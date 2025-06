El corazón albiazul de Rafa Marín: «Soy un babazorro más, siempre lo digo» «He seguido al Alavés y me alegré muchísimo por la salvación», confiesa el actual defensa del Nápoles italiano

En apenas una temporada, Rafa Marín se empapó del alavesismo hasta los huesos. El defensa sevillano llegó en la temporada 2023-24 cedido a Mendizorroza por el Real Madrid. Y en su estreno en Primera División, el central brilló de albiazul a las órdenes de Luis García, disputando 35 partidos en los que jugó a un alto nivel y fue clave para el décimo puesto de los vitorianos.

«El Alavés me ha ayudado en todo y he crecido muchísimo. No pude tomar mejor decisión que la de venir aquí. Solo tengo palabras de agradecimiento para el club, la afición y la ciudad», confesó cuando su préstamo llegó a su fin. De vuelta al Bernabéu, fue traspasado el pasado verano al Nápoles, donde ha ganado el 'Scudetto' italiano.

Y a pesar de la lejanía, Marín nunca ha perdido de vista lo que sucede en Mendizorroza. «Al Alavés lo he seguido muchísimo. Soy un babazorro más, siempre lo digo», confesó en una entrevista en 'Teledeporte' mientras está concentrado con la selección española para el Europeo sub-21.

Desde el sur de Italia, el central ha «sufrido cada partido» por la «salvación» del equipo de Coudet. «Me alegré muchísimo cuando se salvó porque es un gran club que por su trabajo, humildad y esfuerzo merece estar en Primera», añadió Marín, cuyo corazón tiene un 'trocito' albiazul.

