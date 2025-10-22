El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sivera, Tenaglia, Pablo Ibáñez y Boyé.

Coudet encuentra la fórmula del Alavés

El entrenador argentino ha repetido su alineación ante Elche y Valencia, dos partidos en los que los albiazules han rendido a gran nivel

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Eduardo Coudet ha encontrado su once en las dos últimas jornadas después de utilizar 22 jugadores repartidos en seis alineaciones diferentes a lo largo de ... las siete primeras. «Si te soy sincero, no me di cuenta de que repetía equipo», confesó el Chacho, que dio continuidad en el empate (0-0) frente al Valencia a la alineación que tumbó al Elche (3-1). Aunque el argentino señaló que «no era su intención» calcar su once y que va a necesitar que «todos estén enchufados», Coudet ha hallado una fórmula que funciona. El parón no hizo más que ahondar en su plan, en el que el 1-4-4-2 ordena las piezas de forma simétrica, dibujando un Alavés reconocible, que juega con fluidez y que se asienta en mitad de la tabla con 12 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  3. 3

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  4. 4

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  5. 5

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  6. 6

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  7. 7 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  8. 8

    Vecinos de Amezola organizan patrullas nocturnas ante la ola de vandalismo
  9. 9

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  10. 10 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Coudet encuentra la fórmula del Alavés

Coudet encuentra la fórmula del Alavés