratar de asaltar el feudo blaugrana. No se van a arrugar. Una muestra de ello, que el Chacho haya descartado dibujar una defensa de cinco para levantar un muro atrás. «En Valencia se dio por una circunstancia (la baja de Mouriño), pero tenemos que seguir construyendo nuestra idea». Por lo que se mantiene el esquema habitual desde su llegada.

Coudet tiene claro que para volver a ganar al Barça en su casa nueve años después deberán cuajar un «partido perfecto para traer un buen resultado». Empezando por la parcela defensiva. «Venimos hablando de comenzar a tener porterías a cero. Es fundamental». El escenario quizá no sea el idóneo, pero sí una opción para ganar en confianza. Porque ya han tomado buena nota del último encuentro frente al Celta, donde los albiazules mostraron una versión gris. «Debemos corregir algunas cosas. En el segundo tiempo no saltábamos a tiempo. Y cuando no subes a tiempo es mejor replegar». Más aún ante un rival que explota los espacios con Raphina y Lamine Yamal, dos balas.

El encuentro será una batalla psicológica. Lo fue en 2016 cuando el Alavés, entonces entrenado por Pellegrino, consiguió vencer por 1-2. «Por momentos vamos a sufrir. Tenemos que saber elegir los momentos de dónde jugar y cómo. Somos un equipo muy físico». Y con buena puntería de cada a puerta. «En casi todos los partidos convertimos». Sin ir más lejos, los vitorianos son, detrás del Real Madrid, el segundo equipo que menos remates (5,11) necesita para anotar un tanto. Y en partidos como este, en los que las ocasiones serán reducidas, esa precisión es vital.

A las bajas de Sivera y Jordán por lesión se suma la de Abqar por sanción. «Contemplamos todas las posibilidades para suplirle», ha comentado, respecto a la defensa. Que Tenaglia y Guridi estén apercibidos (tienen cuatro amarillas) no le hace cambiar los planes de cara a los siguientes tres partidos, convertidos en auténticas finales contra el Espanyo, Getafe y Leganés. «Afrontamos cada partido con ilusión, no pensamos más adelante». Y cuando concluya el encuentro ante el Barça «pensaremos en el siguiente, no en los otros que llegarán». Porque, argumenta, si no «te desvías del próximo objetivo».