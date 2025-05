Coudet: «Quiero resaltar la actitud que han tenido Josean y Sergio conmigo»

El Chacho Coudet era un hombre feliz tras la victoria del Deportivo Alavés que le ha asegurado la permanencia en Primera. Sabedor de que iba ... a tocar sufrir, el técnico albiazul quiso ver la recompensa a tamaña agonía. «Sabíamos que no iba a ser fácil. En la segunda parte la idea era subir la línea lejos de la portería, pero no podría subirlas ni con la ayuda de la Policía. Es lógico con la tensión, porque es el instinto de supervivencia. De inicio les fuimos a buscar, luego hemos querido defender lo que teníamos en las manos. Se ha dado todo bien», ha resumido tras el encuentro.

También ha querido agradecer la confianza depositada en él. «Tengo que ser egoísta y resaltar la actitud que han tenido Josean (Querejeta) y sobre todo Sergio (Fernández) conmigo. Es el que me convenció para venir aquí. Es el que seguramente cuando las cosas no estaban de la mejor manera recibía todas las recriminaciones. Nunca dudó y nunca dudé. En un momento difícil me preguntaron cómo estaba y dije que convencido. El trabajo se ha visto en el campo», ha destacado.

Ha ilustrado esa confianza por medio de una anécdota vivida con el propietario. «Josean tuvo la grandeza de venir hasta mi casa y decirme que la única duda que tenía era cómo estaba yo. Yo dije que este equipo no se iba a ir. Fueron momentos difíciles», ha recordado en relación al momento en el que él mismo abrió en rueda de prensa la posibilidad de ser cesado tras la derrota ante el Espanyol.

Pero la permanencia es el premio al trabajo y convencimiento, cree Coudet. «Tenía la tranquilidad de que lo íbamos a sacar adelante. El grupo trabaja muy bien. Es una alegría para todos: jugadores, gente que trabaja en el club, directiva…», ha recalcado. Por eso su felicidad también es compartida. «La gente siempre ha acompañado. Que lo disfruten. Por lo mostrado en esta segunda vuelta el equipo no merecía estar apretado. Ha tocado así, hay que estar convencido, trabajar y así se dio», ha añadido.

Con el trabajo ya hecho, el argentino no ha querido hablar sobre su futuro. Solo fichó hasta final de temporada, por lo que su potencial continuidad es una incógnita. De momento se pide disfrutar hasta el final de Mendizorroza. «No es momento de Coudet, es momento del Alavés. Lo dejamos para más adelante. Hoy es para disfrutar. Sigo pensando en la semana», ha sentenciado.