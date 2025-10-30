El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Morcillo saluda a jóvenes aficionados en Gobela. Jesús Andrade

La Copa rebobina al fútbol de toda la vida

Gobela permite vivir el partido en primera persona y escuchar el diálogo entre jugadores. «Mira a Carlos, dale vuelta al juego»

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:32

La Copa sirve el trago más dulce del fútbol. Un cóctel de emociones e historias como la de la familia de Carlos Ballestero. El futbolista ... del filial albiazul debutó este jueves con el primer equipo. Un momento «único» que en su casa nadie se quiso perder. Después de comer cogieron el coche y devoraron los 290 kilómetros de carretera que separan Oviedo de Getxo. «Estamos ilusionadísimos. ¡Que va a jugar!», celebraron sus padres, Manuel y Emma. Su hermano, móvil en mano, capturó cada segundo para el recuerdo, incluida la asistencia del 0-1. «Mira, mañana –por hoy– tengo examen a las 9.00 horas y me da igual ir con sueño, esto no me lo quería perder, confesó, luciendo la camiseta del '30'.

