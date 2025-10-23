El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Alavés trotan en Ibaia. D. Alavés
Deportivo Alavés

Coudet prepara con toda su plantilla la visita al Rayo

Mariano ha superado su lesión en el nervio ciático y Carlos Vicente las molestias musculares previas al partido ante el Valencia

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:06

Comenta

El empate (0-0) frente al Valencia en Mendizorroza dejó un sabor agridulce en la plantilla del Deportivo Alavés. «Sólo nos faltó el gol», ... apuntaron Eduardo Coudet, Antonio Sivera, Antonio Blanco y Toni Martínez en sus declaraciones. El rendimiento futbolístico de las dos últimas jornadas, en las que los vitorianos superaron defensiva y ofensivamente en amplias fases al Elche y al Valencia, es el camino a seguir por los albiazules este domingo (21.00 horas) en Vallecas. Un partido que el Chacho está preparando con toda su plantilla.

