Coudet prepara con toda su plantilla la visita al Rayo

El empate (0-0) frente al Valencia en Mendizorroza dejó un sabor agridulce en la plantilla del Deportivo Alavés. «Sólo nos faltó el gol», ... apuntaron Eduardo Coudet, Antonio Sivera, Antonio Blanco y Toni Martínez en sus declaraciones. El rendimiento futbolístico de las dos últimas jornadas, en las que los vitorianos superaron defensiva y ofensivamente en amplias fases al Elche y al Valencia, es el camino a seguir por los albiazules este domingo (21.00 horas) en Vallecas. Un partido que el Chacho está preparando con toda su plantilla.

Únicamente Facundo Garcés, inhabilitado durante doce meses y a la espera del recurso de apelación, está fuera de un grupo que está trabajando intensamente en Ibaia. En el parón, Toni Martínez, Calebe Gonçalves y Moussa Diarra superaron sus problemas físicos (luxación en el hombro derecho el murciano, muscular en el muslo izquierdo el brasileño y un dolor en el pie el maliense) y se sumaron a una dinámica colectiva en la que Mariano Díaz fue entrando poco a poco por sus problemas en el nervio ciático. El delantero hispano-dominicano ya los ha dejado atrás: estuvo en el banquillo ante el Valencia y esta semana es uno más del grupo.

Frente a los che también fue suplente Carlos Vicente después de sufrir molestias en los isquiotibiales en el entrenamiento previo al partido. Un pequeño percance físico que llevó a Coudet a no correr riesgos de inicio pero que no le impidió al aragonés disputar media hora frente al Valencia. Superado, Vicente está entrenando al mismo nivel que el resto de sus compañeros de cara al partido frente al Rayo.

El Chacho cuenta con los 21 jugadores del primer equipo (Garcés está sancionado y Maras no cuenta) para Vallecas. «Vamos a necesitar a todos enchufados. El grupo está bien, parejo y al que le toque ser titular está preparado para hacerlo bien. También lo está el que salga desde el banquillo», reconoció un Coudet que no para de alabar la «competencia interna» de su plantilla. Después de repetir alineación en las últimas dos jornadas (Elche y Valencia), el entrenador argentino dispone de todas sus piezas para dar continuidad a su plan frente al Rayo. Un choque en el que podría introducir alguna novedad (Denis Suárez, Carlos Vicente...) en su alineación para refrescar a los babazorros.