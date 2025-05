Coudet: «El Alavés siempre es un equipo valiente sin importar dónde juegue»

El Chacho Coudet garantiza que su Alavés tiene muy claro su estilo y su razón de ser. El fondo, salvar la categoría de la manera ... más holgada posible, y la forma, no menos importante a su juicio, ser un equipo «intenso, con ganas de ser protagonista con el balón y la intención de ganar» en todos los escenarios. «Lo innegociable es la actitud. Y este equipo ha sido siempre valiente sin importar el lugar y la situación en la que se encontraba», se enorgullece el técnico albiazul.

El argentino, en la previa a la visita al Athletic, ha destacado que «el valor más grande» de sus jugadores es «el cómo» han logrado llegar a las cuatro últimas jornadas con un partido de margen sobre los tres últimos clasificados. «El equipo ha estado en descenso y se ha portado de la misma manera. Intentar mantener la forma de jugar en casa y fuera creo que es fundamental para que a la larga los resultados te acompañen y sostenerla es lo que nos ha llevado a salir», explica.

El domingo en San Mamés se enfrentarán dos de los equipos más intensos en la presión y que más kilómetros corren a lo largo de un partido. «Ellos, pese a las lesiones y a la eliminación de la Europa League, tienen una idea muy clara de juego. Siempre compiten muy bien, intensos, intentan jugar, buenos jugadores y que muestra la mano del entrenador.… va a ser muy difícil», reconoce, aunque prefiere mirar más por su plantilla que no en la rival.

Con la única baja de Abqar, el Alavés acudirá a Bilbao con la idea de ganar y sin pensar en los dos partidos de la siguiente semana (Valencia el miércoles y Valladolid el domingo). «No tengo pensado nada de rotaciones para los próximos días. Veremos que nos deja cada partido y cómo están el lunes y el martes». Con respecto al central marroquí muestra dudas de si podrá reaparecer antes de final de temporada. «Ayer ya salió al campo por primera vez. pero no lo sabemos si podrá volver a jugar. Si está en condiciones y lo necesitamos, quizás sí, pero tuvo una rotura importante. Veremos cómo se va sintiendo y si acelera el proceso de la recuperación», asegura.

Con ello, no espera ninguna modificación en el once titular del Chacho Coudet con respecta al último encuentro. «La alineación inicial no tiene por qué tener al jugador más importante. Cinco minutos desde el banquillo pueden cambiar hasta una carrera. Si estás preparado, es cuestión que aparezca tu momento», espolea el argentino al resto del plantel pese a contar con menos minutos. «Motivo a los suplentes dándoles la misma importancia, dedicando el mismo tiempo de entrenar. En Sevilla se vio. Salimos con dos centrales diferentes y cumplen. Creo que todos han tenido la posibilidad de jugar y participar, lo han hecho de buena manera y están preparados», se congratula.

Ni siquiera la posible motivación de Villalibre, que regresará a San Mamés por primera vez como rival tras su salida el pasado verano, parece influir en sus decisiones. «Son cosas que decide uno sobre la marcha, y las necesidades de cada partido. Todos entrenan de buena manera y si lo necesitamos estará disponible», despeja el entrenador babazorro, que celebra cada jornada que el Alavés pasa fuera del descenso. «El plus que tenemos sobre los demás es saber que está en nuestra mano», culmina.