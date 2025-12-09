El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lucas Boyé celebra, eufórico, el gol de penalti contra la Real Sociedad, su tercero de la temporada. Rafa Gutiérrez

Coudet cambia la fórmula del gol en el Alavés

El regreso al esquema de un solo delantero refuerza a Boyé como referencia, devuelve a Toni Martínez el rol de revulsivo y relega a Mariano

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:07

El Deportivo Alavés volvió a ganar el sábado en Liga tras tres derrotas en un choque donde el Chacho Coudet replicó la fórmula que ... le había permitido cambiar el paso días antes frente al Barcelona. Aunque resultase insuficiente para ganar en el Camp Nou, el regreso al dibujo de tres centrocampistas y un delantero devolvió vigor al bloque albiazul. El encuentro ante la Real Sociedad, aunque decidido por medio de un penalti, recompensó la apuesta del entrenador por un sistema que parecía desterrado en favor de otro con dos delanteros, pero que ha recuperado vigencia en el tramo final del año. Esa modificación, eso sí, reabre también varios frentes en una delantera que en base a esa particular ley de la oferta y la demanda ha encarecido sus minutos.

