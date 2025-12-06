El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un expresivo a Coudet se dirige a sus jugadores durante el partido. Rafa Gutiérrez
Alavés 1-0 Real Sociedad

Coudet: «El grupo está bien y tiene que creérselo más»

El entrenador del Alavés destaca la capacidad de sus jugadores de «cambiar a tiempo» tras un inicio de partido «con un ritmo muy bajo»

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

El Deportivo Alavés llegaba al derbi tras encajar tres derrotas consecutivas en Liga y necesitado de un golpe sobre la mesa en un partido ... especial. Un escenario complejo bien manejado por la plantilla de Coudet. El argentino cree que sus jugadores supieron crecerse ante la presión. «Es un grupo que en las difíciles responde mejor», ha destacado el técnico tras un partido del que ha realizado un balance positivo aunque haya arrancado muy lejos de sus expectativas. «No hemos empezado como teníamos planeado. Los primeros minutos han transcurrido con un ritmo muy bajo y me hubiese gustado salir de otra manera», ha analizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  5. 5 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  6. 6

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  7. 7

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  8. 8 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  9. 9

    «El Guggenheim Bilbao se hizo en titanio de milagro»
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet: «El grupo está bien y tiene que creérselo más»

Coudet: «El grupo está bien y tiene que creérselo más»