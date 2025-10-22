Coudet encuentra la fórmula del Alavés

Eduardo Coudet ha encontrado su once en las dos últimas jornadas después de utilizar 22 jugadores repartidos en seis alineaciones diferentes a lo largo de ... las siete primeras. «Si te soy sincero, no me di cuenta de que repetía equipo», confesó el Chacho, que dio continuidad en el empate (0-0) frente al Valencia a la alineación que tumbó al Elche (3-1). Aunque el argentino señaló que «no era su intención» calcar su once y que va a necesitar que «todos estén enchufados», Coudet ha hallado una fórmula que funciona. El parón no hizo más que ahondar en su plan, en el que el 1-4-4-2 ordena las piezas de forma simétrica, dibujando un Alavés reconocible, que juega con fluidez y que se asienta en mitad de la tabla con 12 puntos.

Portería Sivera se convierte en el Zamora de LaLiga

El portero alicantino ha echado el candado a su meta. Sivera es el Zamora de Primera tras encajar 8 goles en 9 jornadas (0,89 por duelo). «Es pronto, pero es una cifra positiva y refuerza el trabajo del equipo», reconoció el cancerbero alabando la labor colectiva para dejar a cero una portería que protege sin discusión.

Laterales La derecha es para Jonny y Yusi vuela en la izquierda

La pasada campaña, Tenaglia fue el dueño absoluto del lateral derecho. Sin embargo, la escasez de efectivos reubicó este curso al argentino como central y dio el carril diestro a un Jonny incombustible. «Estoy arropado. Si falla uno, el de atrás va a estar», afirmó el gallego, jugador de campo con más minutos (801) en este inicio. Su experiencia y físico han dado solidez y recorrido a un lateral derecho en el que no hay debate. Sí lo hubo en un carril izquierdo en el que los cambios fueron constantes hasta hace dos jornadas. Sin embargo, las pruebas de Parada y Diarra han quedado atrás después de que Yusi haya derribado las puertas del once. «Está teniendo un gran crecimiento», dijo Coudet, que le ha dado las llaves del lateral zurdo tras completar su adaptación. «Es el futbolista más profundo que tenemos por la izquierda», añadió el Chacho. Su rendimiento ante Elche y Valencia refuerza esta apuesta.

Centrales Tenaglia y Pacheco se crecen tras la sanción a Garcés

El internacional por Malasia jugó completas las primeras cinco jornadas. Mientras Pacheco entraba en la dinámica del equipo, Garcés compartió con Tenaglia el eje de la zaga. Sin embargo, esta dupla saltó por los aires con sus 12 meses de inhabilitación. Un «problema» que convirtió a Tenaglia y a Pacheco en la pareja de centrales vitoriana. Y ambos están brillando gracias a su rapidez y anticipación. «Nos sentimos bien dentro del campo», señaló el argentino, que con Pacheco ha blindado a un equipo que es el menos goleado de Primera con 8 goles encajados en 9 jornadas. Han levantado un muro.

Mediocentros Blanco y Pablo Ibáñez dan fluidez al fútbol albiazul

En el reto de ser «protagonistas» en cada partido que tiene el Chacho, la sala de máquinas es capital. Una zona en la que Blanco y Pablo Ibáñez han mezclado con éxito en un doble pivote que sólo se rompió de inicio ante el Sevilla –Denis Suárez acompañó al cordobés– y en Getafe –Guevara fue la pareja del navarro–. En el resto de choques, Blanco ha sido el ancla babazorra, dando equilibrio y apoyo a sus compañeros en la salida del balón. Ibáñez ha sido el medio que ha superado líneas, desplegándose en ataque, mordiendo y combinando en campo rival. Dos futbolistas complementarios que dan fluidez al juego de un Alavés en el que Denis Suárez y Guevara amplían las opciones en la medular.

Bandas Abde y Calebe juegan a pierna cambiada

En las primeras cinco jornadas, Carlos Vicente percutió por la derecha y Aleñá se asoció partiendo desde la izquierda en una configuración de las bandas asimétrica. «Nos vamos equilibrando según las características y tratamos de ver cómo ir compensando el equipo para poder tener la misma presencia por los dos lados», explicó el Chacho. Un diseño en el que la «profundidad» la tienen que «dar los laterales», como detalló Sergio Fernández, que no estaba del todo engrasado. Una situación que ha llevado a Coudet a colocar a Abde de inicio en la banda izquierda en las últimas cuatro jornadas y a Calebe en la derecha en los dos últimos encuentros. Carlos Vicente, máximo goleador del equipo con tres dianas, ha empezado en el banquillo. Coudet ha optado por jugar con extremos a pierna cambiada. El argelino es un diestro en la izquierda y el brasileño un zurdo en la derecha. Ambos se van al centro a asociarse en un rol diferente al de Vicente, que ha agitado desde el banquillo los duelos ante Elche y Valencia. «Carlos no es importante, es importantísimo», dijo el Chacho del aragonés, al que ha dado un respiro.

Delanteros Boyé y Toni Martínez se complementan en punta

En el arranque del campeonato, Guridi fue el mediapunta que acompañó al '9' albiazul que ocuparon Toni Martínez y Mariano. Sin embargo, en las dos últimas jornadas, el Chacho ha optado por los dos puntas. El murciano y Boyé han sido las referencias frente a Elche y Valencia compenetrándose bien. El argentino baja y prolonga unos balones que permiten a Toni Martínez, dominador del juego aéreo, correr al espacio. «Siempre es bueno que marquen los delanteros, viven del gol», dijo el Chacho tras los tantos de ambos ante los ilicitanos. Frente a los che no mojaron pero fueron una amenaza constante. Además, dieron el pistoletazo de salida a la presión albiazul. Un elemento clave para el juego de un equipo «físico» que lleva a Coudet a mover su banquillo para «sostener el ritmo y la circulación de la pelota». «El grupo está muy parejo. El que sea titular lo hará en gran forma», sentenció el Chacho. Ha encontrado su fórmula.