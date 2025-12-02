Coudet: «En estos partidos es más importante la actitud que el juego»

Jon Ander Goitia Martes, 2 de diciembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Eduardo Coudet celebró su aniversario al frente del banquillo del Alavés con victoria. El entrenador argentino se mostró contento por el resultado y el pase de ronda, pero no así por el guion del partido. «No es un partido bonito para ver. A mí me gusta un fútbol más combinativo, pero hay que adaptarse. Entiendo que el rival intente equiparar esa diferencia que hay de categorías», comentó.

El bloque vitoriano trató de imponer su superioridad con el balón y bajó al barro cuando el escenario lo requería. «Muchas veces, en estos partidos la actitud es más importante que el juego». Un equipo bicéfalo para evitar cualquier sorpresa. «La Copa tiene partidos trampa. La responsabilidad era nuestra, debíamos marcar una diferencia. El rival lo ha puesto difícil. Sabíamos que iba a ser esto, no es diferente a lo que habíamos analizado».

Empezando desde la portería. «El portero del Portugalete (Ibon González)tenía un cuádriceps que parecía King Kong, ponía la pelota lejos». Un juego directo que obligó a los alavesista a reforzar la muralla e ir al duelo aéreo. «Nos hemos adaptado a un partido en el que iba a ser clave la pelota parada y las segundas acciones». Un terreno en el que consiguieron contener a los jarrilleros. «No hay paradas importantes de Raúl Fernández».

Los vitorianos allanaron el camino por la vía rápida. Carlos Vicente abrió la lata en el tercer minuto. «Teníamos que hacer un partido serio y golpear cuando tuviésemos que golpear. En los detalles iban a estar las diferencias, en la capacidad de atacar los espacios y la velocidad. Este es un campo difícil, más pequeño, para imponernos en el juego», analizó el técnico.

El entrenador argentino volvió a aprovechar la Copa para dar oportunidades a los jugadores del segundo equipo albiazul. En La Florida concedió minutos a Egoitz, Xanet, Izei y Mañas, lo que hizo que el preparador elogiara a Molo Casas –técnico del filial– y a sus canteranos. «Entrenamos en otras condiciones a las que tuvieron este partido, pero están con nosotros y hay que darles oportunidades. En el otro partido de Copa ya quise hacerlo y me quedé con esa espinita», afirmó el Chacho.

«Son chicos que lo vienen haciendo bien. A veces nos toca ser injustos con el entrenador del segundo equipo porque le robamos jugadores, pero es importante que tengan la posibilidad de jugar en Primera», declaró Coudet, que tras ganar en Portugalete ya piensa en el duelo ante la Real Sociedad: «Nos toca un rival de jerarquía y con muchos recursos. A ver si tenemos esa cuota de suerte, porque en Barcelona hicimos un gran partido como para no venirnos con las manos vacías. No podemos perder las sensaciones y todo lo bueno que transmite el equipo».