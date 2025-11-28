Coudet: «Debemos ser un equipo que se anime a jugar»

El Chacho Coudet no cambia de planes. El técnico del Deportivo Alavés mantiene la convicción de que su equipo sea protagonista incluso en un escenario ... de extrema dificultad como el Camp Nou. Pero eso no implica que no haya que tomar precauciones extra. «Si no eres corto e intenso la jerarquía que tenemos enfrente es difícil de contrarrestar. Pero tienes que tener la intención de ser protagonista y jugar con la pelota. Un equipo que se anime a jugar. Eso no va a cambiar», ha analizado en la previa.

Para ello ha avanzado que introducirá alguna modificación. Esta puede llegar bien en el sistema, con el regreso a un dibujo con un solo delantero, o bien con la entrada de otros futbolistas. «Algo vamos a cambiar en el once, pero vamos a ir a por los tres puntos», ha expuesto. Necesario en un choque de «mucha complejidad» como el del sábado. «Vamos a tratar de hacer un partido inteligente. Sabemos que tenemos que hacer un partido redondo», ha insistido.

Esa inteligencia pasa, por ejemplo, por «no hacer un partido de ida y vuelta» que dé alas a un Barcelona en el que «todos son buenísimos». Que a ello se le sume la suerte y una mejoría en los registros ofensivos. «Vamos a tratar de hacer un gran juego. Tenemos que hacer goles para tener chances de ganar. Es lo que vamos a buscar», ha insistido. También insistir en el buen desempeño colectivo general.

Pese a las dos derrotas consecutivas, el argentino ve a su equipo en la buena dirección. «Trabajamos de la misma manera y con el convencimiento de que tenemos cosas para mejorar. Pero no estamos tan lejos de eso. Los detalles a mejorar nos van a hacer sumar puntos. Siento que el equipo lo está haciendo bien y que hemos mejorado en muchas cosas como la velocidad de circulación de pelota o la precisión», ha apuntado.

El técnico tendrá a todos sus jugadores disponibles para el encuentro más allá del sancionado Garcés. Sin excusas ni tampoco el calendario para afrontar un encuentro de esos con capacidad de darle la vuelta por completo a la racha. «Trabajamos toda la semana y tenemos confianza en que lo vamos a revertir. Pensar en hacer un gran juego», ha sentenciado.