Coudet busca la «mejor versión» de un Carlos Vicente imprescindible

Carlos Vicente es imprescidible en el Deportivo Alavés. Primero con Luis García y ahora con Eduardo Coudet, el extremo aragonés ha disputado 25 de las ... 26 jornadas ligueras. Sólo descansó en el Santiago Bernabéu en el mes de septiembre, lo que le ha llevado a acumular 2.159 minutos ligueros. Es el jugador de la plantilla con más participación en lo que va de campaña. Sin embargo, en las últimas dos jornadas, el entrenador argentino le ha cambiado sin que mediara ninguna lesión.

«No estaba bien, no era su día», apuntó el Chacho cuando le sustituyó en el descanso de la derrota (0-1) frente al Espanyol. Una decisión que sorprendió a Mendizorroza. Y en Mallorca, con 1-1 en el marcador, le cambió en el minuto 81. Coudet le dio dos respiros a un Vicente que en las últimas seis jornadas, coincidiendo con una racha irregular del Alavés, no ha tenido tanto brillo. En el Villamarín provocó la expulsión de Perraud y dio dos asistencias a Kike García para certificar la victoria (1-3) vitoriana.

Desde entonces, no ha logrado fabricar ningún gol a pesar de que no ha parado de intentarlo. Siempre incansable en su despliegue físico e insistente en encarar y en centrar, el aragonés no ha tenido la eficacia que había acostumbrado anteriormente. Sin embargo, la confianza de Coudet en él es inquebrantable. «Los jugadores son personas a las que les pasan cosas. Las temporadas duran 38 jornadas, son muy largas. Vamos a recuperar su mejor versión ayudándole y acompañándole», apuntó un entrenador argentino que no obvió el interés que deparó en el mercado de invierno, con clubes de LaLiga y del extranjero llamando a su puerta.

«Vicente es un jugador importante y determinante, vamos a recuperar su mejor versión ayudándole y acompañándole» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

Con una cláusula de 20 millones de euros, el Alavés fue inflexible. Sólo una oferta cercana a esa cantidad podría haberle sacado de Mendizorroza. Con contrato hasta 2027, Vicente está convencido de triunfar en Vitoria y en lograr la permanencia en Primera. «Intento ser lo más regular posible, pero creo que lo más importante es ser eficiente. Soy muy exigente conmigo mismo. Si en un partido doy dos asistencias y sé que podría haber dado dos más, intento mejorar al máximo», declaró el extremo.

Goles claves

Coudet no tiene dudas en que el aragonés es fundamental en su equipo para que el Alavés logre revertir su mala racha y continuar en la élite. «Toca más de 30 ó 40 veces la pelota por partido. Puede ser que no esté siendo tan decisivo en alguna jugada pero lo necesitamos. Es un jugador importante y determinante», explicó el Chacho. Siempre que ha marcado o asistido, el Alavés ha puntuado. Sus tres goles contribuyeron a las victorias ante Las Palmas (2-0) y Sevilla (2-1) y al empate (1-1) frente al Leganés. Y sus asistencias construyeron la igualada (2-2) ante Osasuna y el triunfo (1-3) frente al Betis.

«Intento ser lo más regular posible, pero creo que lo más importante es ser eficiente. Soy muy exigente conmigo mismo» Carlos Vicente Extremo del Alaves

«Está claro que a la gente de arriba nos piden goles, asistencias... Números en general. Le doy mucha importancia a marcar porque te da confianza, reconocimiento y a partir de ahí hay que seguir haciendo lo mismo o mejor», reconoció un Vicente que acabó la campaña pasada marcando en las últimas dos jornadas ante Getafe y Las Palmas. Ahora, en el sprint final de la temporada, quiere volver a ser decisivo. Nunca se esconde.