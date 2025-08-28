Coudet anticipa que habrá «más de una salida y llegada» y avala el fichaje de Denis Suárez

Jon Aroca Jueves, 28 de agosto 2025, 13:46 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

El Chacho Coudet ha mostrado este jueves su beneplácito a la próxima llegada de Denis Suárez al Deportivo Alavés. El técnico albiazul ha aprobado el inminente fichaje del gallego, al que ya tuvo a sus órdenes en el Celta. «Lo conozco mucho y es de mi gusto. Es un jugador de gran nivel. Sería muy importante poder contar con él, nos podría ayudar de gran forma», ha explicado, a la vez que ha deslizado que ya ha hablado con él.

El entrenador del Alavés anticipa que no será el último futbolista que llegue al equipo antes del cierre del mercado del proximo lunes. «Pienso que va a haber más de una salida y más de una llegada», ha resumido. En ese último grupo puede estar Hugo Novoa, ya recuperado físicamente pero con serias opciones de marcharse cedido. «Tiene una posibilidad de salida», ha explicado. Maras también está disponible, por lo que Coudet solo tiene la baja de Lucas Boyé, en fase de recuperación de su esguince de rodilla.

El técnico también se ha mostrado satisfecho con la incorporación de Jon Pacheco para la defensa. «Todos los jugadores que van llegando van a tener una parte importante porque las plantillas no son tan largas. Seguramente esté dentro de la convocatoria, pero hay procesos de conocimiento con el grupo y la idea», ha explicado. En conjunto, se ha mostrado satisfecho con el desarrollo del mercado. «Estoy agradecido de que el club tenga confianza y nos podamos poner de acuerdo con los nombres. El club está haciendo las cosas más que bien y trabaja mucho», ha agradecido.

El mercado ha centrado la comparecencia previa al encuentro del sábado contra el Atlético de Madrid (17.00 horas), aunque Coudet también ha dedicado buenas palabras al conjunto colchonero pese a su mal inicio de Liga. «Es un equipo con gran plantel y jugadores con muchísima jerarquía. Hay dificultades, pero siempre pensamos en positivo y en tratar de hacer un buen partido en casa con nuestra gente», ha analizado. También ha valorado de forma positiva el papel de Simeone. «Es el técnico argentino más representativo en el mundo. Lo viene haciendo en gran forma año tras año. Ha tenido un arranque complicado, pero las difcultades para nosotros están», ha advertido.

Cree que su equipo debe mantenerse en la línea de las dos primeras jornadas. «Lo que veo desde fuera en cuanto a intención de juego y estadísticas muestra que lo que queríamos llevar a cabo se está ejecutando», ha avalado el argentino. Eso no implica que no haya elementos que mejorar, algo que cree también que se conseguirá con el paso de las jornadas. En ese sentido, cree que el parón de la próxima semana puede ser positivo.

«Con el Betis estuvimos un poco erráticos. Competimos bien y fue parejo. Pudimos haber puntuado. El equipo lo ha hecho muy bien estas dos jornadas, pero tenemos que seguir mejorando cosas», ha añadido. Tiene claro qué falló y qué se puede mejorar a corto plazo. «Las tuvimos y no se nos dio. La diferencia estuvo ahí. Tuvimos situaciones muy claras. La línea es fina. Son cosas que podemos mejorar y tenemos que tratar de seguir produciendo cosas que hemos hecho bien y que sean más continuas», ha sentenciado.