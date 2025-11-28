El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet da indicaciones a sus jugadores en el partido contra el Celta. EFE
Barcelona-Alavés | Sábado, 16.15 horas

Coudet: «Debemos ser un equipo que se anime a jugar»

El técnico del Alavés anuncia algún cambio en el once y pide «ser inteligentes» ante el Barcelona

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

El Chacho Coudet no cambia de planes. El técnico del Deportivo Alavés mantiene la convicción de que su equipo sea protagonista incluso en un escenario ... de extrema dificultad como el Camp Nou. Pero eso no implica que no haya que tomar precauciones extra. «Si no eres corto e intenso la jerarquía que tenemos enfrente es difícil de contrarrestar. Pero tienes que tener la intención de ser protagonista y jugar con la pelota. Un equipo que se anime a jugar. Eso no va a cambiar», ha analizado en la previa.

