Coudet se dirige a sus jugadores durante el partido. EFE
Rayo 1-0 Alavés

Coudet: «Cuando perdonas en un área, la pagas en la otra»

La derrota en el tramo final dejó «recaliente» al entrenador argentino, que se lamenta porque el equipo «no se merecía ir con las manos vacías»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Después del pitido final, y aún con el sabor amargo por la derrota sobre la bocina, Coudet repasó la fatídica jugada que le costó la ... derrota al Alavés. Lo hizo antes de entrar a la rueda de prensa para tener una imagen nítida de la acción que desequilibró la balanza. «Estoy recaliente, perdimos sobre el final. Es doloroso cuando te vas con las manos vacías sobre le final. La palabra es que fue cruel. Pero bueno, es fútbol... Y nos lo va a devolver y sobre el final también. Estamos haciendo un equipo propositivo que va a buscar, hay una idea clara y eso en el tiempo va a pagar, el fútbol te devuelve».

