Coudet: «El cálculo ideal es ganar al Atlético»

Iván Benito Jueves, 24 de abril 2025, 00:45 | Actualizado 00:58h.

Coudet vivió una mezcla de sensaciones durante los 96 minutos de juego. Arrancó exasperado. «Iniciamos el partido con un ritmo diferente a otros días, con ... una marcha menos de inicio. Es lo que me desesperaba. Ahora en frío lo piensas y es algo lógico, pero uno no quiere que suceda», expresó en rueda de prensa.Se contentó tras el descanso, más todavía con el gol de Tenaglia, hasta casi perder la respiración con el tanto anulado a Óskarsson. «Vi enseguida la imagen del fuera de juego y no se me paró tanto el corazón. Me dijeron que era claro y respiré. No merecíamos tomar el gol», sentenció.

El técnico argentino compareció aliviado por la victoria, tanto que apenas le dejaba mostrar la alegría. «No hemos generado tanto como habitualmente pero tampoco hemos recibido tiros a portería con un rival de jugadores de nivel», celebró. Para ello, prefirió hacer un cambio de la presión. «A diferencia de otros días, que íbamos con un bloque muy alto, ellos usan muy bien al portero en la salida, es uno más y entonces es muy difícil emparejarnos. Por eso hemos esperado más y lo hicimos bien», se congratuló por una idea que salió a la perfección. «Todos los partidos creo que los hemos planeado bien», reivindicó además de felicitar a los jugadores que salieron en la segunda parte. «Era evidente que necesitamos algo más de los que entran y todos los hicieron bien». Coudet reconoce que el 1-0 le valía. «Quería cortar las líneas de pase suyas y estar juntos más que otro gol que sí, nos hubiese dado más tranquilidad», manifestó. Porque reconoce la situación clasificatoria no les permite sacar su mejor fútbol. «La tensión aún no nos permite ser tan finos con el balón, algo lógico por el momento, pero hemos corrido muchísimo». El preparador babazorro reconoció que «son tres puntos muy importantes en este tramo del torneo» pero no se animó a decir cuántos cree que necesita su equipo para salvarse. «Está difícil hacer cálculos porque siempre hay resultados que no esperas. Mi cálculo ideal es ganar al Atlético. No me atrevo a más», mostró con una sonrisa antes de ponerse poético. «El soñar a veces te desvía del objetivo más cercano».Coudet asume que «ya no hay margen».«El equivocarse puede costar mucho. Es un tema de concentración», espolea para acabar explicando por qué no jugó Aleñá. «Para mí es importantísimo pero sufrió una roturita, está jugando con molestias y había que cuidarlo».

