Coudet: «No es el momento de buscar culpables y sí soluciones»

Chacho Coudet reconoció su «frustración» tras otra derrota de su Deportivo Alavés. Un choque en el que cree que a su equipo le volvió a faltar tanto puntería como suerte para sumar la ansiada victoria como local. Por eso el tropiezo «hace mucho daño», pero cree que lo que toca es mirar hacia el futuro con optimismo. «Perder es un momento de dolor, pero no es el momento de buscar culpables y sí soluciones y unirnos. Hay que ser más fuertes que nunca, estar unidos y trabajar», apeló el argentino.

Esa suerte de la que habla tiene que ver también con la falta de pólvora para convertir ocasiones claras. «Solo con repasar el gol que no hace Nahuel… Nos ha tocado no hacer goles debajo de la portería», ilustró. Pero la realidad también es que a su Alavés le faltó colmillo para hacer más daño. «Tenemos que ser concretos y no perdonar. Seguimos perdonando situaciones muy claras», lamentó.

Aunque también se mostró crítico con el arbitraje. Cree que no fueron correctas las decisiones de señalar pena máxima en contra a Abqar y la de no hacerlo con el derribo a Toni Martínez. «Las jugadas que son para un lado o el otro no nos están tocando en cuanto a las revisiones. No quiero hablar ni acusar, pero es la verdad. Nos ha tocado un penalti raro porque Abqar había ganado la posición. La de Toni sí me pareció», explicó. «A veces no viene derecho y ni siquiera con las interpretaciones», resumió.

También reconoció la incomodidad de su equipo con el partido planteado por el Getafe. «El rival te lleva. Tienes que tratar de combatir, ganar la segunda pelota y generar más en juego directo porque sabíamos que el partido no iba a tener fluidez. Es su manera de jugar», analizó. «Es un juego difícil y rocoso. Si encima se te ponen por delante se hace más difícil todavía. Pero hemos tenido situaciones claras para marcar y tenemos que concretarlas. Esa es la realidad», abundó.