Coudet: «El grupo está bien y tiene que creérselo más»

El Deportivo Alavés llegaba al derbi tras encajar tres derrotas consecutivas en Liga y necesitado de un golpe sobre la mesa en un partido ... especial. Un escenario complejo bien manejado por la plantilla de Coudet. El argentino cree que sus jugadores supieron crecerse ante la presión. «Es un grupo que en las difíciles responde mejor», ha destacado el técnico tras un partido del que ha realizado un balance positivo aunque haya arrancado muy lejos de sus expectativas. «No hemos empezado como teníamos planeado. Los primeros minutos han transcurrido con un ritmo muy bajo y me hubiese gustado salir de otra manera», ha analizado.

Una frialdad de la que su equipo ha logrado desprenderse mediada la primera mitad. Entonces una bronca del técnico a sus jugadores con el partido parado ha cumplido su cometido. Era cuestión de verse capaces de todos y de responder al calor de la grada. «Lo vivo con mucha intensidad. Los quería hacer reaccionar, no era con nadie en particular y ha sido una reacción positiva. Siento que el grupo está bien y tiene que creérselo un poco más. Eso es desde el minuto 1 y sin dejar pasar oportunidades. Nosotros nos hacemos fuertes aquí y el estadio nos acompaña, pero también tenemos la obligación de transmitir de dentro hacia afuera», ha explicado.

A partir de ahí ha llegado un fútbol más fluido de nuevo apoyado en un sistema con un solo ariete y tres centrocampistas. «No tenemos dos delanteros, pero tenemos llegada desde segunda línea y más desequilibrio desde fuera. Nos hemos visto bien en estos dos partidos con eso, como también nos veíamos bien con dos atacantes. Lo bueno son las variantes que podamos tener y la comprensión de los jugadores de lo que queremos hacer. Es mucho mérito de ellos», ha celebrado. También de los cambios. Uno de ellos, el de Calebe, con un componente de precaución. «Tenía un golpe y cuando tira una pelota al lateral estaba medio cojo. Carlos ha estado bien, me ha gustado mucho cómo ha entrado», ha celebrado.

La segunda mitad ha cambiado el escenario. Ahí les ha tocado a los albiazules defender mucho e intentar salir a la contra. Mejor en lo primero que en lo segundo, a juicio de Coudet. «No hemos podido cerrarlo. Pero hemos trabajado muy bien defensivamente, creo que en el segundo tiempo no nos han generado ninguna sensación de peligro», ha analizado. Tampoco ayudaba la presión de conseguir resultados. «Me hubiese gustado estar más fino en alguna de esas contras con espacios. Podríamos haber definido el partido. Pero han trabajado muy bien porque necesitábamos resultados. No era un rival fácil para quedarse con los tres puntos», ha reconocido. «En la necesidad no es fácil encontrar la tranquilidad».