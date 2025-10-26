Coudet: «Cuando perdonas en un área, la pagas en la otra»

Después del pitido final, y aún con el sabor amargo por la derrota sobre la bocina, Coudet repasó la fatídica jugada que le costó la ... derrota al Alavés. Lo hizo antes de entrar a la rueda de prensa para tener una imagen nítida de la acción que desequilibró la balanza. «Estoy recaliente, perdimos sobre el final. Es doloroso cuando te vas con las manos vacías sobre le final. La palabra es que fue cruel. Pero bueno, es fútbol... Y nos lo va a devolver y sobre el final también. Estamos haciendo un equipo propositivo que va a buscar, hay una idea clara y eso en el tiempo va a pagar, el fútbol te devuelve».

El entrenador argentino rebobinó con sus palabras la jugada tratando de explicar qué ocurrió en ese cortocircuito que costó un punto. «Es una jugada en la que se pide una falta a Pablo Ibáñez en el centro del campo y en la que queda caminando. Yusi se empareja con Isi y no ve a Alemao». El delantero del conjunto de la 'franja' batió a Sivera de un testarazo. «No merecíamos quedarnos con las manos vacías», se lamentó.

Más allá de análisis profundos, Coudet tiró de un tópico en el fútbol para resumir lo ocurrido: «Cuando perdonas en un área, la pagas en la otra». Porque para el Chacho, el partido no merecía ese final. «Fue un encuentro en el que ambos quisimos los tres puntos, ambos con llegadas. Y nos tocó pagar cuando mejor estábamos, tras esos últimos 25 minutos en los que más hemos generado. Pero no hemos podido meter las situaciones claras», se dolió, en alusión a la oportunidad de Toni Martínez en la que envió el balón por encima de la portería, el disparo de Benavídez que detuvo Batalla o la ocasión de Lucas Boyé que no terminó en gol.

Pese a ser un campo y un rival «difícil», la tropa albiazul fue a por los tres puntos. «En la cabeza, tuvimos para ganarlo». Ni siquiera ese peligro rayista arrugó al Alavés. «Esos últimos 25 minutos nos llevó a ser directos». A perder ese protagonismo sobre el que construye su peligro. «Si hubiésemos ganado al final diríamos que sería por ir a buscarlo. Queríamos ganar. Cuando el encuentro se trabó, al linier le dije: 'queremos ganarlo'», zanjó.

Una sensación compartida por el vestuario. «Muy duro. No tengo palabras. El esfuerzo ha sido muy bueno», se apenó Pablo Ibáñez. El centrocampista tenía claro que «el partido se iba a decidir en pequeños detalles». Y en esta ocasión, dejó sin margen de maniobra a los albiazules. Al navarro también le cuestionaron acerca de la tensión que hubo entre ambos banquillos y que en el descanso se tradujo en una discusión, aunque trató de calmar las aguas desviando el foco. «La liga está muy igualada y cada pequeño detalle cuenta».