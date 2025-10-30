Coudet coloca a Benavídez de central y da la alternativa a Ballestero

Jon Prada Jueves, 30 de octubre 2025, 19:07 | Actualizado 19:56h. Comenta Compartir

Eduardo Coudet ha reformulado su defensa frente al Getxo. En Gobela, con Tenaglia y Jonny fuera de la convocatoria y Pacheco lesionado, el entrenador argentino ha apostado por colocar a Benavídez como central y darle la alternativa a Ballestero, lateral derecho del filial que ha entrado en las últimas dos convocatorias. El asturiano de 21 años llegó este verano desde el Almería B tras crecer en la cantera del Atlético y lucirá el dorsal 30. Y el centrocampista uruguayo, que se lesionó en la tercera jornada frente a los de Simeone cuando sólo llevaba 10 minutos sobre el césped, volvió a jugar el pasado fin de semana en Vallecas y tendrá ahora la oportunidad de salir de inicio y como capitán en el eje de la zaga en una posición novedosa para él en Vitoria. La retaguardia frente al Getxo la completan Diarra y Parada, actuando el maliense de central y el madrileño de lateral izquierdo.

En el resto del once, sólo Pablo Ibáñez repite respecto al equipo que cayó (1-0) ante el Rayo Vallecano. Con Sivera fuera de la convocatoria, Raúl Fernández debuta como albiazul bajo palos y sobre el césped artificial de Gobela. Guevara será la pareja del ex de Osasuna en el doble pivote, con Carlos Vicente en la derecha, Guridi en la mediapunta y Abde en la izquierda. El '9' frente al Getxo será Mariano.

Diez novedades, con un único futbolista de filial en el once, de cara a un encuentro en el que el Chacho refresca a su equipo pensando en el partido ante el Espanyol del domingo (16.15 horas) en Mendizorroza. Además, la diferencia de cinco categorías respecto a un Getxo que compite en la División de Honor vizcaína invita a las pruebas y a dosificar esfuerzos.

