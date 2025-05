Coudet confirma que Aleñá y Jordán estarán ante el Atlético de Madrid

El Deportivo Alavés se adentra en las últimas cinco jornadas de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso. La victoria ( ... 1-0) sobre la Real Sociedad ha dado un respiro a los albiazules. «Ganar siempre hace más fácil todo», ha apuntado un Eduardo Coudet que afronta con «optimisto» el duelo de este sábado (14.00 horas) ante el Atlético de Madrid en Mendizorroza.

«Nos toca enfrentarnos a un rival de mucha jerarquía, de nivel top, con un entrenador que para mi gusto es, de los últimos 10-12 años, el técnico argentino más representativo y uno de los mejores del mundo», ha señalado un Chacho que no ha escatimado en elogios hacia Simeone: «Siento una admiración total. Lo que ha hecho en el Atlético es impresionante. Estar tanto tiempo en un club grande, con las presiones... A veces el fútbol es injusto cuando no se da el resultado y dejamos de recordar de dónde se viene. Tiene un mérito enorme. Sus equipos juegan a lo que él quiere. Mantenerse al máximo nivel tantos años no es fácil».

Para intentar contrarrestar al equipo del Cholo, Coudet podrá contar con Joan Jordán y Carles Aleñá, que vienen arrastrando molestias en los últimos partidos. El primero fue sustituido en el descanso ante la Real Sociedad y el segundo no salió del banquillo en el derbi. «Jordán ha entrenado al margen, pero hoy ya lo ha hecho al 100% con el grupo. A Aleñá lo cuidamos después del partido contra la Real y llega bien. Más allá de Abqar no hay ninguna baja», ha detallado.

Lograr la segunda victoria seguida en casa, y encadenar una nueva portería a cero, son algunas de las metas de un técnico que, como siempre, pide «sostener» lo bueno. «Con nuestra gente tenemos que hacernos sentir y continuar sobre la línea que venimos marcando. Somos un equipo físico, que tiene que correr del minuto uno al 100 y no bajar la intensidad», ha declarado un Chacho que vuelve a pedir que los futbolistas que salen del banquillo «sostengan el ritmo y la dinámica»: «Si la elevan, muchísimo mejor».

Equilibrio defensivo

Aunque la victoria está por delante de no encajar, y la prioridad es «seguir trabajando con intención e intensidad, intentando ser protagonistas», la mejoría atrás experimentada en los números de los últimos cuatro encuentros (dos goles encajados y dos porterías a cero) es palpable, convirtiendo en puntos el «buen comportamiento defensivo» que para Coudet viene haciendo el Alavés. «Somos uno de los equipos a los que menos disparan de LaLiga pero de los que más encajamos. Muchas veces hemos hablado de marcar más. A lo largo del torneo el comportamiento defensivo ha sido bueno», ha reiterado.

Sobre la pareja de centrales Garcés-Mouriño que tan buen rendimiento dio frente a la Real Sociedad, el Chacho no ha querido hablar de casos concretos y sí de la buena labor colectiva: «Es un trabajo del bloque, del delantero al portero. Somos un equipo corto, intenso, que quiere recuperar rápido la pelota y ayudar en los espacios reducidos. Todos los jugadores son importantes. En Sevilla, por ejemplo, Garcés y Sedlar lo hicieron de gran forma. Veremos quién es el sábado la dupla de centrales».

El Atlético de Madrid es un reto suficientemente grande para no mirar más allá. «Cada partido es el más importante. No queremos desviarnos, buscamos objetivos a corto plazo. Estamos en casa y ojalá podamos repetir otra victoria», ha sentenciado Coudet.