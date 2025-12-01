El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da instrucciones a Guevara y Parada.
Portugalete-Alavés (martes, 19.00 horas)

Coudet se lleva a cinco futbolistas del filial y da descanso a Pacheco, Jonny, Parada y Calebe

Blanco, sancionado ante la Real Sociedad, está en la lista copera para medirse al Portugalete

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:25

Eduardo Coudet ha dado la convocatoria de 22 jugadores para el partido de este martes (19.00 horas) de Copa del Rey frente al Portugalete. Una eliminatoria ante un conjunto de Tercera RFEF para la que ha reclutado a cinco futbolistas del filial.

Si en la goleada (0-7) ante el Getxo de División de Honor vizcaína en la ronda anterior tuvieron minutos los futbolistas del filial Carlos Ballestero (titular), Egoitz Muñoz, Lander Pinillos y Diego Morcillo (gol), en La Florida podrían tener su oportunidad otras cinco jóvenes promesas. Egoitz (lateral derecho de 21 años) y Álvaro García, central de 20 que no jugó en Gobela, repiten en la citación. También sigue en la citación Izei Hernández, extremo izquierdo de 18 años que viajó el Camp Nou sin llegar a vestirse de corto. El otro canterano que viajará a Portugalete es Xanet Olaiz, defensa de 20 del filial, y Aitor Mañas, delantero centro de 22 años llegado este verano del filial del Zaragoza.

Los cinco tienen opciones de jugar en un partido en el que Coudet hará cambios. Raúl Fernández, Diarra, Benavídez, Guridi, Mariano... tendrán minutos en un encuentro para el que el entrenador argentino ha dado descanso a Parada, Calebe, Jonny y Pacheco. Los cuatro se quedarán en Vitoria pensando en el derbi del sábado (16.15 horas) frente a la Real Sociedad en Mendizorroza. El lateral izquierdo madrileño acabó tocado en el Camp Nou, aunque no reviste gravedad. El que sí estará en la Florida ante el Portugalete es Antonio Blanco, que no podrá jugar por sanción frente los guipuzcoanos.

