Coudet convoca a los canteranos Egoitz y Pinillos y vuelve a dejar fuera a Maras

Eduardo Coudet ha facilitado la convocatoria para medirse este sábado (18.30 horas) al Sevilla en Mendizorroza. Una citación de 24 jugadores en la que se ha quedado fuera, de nuevo, Nikola Maras y han sido incluidos los canteranos Egoitz Muñoz y Lander Pinillos.

El lateral derecho vitoriano de 21 años, que el curso pasado debutó con el primer equipo en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Compostela contribuyendo con su centro al gol del triunfo, y el medio navarro de 21, que tuvo minutos en la derrota (1-0) frente al Betis en La Cartuja en la segunda jornada, son parte de la convocatoria para enfrentarse al Sevilla. También regresa Carlos Benavídez, que sufrió una lesión muscular en el empate (1-1) ante el Atlético y que le impidió estar en el derbi en San Mamés.

Recuperado, el uruguayo es tres semanas después parte de una lista de 24 jugadores en la que no está Maras. El central serbio, en la rampa de salida durante todo el verano, vuelve a quedarse fuera. Hasta que se abra el mercado en enero apenas tendrá oportunidades de vestirse de corto.

