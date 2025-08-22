El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones durante el partido ante el Levante. EFE

Coudet repite ante el Betis el once que ganó al Levante

Tenaglia sigue como central junto a Garcés, Parada de lateral izquierdo y Toni Martínez es la referencia ofensiva

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:40

Eduardo Coudet da continuidad frente al Betis al equipo que derrotó (2-1) al Levante en Mendizorroza en la primera jornada. El entrenador argentino alinea en La Cartuja a los mismos once futbolistas que abrieron la temporada con victoria.

Mientras el club ultima la llegada de Jon Pacheco cedido de la Real Sociedad, Tenaglia repite como central junto a Garcés. El lateral argentino, autor del gol del triunfo frente al Levante, estará en el eje, con Jonny en el carril derecho y Parada en el izquierdo, que se afianza por delante de Yusi.

Blanco, que vuelve a ser capitán, será el pivote acompañado de Pablo Ibáñez. Las alas serán para Carlos Vicente en la derecha, Aleñá en la izquierda y Guridi en la mediapunta. El catalán y el guipuzcoano alternarán sus posiciones, juntándose en el centro del campo para combinar con Blanco e Ibáñez y dar fluidez al juego albiazul.

Arriba, la referencia será de nuevo Toni Martínez, que marcó en el estreno frente al Levante. Mariano esperará otra vez en el banquillo mientras Lucas Boyé, último fichaje del Alavés, ya está en Vitoria en pleno proceso de recuperación de su esguince de rodilla.

Sin Hugo Novoa y Maras, que son baja por lesión, los canteranos Swiderski y Pinillos están en la convocatoria babazorroa. El Chacho mantiene su bloque ante el Betis en busca de repetir la victoria del curso pasado (1-3), aunque en aquella ocasión fue en el Villamarín y no en La Cartuja. Si la logran, firmarán su mejor arranque liguero en Primera desde la temporada 2001-02, cuando a las órdenes de Mané derrotaron a Tenerife (0-2) y Real Sociedad (2-0) en el inicio del campeonato.

