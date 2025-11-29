El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Ibáñez, ante el Levante.
Barcelona-Alavés

Coudet sale con un delantero y cuatro cambios en el Camp Nou

Parada entra en el lateral izquierdo, Pablo Ibáñez refuerza el medio campo y Calebe y Abde refrescan las bandas

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:17

Eduardo Coudet avisó en la previa de la visita al Camp Nou que valoraba hacer «algún cambio» en el once. Y la alineación del Deportivo Alavés para medirse al Barcelona modifica su esquema, desapareciendo los dos delanteros con los que ha salido de inicio en las últimas seis jornadas, y los futbolistas, entrando cuatro novedades respecto a la derrota (0-1) ante el Celta en Mendizorroza.

El Chacho deja sólo a Boyé en punta y apuesta por reforzar la medular, introduciendo a Pablo Ibáñez junto a Denis Suárez y Blanco, que se mantienen inamovibles en la sala de máquinas. El navarro, al que el entrenador argentino intentaba encajar en su once desde hace varios partidos, vuelve a la titularidad. También cambian las bandas respecto al último encuentro. Si ante el Celta Carlos Vicente ocupó la derecha y Aleñá la izquierda, frente a los de Flick los costados serán para Calebe y Abde. Dos futbolistas que jugarán a pierna cambiada para dotar de más dinamismo al fútbol albiazul.

En la zaga sólo hay una única modificación. Con Sivera bajo palos, Jonny se mantiene en el lateral derecho, con Tenaglia y Pacheco como centrales. La novedad está en el carril izquierdo, donde Parada saldrá de inicio en detrimento de Yusi. Coudet apuesta por un perfil más defensivo que el internacional marroquí, que se había asentado en la titularidad en las últimas seis jornadas.

Cuatro cambios y un nuevo dibujo, deshaciendo la dupla de puntas Boyé-Toni Martínez, en busca de ser un equipo, como anticipó el Chacho, «corto e intenso» pero con «la intención de ser protagonista y jugar con la pelota» para tratar de contrarrestar a un Barcelona golpeado después de la derrota (3-0) en Champions frente al Chelsea. El Alavés, que acumula dos resbalones consecutivos sin marcar ante Girona y Celta, quiere recuperar sensaciones en el Camp Nou.

